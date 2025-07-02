「TCCF PITCHING 提案大會」徵件7/11截止 林志玲、美法韓爭相設獎！總獎金上看800萬

文策院「TCCF PITCHING 提案大會」徵件截止倒數中

別再錯過這個進入全球影視市場的機會！文化內容策進院（文策院）將於 11 月 4 日至 7 日舉辦「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，其中「TCCF PITCHING 提案大會」徵件進入倒數階段，將於臺灣時間 7 月 11 日中午 12：00 截止收件！

今年有許多國際級機構看好 TCCF 捲動的跨國產業能量，紛紛爭相設獎，例如首度來臺的美國非營利組織 Gold House、沙烏地阿拉伯的「紅海國際電影節」，以及來自總部位於韓國的全球內容投資公司 Blintn、法國國家電影與動畫中心（CNC）、韓國「釜山亞洲內容暨電影市場展」（ACFM）等，還有藝人林志玲帶來的獎項與高額獎金，以及臺灣縣市政府與機構參與設獎與提供產業資源，總獎金可望突破 800 萬元！期盼吸引更多具有市場性及國際影響力的好作品前來投件，拓展國際製作開發、投資、銷售與發行的機會！

國際級機構共襄盛舉 最大獎「 TAICCA × CNC Award 」3 萬美金

持續受到全球市場的關注與重視，TCCF 有越來越多的國際級機構提供專屬獎項與國際產業資源支持，挖掘最具全球市場潛力的提案。其中最受產業界關注，來自美國、亞太裔社群最具影響力業界素有「黃金屋」之稱的非營利組織 Gold House首度來臺設獎，帶來免費終身會籍的「Gold House Distinction Award」獎項，讓團隊有機會獲得來自全球的資金、人脈，以及專業開發諮詢等驚人利多。

長期關注亞洲市場，來自沙烏地阿拉伯的「紅海國際電影節」亦難得首次來臺，將於「Project 企畫」系列中的「長片專場」提供新臺幣 30 萬元的獎金；影展部分，來自釜山的亞洲內容暨電影市場展（ACFM）則提供了展會直通車的機會。甫與文策院簽署 MOU，來自總部位於韓國的全球內容投資公司 Blintn，有別於去年提供的新臺幣 10 萬元獎金，今年更加碼至新臺幣 30 萬元，顯見 TCCF 的重要程度，獲得國際產業的關注！

今年「TCCF PITCHING 提案大會」「Project 企畫」系列專場的最大獎，是由文策院與法國國家電影與動畫中心（CNC）共同設置的「 TAICCA × CNC Award 」獎項，提供美金 3 萬元獎金（約新臺幣 90 萬元）！「Story 故事」系列專場的故事大獎，則由文策院提供新臺幣 30 萬元獎金。

林志玲首度設獎 高額獎金期盼女力創作

今年最具星光的獎項，為國際知名藝人林志玲首度以個人身份設獎！為長片、動畫、紀錄片專場分別設置新臺幣 50 萬元的「未來力量獎電影類」、「未來力量獎動畫類」與「未來力量獎紀錄片類」獎，共計獎金 150 萬元，以鼓勵「女性議題」原創內容為號召，期盼吸引更多優秀創作者參與。

公部門與縣市政府助陣 搶搭原創內容熱潮

除了外國公司及機構外，臺灣縣市政府與相關機構也積極響應設獎，加入挖掘潛力提案的行列中！首度參與的嘉義市文化局，提供新臺幣 30 萬元的獎項，嘉義市影視協拍中心也將支持長片與影集專場所有入選團隊至嘉義市勘景的經費！

持續支持 TCCF 的高雄市電影館則提供新臺幣 30 萬元的「高雄人原創開發獎」，臺北市電影委員會也延續去年，將於「Project 企畫」系列中的「長片專場」提供新臺幣 30 萬元獎金。

此外，國內產業夥伴也不遑多讓，展現對原創內容的高度支持，遠傳電信延續去年的支持，今年在故事系列專場繼續提供新臺幣 30 萬元獎項。此外也包含致力發展臺灣 IP 的翔英融創股份有限公司，以及三立電視、八大電視，首度設獎的晴天影像股份有限公司，均分別在故事系列專場帶來各新臺幣 10 萬元的獎項； TVBS 、東森電視、緯來電視台則在影集專場分別帶來新臺幣 30 萬元獎項；台灣大哥大除了在影集專場提供新臺幣 30 萬元獎金外，團隊也將透過遴選找人才，獲獎者有機會獲得「商業編劇人才養成計畫」資源支持。

文策院董事長王時思表示，TCCF 是臺灣文化內容與世界產業接軌的重要平台，其中的提案大會總是帶來豐富的創作能量，以及具國際市場潛力的提案，希望能讓臺灣創作者與業者進入全球市場，讓臺灣的故事被更多人聽見、被世界看見。

2025「TCCF PITCHING 提案大會」

舉辦時間：2025.11.4 - 2025.11.7

舉辦地點：南港展覽館二館 7 樓

徵件期間：即日起至 7 月 11 日中午 12:00 止

報名費用：「Project 企畫」系列專場為新臺幣 1,500 元；「Story 故事」系列專場報名時無需繳費，惟若勾選「參與公開提案」，並於後續入選者，將收取每件作品新台幣 1,200 元整之提案費用。

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