《用武之地》改編真實人質慘案 肖央x任達華受困105天驚險自救

由肖央、齊溪、任達華、鄭愷領銜主演的戰爭電影《用武之地》，是繼《孤注一擲》、《南京照相館》後，導演申奧再度聚焦真實題材的力作。本片根據倖存人質的真實自救經歷改編，揭開境外戰爭地帶鮮為人知的血淚真相。

《用武之地》故事講述駐外記者馬笑（肖央 飾）和志願醫生潘文佳（齊溪 飾）夫婦，陪同工程師苗峰（鄭愷 飾）赴郊區修理基站，當地局勢突變，阿拉伯裔恐怖分子與政府軍全面開戰。三人一路躲避恐怖組織的無差別襲擊，最終還是被綁架淪為人質，並在獄中結識了華僑商人周偉傑（任達華 飾）。面對恐怖份子聞所未聞的屠殺暴行和以命換錢的勒索，他們歷經105天，展開了一場驚心動魄的自救逃生。

為了真實還原人質面臨的極限困境，申奧導演與創作團隊翻閱了海量的紀錄片與倖存者回憶錄，從口述經歷中精確提取細節。拍攝期間，製作團隊更輾轉海內外實地取景，並採用 IMAX 特製拍攝手法。在 IMAX 影院放映時，將呈現比一般版本多出 26% 的畫面內容，透過紀實風格的高清鏡頭，帶領觀眾沉浸式感受戰爭地帶的殘暴現實與人性光輝。立即到iQIYI愛奇藝看電影👉《用武之地》

《用武之地》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供