《沙丘：第三部》將於2026年12月上映！首波公開最新電影預告、劇照、角色海報

《沙丘：第三部》首波預告揭曉最終戰役 新角色確認參戰「磅礡史詩」最終章

改編自科幻文學巨作的史詩鉅片《沙丘：第三部》今天正式釋出首波預告與角色海報，曝光全新劇情與角色造型，掀起影迷熱議！由「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的「保羅亞崔迪」，在預告結尾竟以全新造型震撼現身，顛覆過往沉穩形象，眼神充滿殺氣與決心，霸氣姿態讓粉絲瞬間沸騰。

《沙丘：第三部》故事延續上一集的震撼結局，最新公開多位角色海報，包含由辛蒂亞飾演的「荃妮」、佛蘿倫絲普伊飾演的「伊若琅公主」、安雅泰勒喬伊飾演的「厄莉婭亞崔迪」，以及羅伯派汀森飾演的神秘角色「斯凱泰爾」，傑森摩莫亞飾演的「海特」、哈維爾巴登飾演的「史帝加」與蕾貝卡弗格森飾演的「潔西嘉女士」也回歸亮相，豪華卡司再度集結，讓影迷對年底上映的《沙丘：第三部》期待值全面飆升。

由丹尼維勒納夫執導，並與布萊恩K沃恩共同編劇，《沙丘：第三部》改編自法蘭克赫伯特的小說《沙丘：救世主》，為維勒納夫《沙丘》三部曲帶來史詩般的最終章。本片主演包括提摩西夏勒梅、辛蒂亞、傑森摩莫亞、佛蘿倫絲普伊、蕾貝卡弗格森、伊薩赫德班克爾，並由夏綠蒂蘭普琳、安雅泰勒喬伊、羅伯派汀森與哈維爾巴登共同演出，同時還有新加入的演員納寇亞沃夫摩莫亞與艾達布魯克。

《沙丘：第三部》以IMAX®特製拍攝，將於今年12月大銀幕鉅獻。

《沙丘：第三部》預告發布會

《沙丘：第三部》預告發布會。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》預告發布會。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》預告發布會，演員辛蒂亞、安雅泰勒喬伊。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》預告發布會，演員哈維爾巴登、導演丹尼維勒納夫。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》精彩劇照。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟

《沙丘：第三部》角色海報。圖／華納兄弟