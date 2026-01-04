《匿殺》比《默殺》更狠 張鈞甯挑戰「15年血債」柯汶利再放殺招

由人氣女星張鈞甯主演、《誤殺》《默殺》導演柯汶利最新力作的《匿殺》（英文片名：The Fire Raven）於中國12月31日上映，上映兩天票房已經突破1.3億人民幣，達到約6億台幣的成績，更在上映首日票房打敗《阿凡達：火與燼》與《動物方城市2》，登上全中國票房冠軍，成為跨年檔的最大贏家。《匿殺》也將於2026年1月30日全台電影院震撼上映。

《匿殺》故事描述十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生曉笛（侯詠薰 飾）慘遭權貴淩辱致死；十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽（彭昱暢 飾）與警官方正楠（張鈞甯 飾）深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。樁樁命案，層層黑幕，那張權力、金錢、欲望織就的黑色秘網背後究竟藏著多少不為人知的罪孽？

《匿殺》導演柯汶利曾以短片《自由人》入圍金馬獎最佳創作短片，其後接連推出《誤殺》、《默殺：無聲之地》和《默殺》等犯罪懸疑片，因為票房與口碑俱佳，讓他成為華語電影圈代表性的犯罪懸疑片導演。這次《匿殺》同樣是犯罪懸疑類型，描述在一座被權貴控制的城市所發生的連環殺人案，觀眾可以期待片中出現各種精彩的殺戮場面，以及柯汶利拿手的層層翻轉劇情。

台灣知名女星張鈞甯在《匿殺》裡面飾演警察「方作楠」，是本片的主要角色之一，而這也是她與男友柯汶利繼《默殺》後的第二次合作。張鈞甯過去曾在《查無此心》等片演過警察，但是《匿殺》裡的方作楠與她過去的警察角色截然不同，是一名靠拳腳說話的「警界戰神」。張鈞甯說：「其實我演過好幾次警察，但是每一次都是用智商在辦案，這一次是加入了武力值。」張鈞甯表示，過去在這類電影裡，女性角色可能都比較被動，但是方作楠帶有一種「主動性」。導演柯汶利更透露，張鈞甯特別為本片接受了打鬥訓練，大家可以在《匿殺》裡看到全新的她。

除了張鈞甯之外，《匿殺》還集結了《大象席地而坐》金馬獎最佳男主角入圍彭昱暢、《風聲》黃曉明跟《長江7號》徐嬌等知名演員，絕對是犯罪懸疑片愛好者不可錯過的大作。《匿殺》將於2026年1月30日全台電影院震撼上映。

《匿殺》。圖/車庫娛樂提供

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《匿殺》。圖/車庫娛樂提供

《匿殺》。圖/車庫娛樂提供

《匿殺》。圖/車庫娛樂提供

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