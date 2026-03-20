《全境屍控》上大夜班竟被活屍攻擊？《怪奇物語》喬奇瑞、「地表最強老爸」連恩尼遜互讚受啟發

曾編寫過《侏羅紀公園》（Jurassic Park）與《蜘蛛人》（Spider Man）等票房鉅作的知名編劇大衛柯普（David Koepp），親自將他的小說改編成年度必看強檔新片《全境屍控》（Cold Storage），並將在3月6日於台灣驚喜獻映。本片請來「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）參與演出，本身就是原著讀者的他，透露自己在接劇本時有獨門的「七頁測試」，而本片就改編得相當出色，不僅通過他的嚴格考驗，更讓他大讚：「絕對要透過大銀幕觀賞！」而在演藝圈出道超過40年的連恩尼遜，是大眾偶像，也是主演本片的知名男星喬奇瑞（Joe Keery）從小到大的英雄榜樣，對於能夠圓夢跟他合作，也讓喬奇瑞直呼：「太猛太瘋狂！」而連恩尼遜也對他的表現讚譽有加，並認證他是「下一代喜劇男神」。

《全境屍控》劇本讓連恩尼遜一讀就上癮 力推「要看大銀幕」

由知名編劇大衛柯普親自操刀，將他首部小說搬上大銀幕的《全境屍控》，請來「地表最強老爸」連恩尼遜參與演出，在片中化身生化特工，力抗奪命真菌侵襲全球。早就是好萊塢資深影星的他，透露自己接劇本有獨門的「七頁測試」，他對此分享：「我有一個屬於自己的測試，如果讀到第七頁，心想『算了，把筆蓋蓋上吧。』通常就不是個好徵兆。」本身就是原著讀者的他，透露在閱讀本片劇本時愛不釋手：「這個故事改編成劇本後，依然相當出色，轉化得極其漂亮，是一部真正讓人無法停止翻頁的作品，既恐怖、詭異、刺激，同時又超好玩！」更大讚：「這部電影絕對要透過大銀幕觀賞！有令人難以置信的曲折和驚喜，有很多驚嚇場面，娛樂性十足！」

兩代男神同框《全境屍控》 喬奇瑞見英雄榜樣直呼「太猛」

演出《全境屍控》的連恩尼遜，出道超過40年，不僅是大眾偶像，更是以《怪奇物語》（Stranger Things）走紅全球，並擔綱本片主演的知名男星喬奇瑞，從小到大心目中的英雄。對於這次可以圓夢合作，也讓喬奇瑞直呼：「我看他的電影長大，連恩真的太猛，這次合作太瘋狂了，對我來說，就等於在人生清單上打了一個超大的勾！」他也接續分享：「連恩本人和他的角色很像，不廢話又乾脆，是個很了不起的人，更是一位領導者。整個過程非常好玩，像是親眼見到自己的英雄一樣，觀眾也能看見他不同以往的一面。」合作過程中，喬奇瑞也深受連恩尼遜態度激勵：「『放鬆』是這份工作非常重要的一部分，他工作起來如此從容自若，那樣的狀態很激勵人心，會想去學習與模仿，那樣的氛圍也讓我變得更有自信了！」

而連恩尼遜也對初次合作的喬奇瑞感到驚艷，認證他是「下一代喜劇男神」，他對此表示：「他真的非常好笑，能把戲劇與喜劇完美結合。」更坦言喬奇瑞與演出本片的英國演技女星喬吉娜坎貝，對他有所啟發：「他們真的啟發了我，那種自然默契與陪伴感，非常有魅力。劇本本來就很好，但他們還會現場即興加入一些靈光閃現的小細節。當時真讓我覺得『哇！我絕對不可能在那個年紀有這種表現！』」這部由《屍樂園》製片震撼打造，資深影星與新生代人氣演員雲集，引爆史上最瘋狂夜班大逃亡的強檔新片《全境屍控》，在3月6日於全台驚喜獻映。

電影簡介

本片劇情描述小茶（喬奇瑞飾演）與娜歐蜜（喬吉娜坎貝爾飾演）任職於一間自助倉儲公司，負責大夜班的兩人，某晚聽見牆壁後方不斷傳來詭異而規律的電子聲。好奇心驅使下，他們決定打破牆壁，追查聲音來源，沒想到卻在層層深入之後，意外發現這座倉儲下方，竟隱藏著一座廢棄的美軍基地？！而隨著地球暖化導致地溫上升，一種被政府封存數十年的致命真菌正悄然甦醒，並以高度傳染性迅速擴散。人們一旦遭到感染，將會失去意識，最終自爆。

當倉儲內外相繼淪陷，情勢全面失控，毀滅近在眼前而走投無路之際，小茶與娜歐蜜聯繫上當年曾與這種真菌交手過的退役生化特工羅伯特奎因少校（連恩尼遜飾演），共同深入錯綜複雜的地下基地，想盡辦法撐過人生中最瘋狂的一晚，阻止人類走向滅絕！有關本片最新消息，點擊前往👉采昌官方臉書粉絲團

《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供 《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供 《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供 《全境屍控》。圖/采昌國際多媒體提供