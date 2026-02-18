《藍色男孩事件》錦戶亮化身正義律師 揭開日本「跨性別」史最痛的一頁

電影《藍色男孩事件》靈感來自六零年代的真實審判，由近年備受矚目的跨性別導演飯塚花笑原創企劃，找來跨性別演員中川未悠擔綱主演。這也是中川未悠首次演出影劇作品，初次演出就挑大樑飾演女主角，成功演繹出跨性別者在那個保守時代下的美麗與哀愁。此外，本片也找來實力派人氣演員錦戶亮、山中崇參與演出，分別飾演整場審判的靈魂人物之一狩野律師，以及為眾多跨性別者動性別重置手術的赤城醫師，共同還原這場當年震撼日本社會的重大審判。

第一次演戲就與錦戶亮有多場精采對手戲的中川未悠表示，自己學生時代就很常看錦戶亮演出的日劇，對於有機會近距離和錦戶亮合作，感到相當不可思議，也相當緊張，「錦戶亮本人的笑容很好看，他也相當親切，因此第一次見面時讓我放鬆不少，但是一開始拍攝，他就會立刻進入狩野律師的嚴肅狀態，而我也必須嚴肅堅定地回應他，這兩個人的關係也是整部電影的重點之一，希望大家可以感受到其中的張力！」

導演飯塚花笑坦言，身為一名跨性別者，自己在青少年時期開始探索自我認同時，第一次認識了這起案件，並對現存關於這場審判的法庭紀錄印象深刻，「當我讀著那些出庭者的心聲，我便強烈地感受到，無論如何我都要將這段歷史拍成電影。」儘管歷史紀錄有限，電影當中八成的故事情節也都是虛構的，但劇組仍在史實的基礎下，詳細地研究了當時審判的資料，從週刊雜誌到相關人物的採訪，力求真實地還原當時這群女性在那個時代的生活樣貌。《藍色男孩事件》將於3月13日正式在台上映。

導演飯塚花笑和主角中川未悠也計劃將於電影在台上映前一週（3/6）訪台，與台灣影迷面對面進行交流，相關映後場資訊將於農曆年後正式公開，詳情👉天馬行空粉絲團

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

1960年代，日本經濟快速起飛，政府為了即將到來的東京奧運，更決心大刀闊斧整頓社會風氣，訂立了一條反賣淫法，加強掃黃，嚴格取締街頭性工作者。然而，這條法律只針對女性，讓跨性別工作者有漏洞可鑽，他們被稱之為「藍色男孩」。警察礙於法律無法對付這些「藍色男孩」，轉而向為他們進行變性手術的赤城醫生（山中崇 飾）開刀，將其依「違反優生保護法」的罪名逮捕。

為了替赤城醫生辯護，律師狩野（錦戶亮 飾）四處奔走，拜託曾接受赤城醫生手術的「藍色男孩」出庭作證。她們有些人仍在風塵中打滾，有些人卻早已過上平凡踏實的新生活。在法庭上三名證人在一問一答攻防間，從「手術是否合法？」「真正的幸福是什麼？」到「我究竟是誰？」，堅定的身影為全日本帶來一場震撼教育。超值預售套票於博客來售票網和天馬行空表單熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張，更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團。

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供