《黑潮》李沐、陳澤耀殘酷現實遇暖流 李心潔二次挑戰擔監製

集結《富都青年》金獎夢幻班底 李心潔、王禮霖聯手再任監製

《富都青年》製作團隊最新感人力作《黑潮》（Dead Tide），於3月18日在香港國際影視展（FILMART）期間舉行全球首場記者發佈會，重磅釋出首波劇照及超前導預告，揭開這部溫暖動人愛情電影的神祕面紗。本片集結億萬票房《富都青年》頂尖金獎團隊，由金馬、金像獎雙料影后李心潔與資深監製王禮霖二度合作，攜手《嗨！神獸》導演池家慶，並邀請《富都青年》的「阿迪」陳澤耀搭檔演技派女星李沐領銜主演，正式宣告電影將於2026年下半年上映，備受各界矚目。

《黑潮》與香港緣分深厚，該項目去年於香港亞洲電影投資會（HAF）榮獲「方壇大獎」肯定。時隔一年，主創團隊帶著甫於上月殺青的作品重返香港，重磅召開發佈會，深具意義。現場亦邀請馬來西亞通訊部副部長張念群，及馬來西亞國家電影發展局（FINAS）首席執行官 Dato' Azmir Saifuddin Mutalib 到場，展現官方對本片邁向國際市場的傾力支持。

《黑潮》發佈會。圖／甲上娛樂提供

《黑潮》為李心潔成立之製作公司 Fast Forward Films （快快影視有限公司）籌資拍攝的第一部作品，不僅由李心潔、王禮霖坐鎮監製，幕後更是集結《富都青年》的黃金班底，包括製片人張煒珍、攝影指導 Kartik VIJAY、美術設計孫詠釗、造型設計黃菊清，以及配樂總監 RYOTA 片山凉太等。製作團隊秉持精品規格，致力將馬來西亞漁村的自然與情感美學推向極致。

記者會一開場，李心潔便以流利廣東話跟現場貴賓及媒體打招呼，表示很高興回到香港，《黑潮》僅用一年時間便完成拍攝，並回到香港舉辦發佈會，她笑稱自己的公司叫「快快影視」，因此動作非常迅速。與導演池家慶共同編劇的李心潔透露劇本籌備期長達3年，但確定開拍後一切都非常順利，今天是這部作品的全球首場記者發佈會，因此心情特別激動，也希望《黑潮》承接《富都青年》的好運，讓更多感動的故事被看見。

《黑潮》發佈會。圖／甲上娛樂提供

《黑潮》發佈會。圖／甲上娛樂提供

《黑潮》發佈會。圖／甲上娛樂提供

《黑潮》2026年度備受矚目感人力作 陳澤耀、李沐共譜深刻愛戀

陳澤耀此次挑戰性格壓抑、背負殺人罪名出獄返鄉的「阿忠」，為無法挽回的過往罪行尋求救贖，與過往外放形象截然不同。監製李心潔透露，選角初期便看中陳澤耀近年磨練出的內斂潛力，而女主角「雪」則一眼相中李沐，認為她迷人且空洞的眼神完美契合角色氣質。導演池家慶大讚兩位演員展現了全新的火花：「阿澤的眼神讓我感受到對人事物的『真』；而李沐則是一位極具靈性的演員，她的感受力極強，總能帶給鏡頭意想不到的驚喜。」

導演池家慶進一步解釋片名意涵：「黑潮是大海中的暖流，能溫暖冰冷海水，象徵主角在殘酷現實中尋得的愛。」而英文片名《Dead Tide》則隱喻平靜、短暫卻珍貴的時刻。同時擔任監製與編劇的李心潔表示，希望這個故事裡的人物可以被看見，「就像當初看到《富都青年》的故事初心一樣。」監製王禮霖則坦言，拍攝過程中面臨潮汐等不可控因素的挑戰，但故事中探索人性的愛與力量深深吸引著他，相當期待電影上映。

《黑潮》故事發生在馬來西亞一座被潮汐包圍的漁村，深藏祕密的阿忠出獄返鄉，在夜裡退潮時捕蝦維生，意外結識了因情感創傷而被家人幽禁於高腳屋中的女子雪。兩個被世界遺忘的孤獨靈魂，在潮汐與月夜間悄然靠近，築起只屬於彼此的祕密棲身之所。當愛成為彼此唯一能感受到的暖流，他們能否在殘酷現實湧現之前，守住那短暫卻真實的生命微光？本片為 Fast Forward Films 籌資拍攝的第一部作品，預計將於 2026 年下半年正式與觀眾見面。

《黑潮》劇照，預計將於2026年下半年上映。圖／甲上娛樂提供