【影評】《頤和園》郝蕾極致的萬種風情，暗喻了整個世代的集體迷路

情慾、不可割捨、痛與樂。

人生、慾望、還有愛，這三者除了剛好是本片的主旨，亦是每個人類於現世上的人生必備刻痕。

郝蕾的極度絕美迷人與萬種風情恰好迎上了這個自我任為的美麗角色---她像是總是孤行的「人世探尋者」，試著在每一個日子與時刻中盡享各種體驗。

感覺像是《可憐的東西》裡面的Emma Stone，不斷體驗所有滿足自己之事，不論靈肉。

而電影魔力便在…能無限深然地放大、精繪與潤譜片中任何稍微或深具「美」之物。

郝蕾本來就已妙具性感與絕美的臉龐、氣質和身材，亦在這前提下，讓男性觀眾無垠深層著迷與被完整擊中地無際癡戀。

透過最直接的動物性感官，將觀眾硬生生擢入了整片的迷魅無盡漩渦中。

《頤和園》裡那個時代像是「迷失的一代」。

整個時代的迷失彷彿藉由郝蕾亦迷失的情慾肉體與自由奔放之中，呈現了「時代與人」之間的巨大差異與互相融合。他們或許不在意未來，但實實在在是只願活在當下，那縱情歡快、尋求自由靈魂的一段段絕美似舞蹈漩渦中。

甫進大學的他們，知識與眼界正開始漸闊，生活也是幾乎無比自由的快意，他們享受生活、追求知識、在酒吧裡與眾人酣談文化政治等事，確是那一幅輕狂、恣意、充滿活力混雜關心國事的捷勁大學青年群相。

大學剛好是每個人最快樂的時光之一；盡情讀書、與友歡聚、恣意揮灑汗水於運動、談場絕美之戀、四處溜達等，可說歡樂自在與快活至極。

那時的中國剛好迎上了六四事件，極權暴力的無理和壓迫彷彿於那些年深深鑽鑿進每個年輕人體內，繼而爆發出無窮溢滿的反抗精神與自由追尋和吶喊。

恍若雨前之雷，在一切起飛之前的青年怒吼，填滿與震驚了整個時代，也像這時代的不定性和朦朧，迷濛未知的未來。

其時正是文革結束十幾年後，整個國家開始逃脫了悲苦慘絕之境，而那一代的年輕人正好漸漸接觸了緩趨開放的外來資訊和自由靈魂。

而郝蕾飾演的角色就是那個時代---以個人的迷失，暗喻整個世代的迷路。

頤和園是清朝的皇宮，其代表的同時是整個中國的輝煌年代、以及被英法聯軍燒毀後那新舊翻覆之義。

現代化入侵了曾是世界上最堂皇強盛的國家，就像整個中國一樣，劇烈的取代與翻湧，在政治混亂、國體變盪之際，像此片裡的所有大學生一般，面臨了全然的未知、混沌的當下、和新舊於靈魂體內的交戰勝負。

其時的人們在美好舊時代漸褪並還留存回憶之際，迎向了巨浪般的新時代，充滿著未來期待與科技飛湧的外來之物，不斷深潤刺激著所有青年。

除了回憶，應該沒有年輕人會莫名其妙堅守著「舊時代」的東西或習慣。

片中所有的大學青年，似乎都在追尋自己的「存在」。

他們完全找不到，卻亦在那動盪荒錯的時代裡，盡了自己最大的努力，只為得知這點。

他們在酒吧裡流連與浪費黃金時光、在與旁人不斷激辯中試圖尋獲認同、在混亂的男女情感與肉體關係中錯亂迷失、在參加街頭抗議示威中擢獲團體溫暖和自我肯定…等。

而在天安門事件中，人們的生命竟恍然僅似「一塊肉」的存在。

他們讀了十幾年的書、吞了多少知識與學問、思考與深埋了多少道理與結論，每個人的靈魂盡是絕美深刻、深蘊創意與濃厚底子，卻在坦克車或槍砲面前，僅是一個個待驅逐的「障礙物」。

絕頂的矛盾和諷刺。

一切就像那個時代，混亂無序地朝前湧奔而去，沒有人真正地得知了什麼真理，卻跟著時代洪流一起被吞沒，然後喟嘆與茫然。

十足頹靡浪拓的人生時代。

而藉於此點，或許導演不再想述說什麼深澀道理、反諷世間無理或覆上深層難明之哲學思考，純粹就是完整誠實地端出一道…那個時代所致之無邊放逐墮縱、以及整個年代亦無法解脫放釋的永恆迷失和茫然。