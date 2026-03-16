《愚者的身分》北村匠海╳林裕太╳綾野剛 詐騙犯罪惹殺機 展開72小時東京大逃亡

★ 北村匠海 ╳ 林裕太 ╳ 綾野剛 精彩演出 共獲釜山影展最佳演員獎

★日本藍絲帶獎 最佳男主角提名

岩井俊二「首席弟子」永田琴細膩刻畫人物情感 最新傑作

犯罪集團分子拓矢、阿護與梶谷遊走東京，誆騙孑然一身的男子出售身分。有人萬念俱灰、有人力求翻身，販賣人生成了一筆筆絕佳生意。隨著組織指派的任務越加泯滅人性，拓矢決心脫離、邁向新生活之際，卻慘遭上司背叛追緝。阿護倖免於難卻始終心繫拓矢，梶谷因任務陷入道德困局。三人亡命天涯，不堪的過往如影隨形，縱有贖罪抵抗的勇氣，重獲新生又談何容易？

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

師承岩井俊二、篠田昇的導演永田琴翻拍同名小說，以日本猖獗的身分盜用犯罪為引，揉合懸疑驚悚類型，打造一場娛樂性與批判力道兼具的生存遊戲。北村匠海與《青春末世物語》林裕太上演動人兄弟情，攜手綾野剛展開絕處逢生的驚險博弈。多線敘事拼湊真相，道出年輕世代困於貧窮與孤獨的艱難處境，卻也留下一線生機，哪怕被視作愚勇，也要逐希望的光奮力前進。

本片導演永田琴（Nagata Koto），於1970年生於大阪，導演、編劇、剪輯，作品橫跨電影、電視、廣告。曾任導演岩井俊二及攝影師篠田昇助理，參與《青春電幻物語》、《花與愛麗絲》製作。2007年《Little DJ～小小的愛情故事》入選東京影展，電視劇《惡作劇之吻～Love in TOKYO》、《東京愛情故事2020》亦獲好評。《愚者的身分》為其最新作品。3月27日上映。

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供

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《愚者的身分》。圖／好威映象提供

《愚者的身分》。圖／好威映象提供