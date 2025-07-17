《我在荒野做了一場夢》沈可尚導演歷時6年 紀錄徐仁修50年荒野足跡

台灣生態保育的重要推手、生態攝影先驅徐仁修，首度以個人生命歷程為主角登上大銀幕！紀錄片《我在荒野做了一場夢》由緯創人文基金會獨家贊助、由曾獲台北電影節百萬首獎的導演沈可尚執導，歷時6年拍攝，橫跨台灣山林與亞馬遜雨林，將徐仁修對大自然的深刻凝視與長年奔走荒野的精神，以極致詩意的影像語言凝結成片。

導演沈可尚攜手攝影團隊，與徐仁修走入自然深處，紀錄他超過50年如一日，以影像、文字與行動守護自然的6年足跡。「大自然，花一輩子都寫不完，用活好幾輩子的態度，去理解祂的豐富，辛苦就是最大的幸福。」，這段在紀錄片一開頭的文字，就是徐仁修為自己的熱情留下最好的註解。

徐仁修出生於新竹芎林鄉，自幼在農村長大，耳濡目染大自然的節奏，也練就一身抓魚、捉昆蟲的好本領；如今帶著學生上山導覽，他依舊身手矯健，隨手就能抓到一隻可愛的小山老鼠，讓現場驚呼連連。大家在他幽默又生動的解說下，不僅感受自然魅力，還收穫滿滿冷知識。他分享一個有趣觀察，水鹿常常會悄悄接近營地，原因是山區夜晚天寒地凍，有些露營者會在帳篷外隨地解放，到了白天被陽光曬乾後，結出鹽分，水鹿為了補充鈉，就會靠近這些「鹽地」舔食，形成奇妙又真實的自然互動。

隨著徐仁修的眼睛看世界，導演沈可尚也在臉書上寫道：「過往，走入山林，大都具目的，只為了拍下好鏡頭，就走了；這回，走入山林，更像生活中持續會出現的狀態。」他們一路從城市近郊，拍到亞馬遜雨林，面對萬物的瞬息萬變，他們長時間耐心等待，就為紀錄驚喜片刻。他們在一次深夜等到清晨終於拍到台灣特有種長鬃山羊可愛進食的畫面，徐仁修說：「你們運氣很好啊，我大概是找了至少30次以上才拍到。」回想這數不盡的驚奇旅程，導演也分享：「好棒的一段大人變小孩的旅程。」

《我在荒野做了一場夢》徐仁修(左)和沈可尚導演（右）一起走遍美麗的荒野，也到了太魯閣捕捉台灣之美。圖/牽猴子提供

徐仁修在片中最後留下一段話，「深入自然生態，從不來自刻意的大計劃，而是就算寫了遺書，活下來就繼續出走的熱情。」、「只要懷抱愛與浪漫，離開舒適圈，探險，隨時可以從腳下的土地開始。」，足見他一生對自然的敬畏與熱愛。

《我在荒野做了一場夢》由七日印象製作、緯創人文基金會獨家贊助；海報則由知名設計師陳世川操刀，徐仁修拿著單眼站在草地上專注的樣子為主視覺，一亮相就在社群引起討論。

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《我在荒野做了一場夢》徐仁修花長時間蹲點拍攝動物之美，圖為安第斯動冠傘鳥。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》裡的荒野美景。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》生態攝影傳奇徐仁修首登大銀幕。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》徐仁修從小在大自然的環境下長大，透過他的眼睛看見不一樣的美景。圖/牽猴子提供

沈可尚導演歷時6年打造紀錄片《我在荒野做了一場夢》。圖/牽猴子提供

《我在荒野做了一場夢》。圖/牽猴子提供