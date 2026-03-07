《送葬人2》喬伊奶奶讓全泰國哭瘋 泰國版《鬼家人》橫掃3億票房

今年泰國第一部破億的本土電影來了！《送葬人》系列全新篇章《送葬人2》（英文片名：The Undertaker 2）上映至今已突破3億泰銖，僅花3.5天票房就破億，蟬聯泰國三週冠軍，且打破第一集6天才破億的速度，有望登上2026泰國電影年度票房寶座，甚至有機會超越第一集將近8億的票房成績！泰國媒體普遍給出正面好評，稱其劇情動人，又延續前座幽默風格，令人捧腹。《送葬人2》3月27日全台電影院上映。

導演「Tongte」蒂蒂史賴爾此次在《送葬人2》中大膽啟用了沒有任何表演經驗的布恩陶卡尼亞菲拉（Boonthao Kanyapila）作為關鍵角色——喬伊奶奶的演員。喬伊奶奶於劇中因遭到雷擊殞命，卻又在葬禮上神奇復活，過去刀子嘴豆腐心的她，在得到第二次機會後決定善待周遭的人、享受人生，事情卻往往不如預期……。

《送葬人2》裡喬伊奶奶與孫子洛德、穆德的互動引起廣大觀眾共鳴，紛紛留言說：「我從小和奶奶一起生活，完全理解穆德的感受，每次看到他們的對手戲都哭到要瘋掉。」「看完電影再聽主題曲，這首歌讓我哭到不行。」「看完後我好想奶奶。」影評也給出了「幽默且感人至深」「催人淚下」等評語，呼籲觀眾進場時記得攜帶衛生紙。

首次挑戰大銀幕就收獲破億票房的泰國人氣歌手「Joey」普瓦西特，飾演丈夫圖普， 因為一場車禍意外導致妻子死亡 ，悲痛欲絕的他竟多次開車撞向樹木，只為再次踏入陰間與亡妻重逢，在訪談中表示隨著知名度上升現在走在路上常常被認出來：「人們開始認出我就是圖普，經常開玩笑地問我『你什麼時候才不再開車撞樹啊？』」聊到票房強勁表現，Joey說他為整個製作團隊感到開心，謝謝每個人的付出，並說希望《送葬人2》能持續長紅，突破10億泰銖票房！《送葬人2》3月27日全台電影院上映。

《送葬人2》。圖/車庫娛樂提供

