《馴龍高手》票房破173億 大鬍子領袖私下最愛「收工禮」曝光

夢工廠叫好叫座的動畫經典《馴龍高手》（How to Train Your Dragon）推出真人版，由動畫版中「史圖依克」的原配音、動作巨星傑瑞德巴特勒Gerard Butler回歸出演這位維京首領，搭檔新生代演員梅森塔姆斯Mason Thames與妮可帕克Nico Parker，分別飾演小嗝嗝和亞絲翠，一同重現身臨其境的維京世界，7月26日將飆速上架CATCHPLAY+影音平台。

傑瑞德巴特勒這次頂著一臉濃密大鬍子、頭戴長角頭盔、身披厚重毛皮盔甲，以超傳神的造型化身霸氣的維京領袖，他透露拍攝結束時收到了一份意義非凡的禮物：「導演給了我史圖依克的那把劍和刀柄，這是我最喜歡的收工禮物之一，我真的很感動。」但他也笑說有點後悔沒「順便」把那頂頭盔帶回家，原來巴特勒過去拍完《300壯士》就曾將主角的頭盔和刀劍帶回家珍藏。不料後來馬里布野火燒毀他的住所，那些收藏也付之一炬，只有《300壯士》的頭盔奇蹟生還。他幽默表示：「現在我終於又有一把新的劍和刀柄，剛好可以跟頭盔湊成一對，我覺得自己所向無敵。」

《馴龍高手》真人版推出後橫掃票房口碑，全球票房已賣破5.8億美金(約173億台幣)，超越動畫版第一、三集，全台票房也衝破1.8億。電影不僅細緻還原動畫的經典場景與角色神韻，演員深刻真摯的情感演繹，更讓觀眾淚水潰堤，被影迷譽為「最成功的動畫真人改編作品」。硬漢形象深植人心的傑瑞德巴特勒，也坦言自己在觀影時多次落淚：「我第一次看就偷偷掉了眼淚，大概有五個地方都逼哭我。」

他更談到他已逝的母親以及自己童年成長經驗如何與電影共鳴：「我從小父親缺席，對我來說，母親是我生命中的一切，我總是想讓她驕傲、讓她開心。當我讓她失望時，彷彿整個世界都崩塌了。這和小嗝嗝對父親史圖伊克的情感連結非常相似，那份渴望被認可、又害怕失去愛的心情，是最觸動我的地方。我相信每個人都能在這對父子身上，看到自己與家人間的情感連結。」

《馴龍高手》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《馴龍高手》真人版神還原 2010年同名奇幻動畫鉅作，震撼逼真的龍翼飛行、高潮迭起的史詩冒險、真摯動人的情感共鳴，堪稱「最神還原真人版動畫電影」！在博克島上，維京人與龍族爭戰不休。小嗝嗝身為族長之子，卻體弱膽小，是族人眼中的惹禍精。亟欲證明自己、卻又心軟善良的他，意外拯救了一隻令人畏懼的受傷夜煞「沒牙」，一人一龍建立起了出乎意料的深厚友情。立即到CATCHPLAY+ 看👉《馴龍高手》

《馴龍高手》。圖/CATCHPLAY+ 提供

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