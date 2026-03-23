《星與月是天上的洞》綾野剛化身頹廢小說家 虛實交錯探討「精神戀愛」可能性

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《星與月是天上的洞》。圖／天馬行空提供
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自吉行淳之介同名文學鉅作 大尺度演繹性與愛

本片改編自芥川賞得主吉行淳之介所著的同名，以日本動盪的年代1969年為背景，講述一名中年小說家，在被妻子背叛後，從此關閉心門、拒絕，放任自己將女人當成「工具」對待，浮沉於只有性、沒有愛的頹靡世界，然而最終卻仍無法放下對「愛」的渴望。這也是資深導演、編劇荒井晴彥繼《火口的兩人》、《花腐》後，再度以黑白片形式，自編自導、直指人性愛與慾的電影作品。

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對於此次將這部吉行淳之介的經典作品搬上大銀幕，荒井晴彥表示，這是他多年來的夙願。他回憶起當年，自己在1966年，年僅18歲時就讀了這部小說，當時的他還沒有交過女朋友，只有在高中園遊會跳舞時輕輕牽過女生的手，在讀到小說中細膩描寫起男女之間的慾望萌芽與噴發時，瞬間感到一股共鳴。開始從事電影工作後，就一直期盼能將這部作品拍成電影。

本片也延續了荒井晴彥一貫描繪人類本能的「愛與性」主題，唯美又大膽的畫面不斷激發觀者的情感波動。主角作家矢添找來實力派男星綾野剛飾演，這也是綾野剛繼《花腐》後再度和荒井晴彥合作。綾野剛在片中除了全裸上陣，與新生代女星咲耶、實力派女星田中麗奈等人有多場精采對手戲，同時他也成功塑造出一名略帶憂鬱氣質、受過創傷又忍不住渴望愛，從身到心都不斷在各種矛盾中搖擺的男人，展露出一種既滑稽又令人心疼的魅力。

對於此次演出，綾野剛也坦言自己深受本片文學性十足的台詞吸引，特別是主角矢添的獨白，一字一句都愈咀嚼愈有韻味，讀著讀著彷彿一邊吞雲吐霧、一邊品嚐美酒般享受，「這次的演出過程，對我的演員生涯而言可說是一場獨一無二的體驗。」

劇情簡介

「你愛上的，是軀殼。」小說家矢添克二（綾野剛 飾）自從被妻子拋棄後，十年來始終單身。某天，他偶然與大學時代的同學（柄本佑 飾）重逢，得知對方的女兒已經21歲，這才真切感受到歲月流逝。他偶爾也會召妓，試圖以妓女千枝子（田中麗奈 飾）填補後心中的缺口，舔舐被妻子拋棄的傷痛。年過不惑卻依然在內心掙扎的矢添，將自己投射到筆下小說的主角A（綾野剛一人分飾兩角）身上，描寫A與小自己20歲的女大學生B子之間的戀情，藉此探索「精神戀愛的可能性」。

某日，矢添在畫廊裡與女大學生瀨川紀子（咲耶 飾）命運般地相遇。開車送紀子回家的途中，因她一次「失態」的意外舉動，兩人發展出一段奇異的情事。對戀愛既憎恨又恐懼，卻又打從心底渴望被愛的矢添，是否還能再次正視一個女人呢……？電影《星與月是天上的洞》將於4月17日在台上映。

《星與月是天上的洞》。圖／天馬行空提供

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