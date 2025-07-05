《大風之島》與《日泰小食》獲2025「社會公義電影獎」用鏡頭紀錄人民記憶

2025年台北電影獎頒獎典禮即將於7/5（六）晚上舉辦。由民間公民團體以獨立「會外賽」形式舉辦的第十四屆「社會公義電影獎」也同步揭曉，頒給長期追蹤樂生議題的《大風之島》與聚焦於香港庶民紀錄片《日泰小食》，以表彰兩片厚實的公共性與時代意義。

社會公義電影獎獨立於台北電影獎賽事，由全國自主勞工聯盟等公民團體舉辦。其主辦單位每年從台北電影獎入圍名單中，選出「具有社會關懷與符合社會公義」的作品若干，邀請影片版權人參加相關活動。今年台北電影獎共有274件作品報名，32部作品入圍，社會公義電影獎再從中選出八部影片進行評選。主辦單位希望藉此獎項，鼓勵關注社會議題的影視作品。

本屆社會公義電影獎選入八件作品評選。其中除了劇情長片《白衣蒼狗》、劇情短片《金魚缸小姐》，以及動畫短片《片刻依靠》外，其餘五部皆為紀錄片——其中包括為土地請命的《種土》、樂生紀錄片《大風之島》、紀錄原住民舞者的《跳進部落的孩子》，以及呈現香港多元視野的紀錄片《日泰小食》與《顏色擷取樣本.mov》。

評審團主席則由金馬獎最佳紀錄片《九槍》的導演蔡崇隆擔任；成員包括公視前總經理曹文傑導演、《聽海湧》的導演孫介珩、國立臺灣師範大學社教系林玉鵬助理教授，以及影視製片王藝樺。

評選會議開始先要聚焦評選標準。評審團從「社會公義」概念出發，決議以兩個向度評選：一、選材的「公共性」與「時代意義」二、影片的製作與創作手法，如何連結公眾、讓社會有感。

直擊人心的力量

評選會議一開始，由新加坡導演曾威量、台灣導演尹又巧聯合執導的《白衣蒼狗》，以其卓越的影像美學與藝術性，迅速成為討論焦點。該片描述在台偏鄉的泰國移工悟姆，為求生計而當起非法看護，並幫仲介管理其他移工。但隨雇主積欠薪資，夾在老闆與其他移工間的悟姆逐漸陷入道德困境。

本片以精簡洗鍊的鏡頭、極簡的視覺元素，聚焦在演員的演出，帶著觀眾凝視底層移工受迫的痛苦、抉擇的艱難、對現實的控訴與弱弱相殘的無奈，有些場次設計逼人去職是那些生命中最不堪的、也最迫人思考的狀態。本片貼近現實感的時間「留白」，也讓觀眾有足夠的空間去醞釀感受。

另一部也引起高度關注的《種土》，是由《無米樂》導演蘭權費時八年製作的新紀錄片。該片聚焦在阿仁、安和哥兩個主角——前者是拋下科技工作的熱血青年，誓言要用城市的菜渣果皮來培養沃土；後者是年近六十、堅持生態自然農法的老農，寧讓果園成為蟲蠅樂園也不用農藥與化肥。同樣面對生病的土壤，兩位不同世代的農民，以不同方式應對，也遭遇不同的現實挑戰。

評審認為本片敘事功力強、人物對照選得好、故事結構出色，更在人與自然土地間帶出許多獨特思考。有評委稱這是其「完全無法抵抗的紀錄片」，盛讚導演蹲點的耐心，才能拍出片中故事線積累的張力——例如要從阿仁種有機土、鋪蔬菜、種鳳梨這一路跟得夠久，才能拍出後來街賣鳳梨滯銷，被迫大批銷毀時的，那種悲憤心痛的力道。而也正是在這些故事的積累下，才更讓片末橋頭科學園區要蓋時，其無聲碾壓過的那些努力與心血，有那麼深的無奈。

時代紀錄、人民記憶

而隨著評審團的討論焦點，從「表現手法」逐漸轉向「選題」本身的公共性與時代性，此時由許雅婷所執導歷時二十年影像累積，以宏大的時間尺度紀錄、追蹤樂生療養院拆遷爭議的《大風之島》，以其難以比擬的重量，贏得多數評委肯定。

評委指出樂生爭議湧現於社群網路年代之初，彼時人們開始踴躍書寫意見，把許多不同背景、不同世代的人捲入，更影響了整個世代關懷社會的青年。其進一步指出，本片經歷這麼長時間紀錄、梳理這麼多素材，本身是非常困難的挑戰。特別是，片中受訪的院民原是社會弱勢，彷彿命運被人決定，但在本片鏡頭下展現出去堅持、抵抗、訴說的強大韌性，顛覆社會上原本的刻板觀感。「本片不是帶你去絕望，而是看見生命力。」

