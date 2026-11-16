2026臺灣文學獎金典獎頒獎典禮 劉梓潔《再生》獲年度大獎

文化部 所屬國立臺灣文學館主辦的「臺灣文學獎 」金典獎 贈獎典禮，今（15）日在華山文創園區紅磚六合院西2館舉行，劉梓潔 以短篇小說集《再生》榮獲「金典獎年度大獎」，另頒贈7部金典獎及3部蓓蕾獎，表彰不同世代創作者在語言、題材與形式上的多元探索。文化部部長李遠、文化部政務次長李靜慧、國立臺灣文學館館長陳瑩芳、決審團主席詹宏志 及決審與複審委員、文學界，以及此次來臺參與作家節的多國譯者等一同出席，共同見證這場臺灣文學年度盛事與得獎者的榮耀。

2026臺灣文學獎「金典獎」、「蓓蕾獎」11位得獎者合影。 圖／國家臺灣文學館

文化部長李遠致詞時特別分享，得知詹宏志同意擔任決審評審團主席時，他的心情雀躍到幾乎想尖叫。李遠說，金典獎改採評審團主席制後，詹宏志特別與臺文館經過密切的討論，甚至還畫象限圖的方式，邀請涵蓋社會各面向的代表擔任評審，更讓他深刻體會「文化人就是不一樣」。李遠說，過去大家總覺得時代的改變是因為政治、政黨輪替，但在經歷過多次的政黨輪替及政治與歷史上的風風雨雨，他認為，「文化永遠走在政治前面」，歷史上總是因為文化、思想產生變化後，才會導致政治的改變。

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作為創作者出身的文化部長，李遠說，「我深知創作者有多麼重要」，因此近年文化部從創作的源頭增加包含「下一本書獎勵」等，提高各項獎補助等支持創作者；到推廣端的台北國際書展、兒少書展增加版權銷售機會；並加強、加速外譯工作，如臺灣作家節邀請世界各國的翻譯者來臺；到最終消費端的文化幣，實質將消費導入出版 、書店等，完整建立創作、出版產業生態系。「我深刻知道文化是一個國家最重要的事情」，李遠說，儘管社會上有一些人講到文化時，總是帶著一點不屑，可是他始終知道應該尊重所有從事文化的工作者，「我知道我們該做的是什麼」。

劉梓潔《再生》榮獲2026金典獎年度大獎，文化部長李遠（右）及決審主席詹宏志（左）共同頒贈獎座予劉梓潔（中）。 圖／國家臺灣文學館

臺文館館長陳瑩芳表示，金典獎參賽作品逐年增加，今年達279件，14位評審委員歷經5天密集討論，逐本審閱作品，而非單純以投票決定得獎名單。為慎重發掘優秀作品，評選採行「評審團主席制」，兼顧性別、議題、語種及文類等多元觀點，讓每部作品都獲得充分討論。陳瑩芳強調，得獎不是作品的終點，而是另一個起點；臺文館除透過北中南東巡迴的「金典本事」活動及學校、圖書館、獨立書店等通路推廣，也持續推動影視、音樂等跨域改編。今年更結合臺灣作家節及國際文學編譯工作坊，邀請各國譯者與新銳譯者和得獎作家、評審及出版界交流，串連創作、出版與翻譯資源，讓臺灣文學有機會走向國際。

國立臺灣文學館長陳瑩芳 圖／國家臺灣文學館

金典獎複審委員代表蔡珠兒表示，今年複審過程兼具心力與體力挑戰。但得以與評審夥伴閉門三天兩夜，深入交流文學、思想與人生，既是文學盛宴，也是「靈魂的幸福」。決審主席詹宏志致詞時說，今年是多元語文創作爆發性的一年，包含創作的主題與議題，隨著時間與社會的轉變，創作的爆發展現了包容，評審過程也是評審與創作者的共同學習。他也感謝創作者努力為臺灣創作出色而多元的文學作品，讓小小多山的國度，像宇宙一樣，每天都在擴大。

2026「金典獎年度大獎」年度大獎得主劉梓潔感謝長期保祐她的「帝爺公」，也特別謝謝評審肯定及「腳數」（kioh-siàu，膽識），將獎項頒給短篇小說集《再生》。她表示，20年前的11月，自己曾以《自由時報》林榮三文學獎開啟一段重要的創作歷程；多年來，讀者多稱她為「父後七日的劉梓潔」，希望從今天起，成為「再生的劉梓潔」。《再生》原為皇冠文化70週年計畫之一環，訂於2024年出版，結果一直延遲至72週年才終於交稿出書。書名最初為《少爺》，後因其中一篇作品獲葉石濤文學獎，讓她靈光一閃，決定以「再生」貫穿全書9篇故事，凝視死亡及其滲入日常生活的種種樣貌。她也感謝文化部支持赴美參與愛荷華國際寫作計畫，讓〈無主〉得以在當地完成；〈晚安，再見〉則透過翻譯工作坊譯成英文。劉梓潔感謝文化部及臺文館投入資源，讓世界看見臺灣文學與臺灣作家，她說，自己身為「文學國家隊」的一員，將以這樣的「腳數」，持續創作、繼續勇闖。

