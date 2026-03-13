《藍色男孩事件》改編日本真實審判 跨性別素人主演與錦戶亮對戲「壓力超大」

《藍色男孩事件》導演、主演訪台與觀眾見面

電影《藍色男孩事件》靈感來自六零年代的真實審判事件，由近年備受矚目的跨性別導演飯塚花笑原創企劃，找來跨性別演員中川未悠主演，這也是中川未悠首次演出影劇作品，初次演出就挑大樑飾演女主角，成功演繹出跨性別者在那個保守時代下的美麗與哀愁。兩人也於3月6日訪台與台灣觀眾見面交流。

兩人受訪時均表示此次是首次訪台，對台灣印象最深刻的就是這裡是亞洲第一個通過同婚的國家，對於當時看到這個消息，都感到相當受到激勵，期盼有一天日本也可以跟上台灣的腳步。中川未悠更笑稱，這次來台前特地做了一番美食功課，在神戶的中華街品嘗了台灣大雞排，也很期待這次台灣之旅有機會吃到正宗台灣大雞排！

女主角中川未悠也進一步分享了自己小時候是《美少女戰士》的粉絲，當時還是男兒身的她，常常和同伴們一起玩角色扮演。當時孩子間其實並沒有因為性別而有什麼隔閡，直到大學畢業要找工作時，被他人說「你這樣有點讓人不舒服！」才讓她感受到來自性別認同差異的惡意。中川未悠表示自己在演戲前就一直致力於推廣LGBT+Q文化，時常前進校園演講，因此在朋友的推薦下，決定參加電影試鏡，希望能藉此嘗試新的事物，並進一步讓LGBTQ的故事被看見。

她也坦言第一次演戲就和人氣偶像錦戶亮有多場對手戲，一開始壓力非常大，然而在拍攝的過程中，卻漸漸地發現錦戶亮專業的表演精神也激發出她許多表演能量。在一旁的導演飯塚花笑也表示，中川未悠和錦戶亮的對手戲常常都讓他深受震撼，特別是兩人在最後的法庭戲火力全開的演出，讓他感動不已。對於這場戲，中川未悠也直言，「錦戶亮在法庭上的吶喊，真的完全能讓人感受到這個熱血律師的靈魂！」她也笑稱私底下時常和錦戶亮交流，私底下的他，就和幕前形象一樣，是個爽朗又親切的人！《藍色男孩事件》將於3月13日正式在台灣上映。

電影簡介

1960年代，日本經濟快速起飛，政府為了即將到來的東京奧運，更決心大刀闊斧整頓社會風氣，訂立了一條反賣淫法，加強掃黃，嚴格取締街頭性工作者。然而，這條法律只針對女性，讓跨性別工作者有漏洞可鑽，他們被稱之為「藍色男孩」。

警察礙於法律無法對付這些「藍色男孩」，轉而向為他們進行變性手術的赤城醫生（山中崇 飾）開刀，將其依「違反優生保護法」的罪名逮捕。為了替赤城醫生辯護，律師狩野（錦戶亮 飾）四處奔走，拜託曾接受赤城醫生手術的「藍色男孩」出庭作證。她們有些人仍在風塵中打滾，有些人卻早已過上平凡踏實的新生活。

在法庭上三名證人在一問一答攻防間，從「手術是否合法？」「真正的幸福是什麼？」到「我究竟是誰？」，堅定的身影為全日本帶來一場震撼教育。更多電影相關資訊請見👉天馬行空粉絲團。

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖／天馬行空提供