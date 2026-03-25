2026金馬奇幻影展21部驚喜片單再揭：《超越無限電影院》體驗被電影觀看、《末代殭屍》替200年清朝殭屍拍紀錄片

琅琅悅讀／ 台北金馬影展
上排由左至右：《超越無限電影院》、《UFO離奇命案》；下排由左至右：《末代殭屍》、《整個世界，只有你連上了我》。圖／台北金馬影展提供
上排由左至右：《超越無限電影院》、《UFO離奇命案》；下排由左至右：《末代殭屍》、《整個世界，只有你連上了我》。圖／台北金馬影展提供

2026金馬影展驚喜片單接力揭曉！

21部新片單包括兩部世界首映的矚目新劇，《影后》金鐘獎導演嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮：第1-2集》，張孝全顛覆形象演出中年魯蛇，與從女神化身人妻的蘇慧倫搭作怨偶，透過一場跨越時空的對話，試圖拯救婚姻危機。新銳導演游智涵改編超人氣小說的《整個世界，只有你連上了我：第1-4集》，讓通靈男孩邱以太對上鐵齒刑警劉育仁，一條神祕「銀線」牽起兩人的曖昧關係。

《欠妳的那場婚禮：第1-2集》（Dog Man Ep.1-2）。圖／台北金馬影展提供

《整個世界，只有你連上了我：第1-4集》（Connecting to You Ep.1-4）。圖／台北金馬影展提供

還有兩部在香港金像獎掀起「幽浮（UFO）熱」的作品。香港名導梁栢堅塵封多年終於上映的《再見UFO》，以幽浮都市傳說揭開香港人20年來對身分認同的焦慮及感嘆，獲得香港金像獎十項提名。同樣廣受注目的《UFO離奇命案》，則由新銳導演郭家禧和李振傑把綁架事件變成血淋淋的失控命案，劇情一路翻轉，令人拍案叫絕。不只幽浮來襲，金穗獎導演游智傑更推出殭屍與活屍，驚艷鹿特丹影展的《末代殭屍》，年輕導演遇上清朝殭屍，還幫他拍攝紀錄片；《閩江船事件》則把台海危機變成活屍來襲，潘親御、大鶴林鶴軒與陳泰河飾演的阿兵哥展開保家衛國的生死之戰。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

《再見UFO》（Ciao UFO）。圖／台北金馬影展提供

《UFO離奇命案》（Unidentified Murder）。圖／台北金馬影展提供

《末代殭屍》（The Last Jiangshi）。圖／台北金馬影展提供

《閩江船事件》（Isolation）。圖／台北金馬影展提供

備受影迷喜愛的「東瀛狂想」單元，今年也有多部名導新銳的奇片共襄盛舉。《火口的二人》導演荒井晴彥的《星與月是天上的洞》（The Stars and Moon are Holes in the Sky），找來綾野剛飾演離婚作家，與女大生展開情慾攻防，難以啟「齒」的祕密也被迫揭開。「無限兩分鐘」系列電影編劇上田誠這次共有兩部新作參展，首執導演筒的《超越無限電影院》（You are the Film），把腦筋動到電影院，讓銀幕角色和觀眾展開「無限宇宙」；另一部是和《求愛大作戰》導演松居大悟攜手合作的《初戀33次》（Rewrite），把跳躍時空改造成青春懸疑片，女高中生遇見時空的少年，多年後遵循約定成為作家並將二人故事寫成新書，卻被指控抄襲，橫跨三百年的真相也逐漸揭曉。

《星與月是天上的洞》（The Stars and Moon are Holes in the Sky）。圖／台北金馬影展提供

《超越無限電影院》（You are the Film）。圖／台北金馬影展提供

《初戀33次》（Rewrite）。圖／台北金馬影展提供

新銳導演岩崎裕介的荒誕喜劇《全家就弒你家》（AnyMart），染谷將太化身超商店員冷眼應對荒謬規矩，不僅怪出新高度，更贏得柏林影展論壇單元影評人費比西獎。恐怖新導下津優太的《高校人形金字塔》（New Group），讓高校學生如著魔般在操場疊起「人形金字塔」，把團體紀律與從眾心理，化為毛骨悚然的人體奇觀，還吸引恐怖大師清水崇加持客串。

