【影評】《功夫》九把刀的「中二」進化，不是致敬周星馳？搬出「黑白郎君、飛龍在天」

「不是盡力，是一定要做到」

九把刀的《功夫》改編自他的同名小說，瘋狂奇想、顛覆惡搞、上天下海、場面驚人。電影的場面視覺奇觀應該是這三年來台片最頂尖華麗的，總算有台灣電影創作者拍出現代武俠的規模質感，故事透過平凡少年的習武歷險來刻畫「功夫」與「正義」的意義。

片頭一開始就是一堆經典港片的片段回顧：《黃飛鴻之男兒當自強》、《新蜀山劍俠》、《白髮魔女傳》，甚至台八《飛龍在天》、布袋戲「黑白郎君」等等，這些也不是單純只是致敬亂擺，跟之後的劇情也有關聯，但也可以看出這部片是如何想在華語功夫武俠類型脈絡裏，做出致敬與顛覆。從類型片的角度去吸收再打破某些框架。

雖說可以看到周星馳的《功夫》、《破壞之王》等片的影子，但是九把刀的小說裡其實已經有蛇毒練功，打通經脈激發潛力，跟瘋子大叔習武等設定，這些都早於周星馳的作品；還有電影中出現的大佛前對打、精神病院逃出來的反派（對照原著描繪師父黃駿的精神問題），與其說是致敬星爺作品，倒不如說有些點子只是周星馳先拍出來了。

電影其實還有超級英雄電影類型的影子（《X戰警》、《蜘蛛人》），生化實驗、屁孩蛻變，加上鏡頭運動，成為台味十足超脫現實的都市奇想。繽紛喧囂，笑鬧熱血、生死訣別，奮不顧身的信念，一直重複念著某句台詞，感覺又像是前作《月老》的某些變形轉生。但創作頻譜更接近《報告老師！怪怪怪怪物！》。

《功夫》柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋(右)在暗巷被小混混痛毆。圖/麻吉砥加提供

校園嬉鬧、功夫武俠、血腥暴烈、科學變異，還有政商勾結、黑道江湖，把玩多重類型（題材）一向是九把刀一直以來擅長做的事情，這次主軸是「功夫武俠」，還是延續「中二」精神，儘管還是惡搞顛覆。電影版《功夫》跟小說相比改寫幅度不少（小說尺度殘忍多了），結局也不同。

改寫這部分有利有弊，電影篇幅比較濃縮精煉，但是一些有意思的段落卻必須割捨。要講缺點問題，就是電影在練功到發掘真相的歷程，轉折處理看得出拼湊痕跡，尤其是在幻想與倒敘的部分，戲劇節奏必須在嘻鬧惡搞與殘酷殺戮間遊走，那個更大的「陰謀秘密」後段，反倒跟電影其他部分有觀影預設的落差。

《功夫》。圖/麻吉砥加提供

還有那些宛如短劇棚拍的趣味橋段，也很吃頻率，但這部分因為扣回本身的敘事設定，呼應前面的影視元素，倒也說的通；至少比起《請問，還有哪裡需要加強》，這部終於又到他回到《月老》、《報告老師！怪怪怪怪物！》的擅長領域了。

視覺特效絕對還是電影一大重點，「掌風破牆」、「海底練功」、「劍指對火捲」、「電線桿飛馳」等，有小說就出現的，還有電影新創的，讓這個架空的奇想世界更加天馬行空。而且還用金庸港劇《天龍八部之六脈神劍》的主題曲「倆忘煙水裡」（原著小說就有提到這首，但是用法完全不同），用在片中一個特別的段落，真是雞皮疙瘩，感動莫名（這首是我極愛的顧嘉煇作品）。

然後，演員要在這樣的混搭類型演出，必須準確掌握喜劇以及正劇的詮釋能力，男主角柯震東很好，他就是九把刀作品的最佳詮釋者，悲喜俱佳（從《那些年》、《月老》到本片幾乎一脈相承）。戴立忍非常強大，角色複雜難度極高（不能暴雷），基本上今年所有的最佳男配角應該都很難跟他搶了。

《功夫》由九把刀執導、改編自其同名小說。圖/麻吉砥加提供