【影評】《極限返航》冷峻幽默，老派感人的科幻冒險大片

《極限返航》（Project Hail Mary）是部通俗幽默、情感飽滿的年度商業科幻大作，宛如《絕地救援》遇上《星際效應》（我認為甚至還可以再加上布萊德彼特那部《星際救援》），視覺效果細緻逼真，將科學理論搭配上太空歷險，感人至深。

這部由菲爾洛德與克里斯多福米勒（Phil Lord and Christopher Miller）執導的科幻末日題材作品，不僅保留了原著中對科學理論細節部分，更在人物情感層面上展現以情重於科技的人性導向，讓其實某種過於Hardcore 的科學物理理論，轉換成普羅大眾都能感同身受的非傳統英雄主義色彩的作品。

片中的外星生物「Rocky」沒有用以往全 CGI的呈現，而是輔助真實道具來與男主角雷恩葛斯林對戲，沒有較以往特效電影的虛擬感，更佳真實可親。也很符合本片訴求溫暖老派的科幻類型取向。以一種不刻意公式化的舒緩即興節奏，讓太空歷險成為接近真實而非過於虛空的體驗。

《極限返航》。圖／索尼影業提供

請永遠記得，「愛與情感」才是最能打動人心（觀眾）的不敗元素，在末日危機面前，拯救世界還不如拯救所愛，還來得吸引人（或是打動人），這招即是商業電影的鐵律法則。只是156分鐘的片長確也不是一般商業娛樂電影會有的篇幅，但是故事多元，幽默、緊張、感嘆均有，不是普通的爆米花電影。

《極限返航》。圖／索尼影業提供

演員方面，請來了兩屆柏林影后也是奧斯卡入圍者桑德拉惠勒（Sandra Hüller），編導應該也是《顛父人生》（Toni Erdmann）的影迷吧？桑德拉惠勒又再度開口唱歌，每次聽她表演唱歌都覺得情感動人，不是指歌聲技巧多厲害，而是她能把唱歌變成情緒表露的表演利器。

《極限返航》演員桑德拉惠勒。圖／mgm studios

而且她的德國式冷峻堅毅，與男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）的美式傻帥幽默，形成一種反差火花。雷恩葛斯林甚至有機會角逐年底獎季的水準。而片中出現的外星生物Rocky更是熱血患難兄弟情，成為電影最感人的元素。

《極限返航》。圖／索尼影業提供