《全家就弒你家》（AnyMart）。圖／台北金馬影展提供

《高校人形金字塔》（New Group）。圖／台北金馬影展提供

重口味觀眾不可錯過的有芬蘭名導賈馬里赫蘭德的《黃金硬漢：殺出血路》（Sisu: Road to Revenge），北歐最強阿伯喬瑪湯米拉再度化身不死傳說，除了單挑殺他家人的蘇聯紅軍，還與《阿凡達》最強反派史蒂芬朗展開對決。《神鬼奇航》名導高爾沃賓斯基《Good Luck, Have Fun, Don't Die》，找來怪咖影帝山姆洛克威飾演未來人，率領餐館集結的魯蛇小隊，對抗把世界玩壞的AI科技。「活屍片之父」喬治羅梅洛之女蒂納羅梅洛的《活死人變裝夜》（Queens of the Dead）不僅繼承父志，更發揚光大，把變裝皇后融合活屍元素，鬥狠不忘鬥嘴，開創活屍電影華麗新貌。法國導演格雷戈里莫蘭的《不能沖的祕密》（Flush），讓嗑藥成癮的失職老爸一頭卡在馬桶裡，在屎水與羞辱間進退兩難，將荒誕與惡搞推向極致，接連贏得各大奇幻影展觀眾票選獎。

《黃金硬漢：殺出血路》（Sisu Road to Revenge）。圖／台北金馬影展提供

《Good Luck, Have Fun, Don't Die》。圖／台北金馬影展提供

《活死人變裝夜》（Queens of the Dead）。圖／台北金馬影展提供

《不能沖的祕密》（Flush）。圖／台北金馬影展提供

以YouTube短片起家的恐怖新導柯瑞巴克，新作《愛你致死不渝》（Obsession）讓男孩許願女同事能愛上自己，邪惡的魔法把願望成真，卻也讓愛意反噬。紐西蘭雙人組導演西恩華勒斯和喬丹溫索的首部劇情長片《外星級孕事》（Mum, I’m Alien Pregnant），將肉體恐懼結合喜劇元素，把廢材女孩邂逅怪誕男孩的故事，上升為跨物種孕事，「腥」際寶貝即將誕生。連邪典電影教父約翰華特斯都盛讚的美國導演泰勒科納克，新作《魚人劫》（Mermaid）顛覆童話的瑰麗幻想，讓離婚獨居的男子意外救起受傷人魚，沒想到一片真心竟換來致命危機。

《愛你致死不渝》（Obsession）。圖／台北金馬影展提供

《外星級孕事》（Mum, I’m Alien Pregnant）。圖／台北金馬影展提供

《魚人劫》（Mermaid）。圖／台北金馬影展提供

還有多部揭開人性陰暗的佳作，《另類神父》波蘭名導揚科馬薩的《你罪乖》（Good Boy），讓《混沌少年時》艾美獎得主史蒂芬葛拉罕化身看似溫和卻令人不寒而慄的父親，欲教化被鐵鍊禁錮在地下室的青年，拆解家庭意義與教化界線，探索暴力與道德的僭越。匈牙利導演加博爾霍爾泰勇奪票房冠軍的《詭家人》（Feels Like Home），描述一名女子遭綁架囚禁密室，對方堅稱她是失蹤多年的家人，只要乖乖「重拾」記憶就能回家族的懷抱，以充滿窒息感的家庭外殼包裹著對權威體制批判。法國導演文森邁爾卡多納的《暴富失控夜》（No One Will Know），酒吧裡一張頭獎彩券，不僅把酒吧變成大逃殺，目擊者更是各說各話，巧妙以不同版本的多重視角反轉人性誘惑。

《你罪乖》（Good Boy）。圖／台北金馬影展提供

《詭家人》（Feels Like Home）。圖／台北金馬影展提供

《暴富失控夜》（No One Will Know）。圖／台北金馬影展提供

今年影展除放映眾多精彩電影，也與眾多品牌合作增添觀影樂趣。看完電影只要評分投票，就有機會獲得知名手搖「八曜和茶飲品券」與設計師寢具品牌「眠豆腐午睡枕」；而預售票售出最少的場次，該場入場觀眾還能邊吃老字號「雪王冰淇淋」邊看電影，感受另類冷場氣氛。

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，並於3月29日下午一點在官網售票系統正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，掌握第一手消息，請鎖定👉金馬官網

2026金馬奇幻影展主視覺。圖／台北金馬影展

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北金馬影展 奇幻 電影 驚悚 愛情 外星人 恐怖 穿越 BL 台劇

台北金馬影展

台北金馬影展 TGHFF 是華語影壇歷史最悠久的電影獎項，自1962年創立以來，獎勵了無數優秀華語影片及電影工作者。➤金馬影展 FB金馬影展 YT

延伸閱讀

2026金馬奇幻影展21部驚喜片單再揭：《超越無限電影院》體驗被電影觀看、《末代殭屍》替200年清朝殭屍拍紀錄片

《追殺比爾：完全血腥事件》浴血「新娘」血償復仇 昆汀塔倫提諾暴力美學代表作

《蜘蛛人：重生日》彼得帕克是誰？被世人遺忘的英雄回歸！官方釋上映日期、正式預告

《張帝找阿珠》巨星情侶楊麗花x張帝 轟動60年代喜劇將於視聽中心廣場免費放映

猜你喜歡