《3670》韓國話題同志片 韓劇「綠葉班底」金賢睦初演酷兒

★ 韓國Cine21雜誌 年度10大韓國電影、最佳新人男演員、最佳新導演

★ 青龍電影獎 最佳新演員、最佳新導演 雙項提名

★ 美國加州棕櫚泉國際影展 新導演競賽 最佳影片

★ 全州國際影展 最佳演員等四項大獎

★ 高雄電影節 台灣首映 感人催淚口碑盛讚

★ 曹有鉉╳金賢睦╳曹大熙 超級新星動人出演

鐘路3街，6號出口，晚上7點 所有的故事都從這開始

孤立於首爾「大都市的愛情法」邊緣，哲俊的生活屬於脫北者間的小圈圈，更因隱藏的性向而總感到格格不入。在鼓起勇氣參加了一場聯誼後，他意外踏入另一個屬於同志的社群，更認識了另一名少年永准，開啟了未曾有過的新生活。然而，無論是北緯38度線上的思鄉遠眺，或在鐘路三街裡的情愫暗湧，人人都得面對自己反覆繞著轉的圈圈，困於跳脫或停留的取捨抉擇中⋯⋯。

編導朴俊浩曾因授課認識許多逃離北韓的青年學生，深受啟發欲透過電影呈現其生活的多方面貌，並洗脫社會的刻板印象。透過少年耽美之戀，更帶出另一邊緣的同志群體，於聚落中充滿活力的愛恨喜悲，細膩對照脫北者走入社會與投入戀愛時的遲疑與困惑，並給予溫柔撫慰，而饒舌歌手Sokodomo〈旋轉木馬〉則畫龍點睛，輕喚思念記憶。《3670》於4月10日在台上映。

《3670》韓劇「綠葉班底」金賢睦（右）飾演人緣好的「永准」一角。圖／好威映象

《3670》脫北男同志「哲俊」（曹有鉉 飾演）試圖融入首爾同志群體。圖／好威映象

《3670》哲俊與永准相遇後產生許多交集火花。圖／好威映象

《3670》。圖／好威映象

《3670》依舊感受到自己格格不入的哲俊。圖／好威映象

《3670》。圖／好威映象

《3670》。圖／好威映象

《3670》韓國版海報。圖／好威映象

《3670》韓國版海報。圖／好威映象

《3670》韓國版海報。圖／好威映象

《3670》韓國版海報。圖／好威映象

《3670》韓國版海報。圖／好威映象

《3670》台灣上映正式海報。圖／好威映象