本片展現二十年來政治環境的不同、運動氛圍的改變，讓人唏噓。而樂生這麼重要的運動，在當代卻已逐漸被淡忘，正需要本片來總結。而片中幾個主角都有代表性——「這是群體的紀錄，是時代紀錄，也是重要的人民記憶。」

《大風之島》。圖/社會公義電影獎提供

同樣留下一段重要時代紀錄、人民記憶的，是香港導演冼澔楊執導的《日泰小食》。本片聚焦在離香港三十分鐘船程的長洲島港邊，一群圍繞著「日泰小食」小吃攤的市井小民打牌、喝酒、罵髒話的生活日常，卻能透過片中主要人物間的互動、對話，折射出香港整體的變遷，與在每個人心中留下的痕跡。

「本片看起來好像很平淡，可是結構蠻特別、蠻冷靜的。」評審指出，「你可以看到主角年輕人的思考歷程；然後爺爺雖然沒講什麼話，可是從他的表情，或是跟年輕人的互動，也能讀出心境轉變。這一組人貼切地反映，香港人的狀態。」另一位評委也談到，片中老先生與年輕人雖然看法分歧，但隨著故事前進，能看到彼此的互相理解。評審團還認為：本片有濃厚的生活感，角色展現出強韌的生命力；彷彿就算環境起起落落，但生活依然要繼續。

《日泰小食》。圖/社會公義電影獎提供

入選作品的多元視野

另一部香港紀錄片，由陳卓斯與王紀堯執導的《顏色擷取樣本.mov》，則透過對港、澳兩位國民黨海外黨員，在2020年來台觀選時的跟拍，顛覆過去對港台政治光譜某些刻板印象。導演在片中談到，人們「表面上呈現的立場，和他們實際的立場，或跟我們理解的立場之間，」或許存在一些「值得探究的空隙」。

評委提到，本片讓人想到台灣的《藍綠對話實驗室》。港台「顏色政治已經變成門派，只問立場、不問是非。本片凸顯這點，也凸顯某些立場的內在矛盾。」而二人在國民黨造勢場合，與另一位從港返台投票婦人爆發衝突，激起片中主角提起祖輩記憶，更讓另一位評委動容指出，如果「認同背後的生命經驗，如果願意去理解，就不會把對方妖魔化。」

由王政一執導的《跳進部落的孩子》，跟拍排灣現代舞者布拉瑞揚，在生涯高峰回到故鄉台東創立舞團，帶領一群年輕原住民舞者勞動、吟唱、創作舞作的酸甜苦辣。評審談到，他們舞蹈中能感受到西方、中式，以及台灣原民文化的匯流，開創世界級也獨一無二的藝術美。片中非科班出身的素人舞者，也在參與舞團的過程中展現自我，體驗到喜悅與傷感的跌宕。本片製作精良、情感真摯，也呈現了台灣特有面貌。

巫虹儀拍攝的劇情短片《金魚缸小姐》，描述女同志小惟與同學到泰國畢業旅行，在發現心儀女孩另有曖昧對象的煩悶下，被男同學慫恿一起去嘗試泰國浴。小惟初見櫥窗內等待被挑選的「金魚缸小姐」時顯得彆扭，但後來與服務小姐晶晶在裸裎相見時，間因意外而醞釀情愫。本片題材特殊，是「少數直接探討女同志情慾的作品」。

最後，吳德淳製作的動畫短片《片刻依靠》，描述一位曾夢想成為踢踏舞者，卻只成為火車剪票員的阿嬤，在退休後罹患失智症，不想連累後輩而離家出走冒險的故事。影片從孫子角度主述，從小時候闖禍離家出走被阿嬤尋獲，對應長大後找到離家出走的阿嬤；見面後澄清不是要「抓她回去」，而是要去「一起冒險」，還陪她在台中街頭想像環遊世界的體貼，讓人動容。評審團認為本片「情感豐富、製作精良——不論人物造型、構圖、技術層面完成度都很高。」

本屆社會公義電影獎入選的八部影片，主題涵蓋移工、原民，性少數、高齡照顧、疾病污名、環境、社運、政治認同、世代溝通等諸多公共議題，主創團隊成員來自台灣、香港、新加坡、泰國、法國等地，展現極多元的視角。主辦單位期待能透過這些作品的評選與之後的影展放映，邀請社會持續關注重要的社會議題、推進公義思辨。