劉梓潔《再生》以9篇短篇小說凝視死亡及其滲入日常生活的種種樣貌，榮獲2026臺灣文學獎金典獎年度大獎。 圖／國家臺灣文學館

2026臺灣文學獎金典獎年度大獎由劉梓潔以短篇小說集《再生》榮獲。 圖／國家臺灣文學館

「金典獎」7位得主亦分別發表得獎感言，《Haipis紅嘴黑鵯》作者卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端Bukun.Ismahasan.Islituan致詞時，首先演唱一段布農族歌曲，悠揚歌聲讓現場陶醉。他表示，詩不該框架在任何一個語言下，而是應該回歸文學的本質，此次金典獎讓各個民族的語言得到土地上的認證與價值。《山之瘟》作者魯亮．諾命Lulyang Nomin致詞時，回想部落沒有書寫系統，不禁思考部落的金典文學是什麼？父親、耆老口述的傳說成為記憶的傳承，於是他以小說方式對抗遺忘，記錄下部落失去了什麼。《大腿山》作者程廷Apyang Imiq說，身邊的人總是激發他的靈感與角色塑造，他說這是一本書寫邊緣、書寫身體的創作，也許難以歧視，感到尷尬，或者是困擾，就有機會重新去挑釁，思考經營的觀看方式，書寫邊緣純粹是想要更坦白面對某一些不願被提起的現狀。

程廷 Apyang Imiq《大腿山》榮獲金典獎，由國立臺灣文學館長陳瑩芳（右）贈發獎座。 圖／國家臺灣文學館

《半䖙島：新十二生相傳奇》作者王羅蜜多致詞時說，全台語小說要獲獎的難度高，感謝妻女在創作帶來的協助與鼓勵，並喊話希望台語文學創作者要堅定勇敢的繼續下去。《我的鴉鵲公主》作者甘耀明說，單純看母語的文字，一般人很難讀懂，希望未來有專業的評審，能把很遙遠的母語書寫的風景，帶到更多人眼前，他也許願未來能有專設母語創作圖書獎項，以鼓勵相關的創作者。《克漏字》作者黃崇凱致詞時分享加入「字母會」的創作實驗經過，他認為這個獎是追認過去的文學實驗計畫，也鼓勵未來所有有志寫作者，大膽地去追求創作極限。《蕉葉與樹的約定》作者Nakao Eki Pacidal由鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁代領，她代讀感言說故事也反映當代原住民的困境，包含語言與習俗的流失等，儘管文學作品只能表達現實的萬分之一。

黃崇凱《克漏字》榮獲金典獎，由國立臺灣文學館長陳瑩芳（右）贈發獎座。 圖／國家臺灣文學館

獎勵文學新人的「蓓蕾獎」，則有3位新手作家登場。本屆蓓蕾獎特別邀請2024年金典獎蓓蕾獎雙料得主梁廷毓擔任贈獎者。《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》作者楊智傑致詞分享，他憑著想要活下來的意志，試圖用書寫跟命運斡旋，寫穿創傷寫穿死亡。《十億伏特的閃光樹懶》作者半覺羊幽默道，自己開始寫這本小說時，台積電股價還沒有500元，如今科幻小說似乎快變成歷史小說了，感覺好像不是時間太快，而是科技發展實在太快了。《保留地》作者游以德Sayun Nomin致詞時，則特別提到新書從6月出版後，更強烈地感受到，要透過書寫，將泰雅文化以及自己的族名持續傳承。

游以德 Sayun Nomin《保留地》榮獲「蓓蕾獎」，由2024臺灣文學獎金典獎與蓓蕾獎雙料得主梁廷毓（右）贈發獎座。 圖／國家臺灣文學館

楊智傑（左）《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》榮獲獎勵首次出版文學書的新人作家所設置的「蓓蕾獎」，由2024臺灣文學獎金典獎與蓓蕾獎雙料得主梁廷毓（右）贈發獎座。 圖／國家臺灣文學館

半覺羊的《十億伏特的閃光樹懶》榮獲獎勵首次出版文學書的新人作家所設置的「蓓蕾獎」，由2024臺灣文學獎金典獎與蓓蕾獎雙料得主梁廷毓（右）贈發獎座。 圖／國家臺灣文學館

為獎勵文學新人所設置的「蓓蕾獎」，今（2026）年由楊智傑《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》、游以德Sayun Nomin《保留地》及半覺羊《十億伏特的閃光樹懶》榮獲。 圖／國家臺灣文學館

本屆金典獎獲獎作品充分展現臺灣社會發展與多語文化的豐富面貌，題材涵蓋山林、部落、身分認同、地方與時代議題，也有跨越文類框架的創新實驗，呈現嶄新的文學視角。多位作者以母語書寫，在聲音與文字之間展現轉譯與串接的巧思；題材則觸及憂鬱症、愛滋病、孕母，以及原住民族部落中的性少數等較少受文學關注的生命經驗。這些作品不僅拓展臺灣文學的書寫邊界，呈現臺灣當代的多元面貌，也讓文學成為理解多元生命經驗的重要途徑。

臺文館表示，臺灣文學獎金典獎邁入第22年，持續透過獎項肯定不同世代、語言與文化背景的創作者，讓更多元的臺灣生命經驗進入文學視野。今年贈獎典禮適逢2026臺灣作家節，臺文館邀請國際譯者及編輯包括程異（Jeremy Tiang）、芬蘭譯者勞諾（Rauno Sainio）、波蘭譯者倪可賢（Katarzyna Sarek）、韓文譯者許裕暎（Her Youyoung）、日文譯者山口守、知名文學雜誌資深編輯Dennis Zhou及英國文學翻譯中心總監Anna Goode參與，以促進得獎作家與國際文學工作者交流，為作品外譯及國際傳播開展契機。

金典獎得獎名，共計10本著作與作家共享榮耀。

同時，在年底前，超過150個單位展出金典入圍書展，包含網路書店、雲端書庫、書店及圖書館，讀者可以飽覽30冊金典入圍好書。此外，12場「金典本事系列講座」自11月25日開跑，得獎作家將走入全國各地藝文空間及校園，分享創作歷程，讓文學從出版走向閱讀現場，與更多讀者相遇。更多資訊可至臺灣文學獎官網獲至「臺灣文學獎Online2026」FB粉絲專頁查詢。