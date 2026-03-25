《蜘蛛人：重生日》彼得帕克是誰？被世人遺忘的英雄回歸！官方釋上映日期、正式預告

最受歡迎漫威英雄回歸！《蜘蛛人：重生日》彼得帕克迎來全新人生篇章

全球影迷引頸期盼的漫威超級英雄鉅作《蜘蛛人：重生日》，正式釋出首支預告，瞬間引爆全網現象級熱議。索尼影業這次更以全球首創的「24小時接力」形式迎接首支預告的曝光，打造前所未有的影迷參與體驗。活動橫跨全球時區，隨著日出一路推進，象徵蜘蛛人迎來全新篇章的開始。本次預告發布由湯姆霍蘭德親自領軍，邀請來自世界各地的蜘蛛人粉絲參與接力，接續曝光一小段預告片段，最終活動於紐約地標帝國大廈頂樓迎來高潮，點亮蜘蛛人經典的紅藍燈光，正式宣告蜘蛛人全新篇章的到來。

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

回顧上一集《蜘蛛人：重生日》，彼得帕克為了挽救多重宇宙崩壞的危機，選擇讓奇異博士施展終極咒語，讓全世界抹去對「彼得帕克就是蜘蛛人」的記憶。最終他不僅與摯愛MJ與好友奈德形同陌路，也將獨自承擔起成為英雄的孤獨代價。電影在「三代同堂」的史詩級彩蛋推動下創下系列巔峰，不僅打破電影《復仇者聯盟4：終局之戰》以來最高開片票房紀錄，至今仍是索尼影業在台票房最高的電影，以近5億台幣成為2021年的年度票房冠軍。在這集中，在一個再也沒有人知道他是誰的紐約，他全心投入打擊犯罪，成為一名「全職蜘蛛人」，將守護城市視為唯一使命。然而，隨著責任與壓力不斷升高，他的身體竟出現出乎意料的變化，甚至威脅到他的存在本身。同時，一連串詭異的新型犯罪逐漸浮現，並引出一股前所未見的強大威脅，讓他面臨至今最艱鉅的挑戰。

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

在《蜘蛛人：重生日》首支預告中，可以看到熟悉的漫威英雄夥伴回歸，包括制裁者與綠巨人浩克都重返大銀幕，不過最令網友興奮的當然還是無數一閃而過的彩蛋畫面，全新反派以及似乎是全新的蜘蛛人超能力。預告曝光後全球社群迅速掀起討論熱潮。「彼得是否會重新與MJ相遇」、「莎蒂辛克將扮演哪位角色」，以及最重要的「將如何銜接年底的《復仇者聯盟：末日崛起》」，漫威風潮勢必將隨著這支重磅預告再度席捲全球，彼得帕克不再是所有人印象中的蜘蛛人，《蜘蛛人：重生日》將帶領觀眾進入全新的局面。《蜘蛛人：重生日》即將於7月29日（三）正式上映。

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

《蜘蛛人：重生日》。圖／索尼影業

劇情簡介

在全球創下破紀錄票房的《蜘蛛人：無家日》之後，《蜘蛛人：重生日》將為彼得帕克與蜘蛛人揭開全新篇章。故事設定在《蜘蛛人：無家日》事件的四年後，彼得已成為一名成年人，獨自生活，並選擇將自己從摯愛之人的人生與記憶中徹底抹去。在一個再也沒有人知道他是誰的紐約，他全心投入打擊犯罪，成為一名「全職蜘蛛人」，將守護城市視為唯一使命。然而，隨著責任與壓力不斷升高，他的身體竟出現出乎意料的變化，甚至威脅到他的存在本身。同時，一連串詭異的新型犯罪逐漸浮現，並引出一股前所未見的強大威脅，讓他面臨至今最艱鉅的挑戰。

《蜘蛛人：重生日》正式宣布將於2026年7月26日上映。圖／索尼影業