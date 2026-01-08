《災難是我的靈感：鼠族》唯一獲普立茲獎的「漫畫大師」揭開納粹屠殺血淚史

榮獲 DOC NYC 紐約紀錄片影展「大都會競賽評審團大獎」、聚焦史上第一本獲得普立茲獎的紀實漫畫，《災難是我的靈感：鼠族》（Art Spiegelman: Disaster Is My Muse）將於2026年上映。本片深入描繪《鼠族》（MAUS）作者——傳奇漫畫家亞特・史畢格曼（Art Spiegelman）橫跨半世紀的創作生涯，帶領觀眾重新理解漫畫如何成為承載歷史、創傷與時代精神的重要藝術形式。

《鼠族》被譽為漫畫史上的里程碑，不僅全球翻譯超過 30 種語言，更榮獲普立茲特別褒揚獎、古根漢研究獎、安古蘭國際漫畫節最佳外國漫畫、艾斯納獎最佳視覺文學等重要肯定，並與《我在伊朗長大》並列為最重要、也最知名的紀實漫畫作品。《時代雜誌》更將其選入 1923–2005 年百大非虛構文學經典，奠定其跨越媒介與世代的經典地位。

本片從史畢格曼的成長背景出發，探討他如何在大屠殺倖存父母的陰影下成長，並將個人家庭悲劇轉化為一部描寫整個族裔創傷的史詩級作品。《鼠族》以動物寓言的形式，重現納粹對猶太人的種族清洗，不僅改寫漫畫的表現可能，也徹底顛覆世人對「漫畫只能是娛樂」的想像。

除了《鼠族》，紀錄片亦回顧史畢格曼其他重要創作，包括回應 911 事件的《在無塔陰影下》（In the Shadow of No Towers）、實驗性作品《崩解》（Breakdowns）與《狂野之宴》（The Wild Party）。他亦曾於 1993 至 2003 年間擔任《紐約客》駐刊藝術家與撰稿人，創作多幅具高度政治性與時代象徵的封面作品，成為美國文化史的重要視覺記憶。

《災難是我的靈感：鼠族》紀錄傳奇漫畫家亞特・史畢格曼（Art Spiegelman）橫跨半世紀的創作生涯。圖/聯影電影提供

史畢格曼與妻子芳絲華絲・穆利（Françoise Mouly）共同創辦並編輯的前衛漫畫雜誌《RAW》（1980–1991），更深刻影響了全球獨立漫畫與視覺敘事發展，《鼠族》正是最初於該刊連載，逐步孕育成不朽經典。

2022 年，《鼠族》在美國田納西州某學區遭到禁讀，引發全國性爭議。自稱「第一修正案原教旨主義者」的史畢格曼再次站上輿論前線，公開捍衛言論自由，反對禁書行動，成為當代最具影響力的公共知識分子之一。本片也完整記錄他在此事件中的發聲與行動，呈現藝術家如何在現實政治中持續介入公共討論。

《災難是我的靈感：鼠族》不僅是一部關於漫畫的電影，更是一部關於記憶、創傷、自由與抵抗的時代之作。透過亞特・史畢格曼的生命與創作，本片見證藝術如何梳理個人與集體歷史，也再次證明——在動盪的世界中，漫畫同樣能成為最銳利、也最溫柔的思想武器。

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《災難是我的靈感：鼠族》紀錄傳奇漫畫家亞特・史畢格曼（Art Spiegelman）橫跨半世紀的創作生涯。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》紀錄傳奇漫畫家亞特・史畢格曼（Art Spiegelman）橫跨半世紀的創作生涯。圖/聯影電影提供

《災難是我的靈感：鼠族》。圖/聯影電影提供