《我在荒野做了一場夢》沈可尚導演歷時6年 紀錄徐仁修50年荒野足跡

琅琅悅讀／ 牽猴子
《我在荒野做了一場夢》生態攝影傳奇徐仁修首登大銀幕。圖/牽猴子提供
《我在荒野做了一場夢》生態攝影傳奇徐仁修首登大銀幕。圖/牽猴子提供

台灣生態保育的重要推手、生態攝影先驅徐仁修，首度以個人生命歷程為主角登上大銀幕！《我在荒野做了一場夢》由緯創人文基金會獨家贊助、由曾獲台北電影節百萬首獎的導演沈可尚執導，歷時6年拍攝，橫跨台灣山林與雨林，將徐仁修對大自然的深刻凝視與長年奔走荒野的精神，以極致詩意的影像語言凝結成片。

導演沈可尚攜手攝影團隊，與徐仁修走入自然深處，紀錄他超過50年如一日，以影像、文字與行動守護自然的6年足跡。「大自然，花一輩子都寫不完，用活好幾輩子的態度，去理解祂的豐富，辛苦就是最大的幸福。」，這段在紀錄片一開頭的文字，就是徐仁修為自己的熱情留下最好的註解。

徐仁修出生於芎林鄉，自幼在農村長大，耳濡目染大自然的節奏，也練就一身抓魚、捉昆蟲的好本領；如今帶著學生上山導覽，他依舊身手矯健，隨手就能抓到一隻可愛的小山老鼠，讓現場驚呼連連。大家在他幽默又生動的解說下，不僅感受自然魅力，還收穫滿滿冷知識。他分享一個有趣觀察，水鹿常常會悄悄接近營地，原因是山區夜晚天寒地凍，有些露營者會在帳篷外隨地解放，到了白天被陽光曬乾後，結出鹽分，水鹿為了補充鈉，就會靠近這些「鹽地」舔食，形成奇妙又真實的自然互動。

隨著徐仁修的眼睛看世界，導演沈可尚也在臉書上寫道：「過往，走入山林，大都具目的，只為了拍下好鏡頭，就走了；這回，走入山林，更像生活中持續會出現的狀態。」他們一路從城市近郊，拍到亞馬遜雨林，面對萬物的瞬息萬變，他們長時間耐心等待，就為紀錄驚喜片刻。他們在一次深夜等到清晨終於拍到台灣特有種長鬃可愛進食的畫面，徐仁修說：「你們運氣很好啊，我大概是找了至少30次以上才拍到。」回想這數不盡的驚奇旅程，導演也分享：「好棒的一段大人變小孩的旅程。」

《我在荒野做了一場夢》徐仁修(左)和沈可尚導演（右）一起走遍美麗的荒野，也到了太魯閣捕捉台灣之美。圖/牽猴子提供

徐仁修在片中最後留下一段話，「深入，從不來自刻意的大計劃，而是就算寫了遺書，活下來就繼續出走的熱情。」、「只要懷抱愛與浪漫，離開舒適圈，探險，隨時可以從腳下的土地開始。」，足見他一生對自然的敬畏與熱愛。

《我在荒野做了一場夢》由七日印象製作、緯創人文基金會獨家贊助；海報則由知名設計師陳世川操刀，徐仁修拿著單眼站在草地上專注的樣子為主視覺，一亮相就在社群引起討論。

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《我在荒野做了一場夢》徐仁修花長時間蹲點拍攝動物之美，圖為安第斯動冠傘鳥。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》裡的荒野美景。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》生態攝影傳奇徐仁修首登大銀幕。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》徐仁修從小在大自然的環境下長大，透過他的眼睛看見不一樣的美景。圖/牽猴子提供

沈可尚導演歷時6年打造紀錄片《我在荒野做了一場夢》。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》。圖/牽猴子提供

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