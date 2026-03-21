【影評】《雙囍》喜鬧交織的家庭之景，愛是化解危機的解答

妙絕緊湊芭蕾舞式無盡歡鬧滾滾迴旋漩渦，將細緻微妙詼諧可愛有趣混滿爆笑人間至情滲潤螢幕。片頭媲美戰爭片地獄級嗆辣忙碌慌張和其帶出之強烈爆炸喜感，混著雖然是很新但似乎是某類型配樂公式基調的急促鼓點落聲（例如《鳥人》Birdman），將幾乎接近一半的整片覆滿充實絕緊無歇止卻迷人之高低錯落。誠然頂佳觀影體驗。

中後段莫名其妙落入一陣零碎、情緒無處安放、並略帶無聊的奇怪境地，在後面的高潮才擢回了觀眾。但其實那橋段實為必須，為了連接前後劇情以及深潤男女主角之間的隊友忠誠和深裡之愛在《破地獄》幾乎後半段都在啜泣的筆者、竟在此片重拾衛生紙不夠且淚涕狂流窘境。

所有淚奔盡現於庭生與黛玲之間的打氣和傾注愛意；夫妻間的承諾，除了生活上一堆大小待破關卡、彼此無限combo犧牲和理解，亦淌出兩個人應承並全心一起勇往直前的暖亮未來希冀、以及巨大的愛、責任和脆弱人類的必備勇氣。片中人物雖盡是帥、美、濃、艷、勁等，卻端呈出一份普羅大眾形象的人生生活刻描──彷彿旁觀兩個普通家庭之事般。

此片亦將重心分割成三部分：➀開頭的緊張危機 ➁中後段的暖柔愛人相處 ➂後段的文藝玄思探討與和解高潮。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

而在冠廷宇宙大爆發的同時，我們亦親見了一個融具藝術與商業妙片的頂佳之處──片中無論美術、運鏡、劇情、演技、情感盡皆如此淳熟完整。所有人物關係於螢幕上，竟是如此真實與嵌合。

那四次讓筆者熱淚的橋段之外，庭生與生父、生母，以及黛玲與父親之間的相處，除了無法戳中哭點外，亦盡現了選角與演員化學效應的極致高品質。彷彿他們本來就是親人一般，如此相襯、如此絕搭。那一切歡鬧伴著紛沓而至的微型危機，除了揭示原生家庭的巨大影響力，亦讓此元素很順遂地締造川流而至的喜感。但可惜之點在於……

➀沒有說明香港人黛玲如何與台灣人庭生相遇

➁未明言當初拿墨魚麵給小庭生那空姐之舉，是否為促成庭生成為主廚之因？

➂沒說明庭生生父與生母為何離婚。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

庭生身為大酒店的主廚（竟然是圓山大飯店這整個台灣以至首都台北的焦點之一），連自己的婚宴菜色皆盡是自己設計，那麼，他一心全意主導編繪好的當晚一切，卻因原生家庭、兩方長輩等的瑣事，偏岔入一股絕妙詼諧又慌亂的玄境。誠然「人根本無法掌控一切」的真實箴言。

田啟文（黛玲之父）那年邁父親形象，正好與庭生生父（庹宗華飾）對稱為截然不同的兩端。他那幾乎是所有香港人深隱體內的務實、無謂、草根和大喇喇，與庹宗華彷彿一出生便有著的極致嚴肅、僵硬核心和不苟言笑，誠為有趣的人物側觀。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

而有諸多橋段，筆者甚至擔心與深怕庭生會於大庭廣眾之下與父親爭吵懟怒，庹宗華所飾之父親，正精準地提供了一個教養子女的完美反面教材。他急著想教導兒子盡快成長，卻忽略人類從小便會有的各種脆弱無助等，而他幾乎毫無稱許讚美的管教方式，正太過細緻地隱藏了自己的真實情感、以及是為稍嫌偏錯的父親之姿。

在過高壓力下成長之人，內心總會有點滴疙瘩。所幸男主角並未因此錯誤管教扭曲了心理、還成為了一個在現世極具價值和迷人職業的大飯店主廚。然而他們父子間的任何平和相處時刻，竟深滲出感覺如此絕搭的父子之相，真確為絕妙的螢幕化學效應。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

余香凝所飾之女主角黛玲，完美端出了「可人美妙、但言語無味至極且核心為純淨女人」的一位女性。但這或正是編導原意？余香凝與劉冠庭所飾之角，便是滾滾世上任何非常「一般與普通」的正常伴侶。庭生毫無油嘴滑舌、毫無偏錯詭思、一切都維持在正常人類之線上，但正因如此，此片才絕然有味。黛玲雖超級無聊，卻是將自己完整無虞、全心給了丈夫，亦步亦趨地跟著他、想參與到他的每一刻，正是世上萬般人間裡，「用心」對待真愛的眾人之相。而楊貴媚所飾之庭生母親，完整呈現出上流人士的稍微做作，實為勁酷絕佳！

在似欲致敬《一一》與《囍宴》前提下，本片確是釋出色調飽滿充實、內裡深情與深思隱於詼諧胡鬧之下的複雜味感。（連整片的深刻印象都是紅色──地毯是紅的）整片幾乎沒有任何一個關節是矯揉做作、不知所謂、或強說愁。完全沒浪費到任何一段電影底片。而片尾的文藝哲思超現實，正說明了一個成年男人如何面對自己成長過程、回憶裡的酸甜苦辣，以及自小至今所有的「自己」。誠然為每個人類的必修課題。9m88和另外兩個伴郎釋出之有趣濃烈，亦為配角的必然裝備，煞是有味妙然。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

我喜歡它前段的「胡鬧」與慌張，中段的釋情與至情，與後段的玄味。雖然連接起來稍嫌錯折突兀，但那確是編導欲述之事。本片先擢住觀眾眼球的前段精彩──此手法雖是電影公式，但若將不同味道的三段互相對調，或許整個觀影體驗會大大不同？（或許昆汀．塔倫提諾在構思《黑色追緝令》時亦有此等忖思？）

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

但此片已是極致有味，所有橋段或演員念出台詞，幾乎完全沒有華語片容易犯的錯誤──演員的令人尷尬口條。這也是此片除了色調劇情、如此「飽滿」之因。編導亦將人生必備的樂觀隱於一抹慌亂錯雜之境、以及人生中各種難解關卡之下，誠然表象艱辛，但內裡希望充盈。

整片雖然僅是濃縮在一天裡的婚宴之中──這麼漫長人生中的微渺一天，卻塞進了男主角家庭的「過去」（包括庭生小時候）、女主角與男主角的「現在」、以及他們互相承諾的「未來」。人生的絕妙之處從來都是許久才察覺。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

「婚宴」此事，自然是得面子裡子飽飽滿滿、熱鬧風光、賓主盡歡，然而那些面子上的春風得意，除了是當晚以及往後人生回憶中的要素，夫妻共攜的無盡勇氣和真愛，亦才甚為重點。這也是男女主角互相不斷理解與釋出濃烈愛意、同時令觀眾深哭之絕重要點。

是故，編導或在訴說……在人生中所有「一次性」的重大事件下，雖盡不如己意、甚至諸多齟齬，卻是生命中必然發生之順，接受它、載進回憶裡，然後滿懷希望地不斷往前。所以，不管我們遇到多麼FUBAR（註：糟糕透頂）之事，謹記……愛是我們唯一的武器，可以化解融美任何不快與挫折，在崎嶇人生中勇敢走下去。最後，衷心祝福廷哥再次擢獲各大獎機會，因為真的太迷人。（橫空出世的絕佳演員）

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專