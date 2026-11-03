臺灣文學基地年度壓軸繪本《目𥍉仔》以水墨翻玩17組台語聲母

國立臺灣文學館 30日於臺北據點──臺灣文學基地 舉辦台語 圖像繪本 《目𥍉仔》新書發表會。文化部 政務次長李靜慧、國立臺灣文學館陳瑩芳館長、繪本創作者BALLBOSS（周宜賢）、合作出版社時行文化總編輯廖志墭、台語顧問鄭順聰 等貴賓出席，在音樂劇 演員康雅婷優美的台語朗讀聲中揭開序幕，共同見證臺灣文學基地繪本三部曲最終篇《目𥍉仔》正式出版。

盼台語繪本也能代代傳承

文化部次長李靜慧感性回憶，兒時琅琅上口的台語兒歌是不可磨滅的文化記憶。面對當前多元語彙與外來流行語對台灣本土語言帶來的衝擊，她強調「說台語」正是守護臺灣文化主體性最強而有力的對策。臺文館在文化部「國家語言整體發展方案」支持下，已出版《樹仔凡勢猶會記》與《掛蠓罩的暗暝》等台文繪本，並分別獲選與入圍 2025、2026 年義大利波隆那插畫展，不僅在市場上創下銷售佳績，更成功透過故事把台語「一點一滴撿回來」。此次推出第三部台語繪本《目𥍉仔》，兼具文學深度與圖像美感。她特別感謝各界專家學者的悉心支持，期盼藉由台語繪本三部曲的完結，將臺灣這片土地過去發生的故事，點點滴滴傳承給下一代。

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從台語聲母出發 回應了當代母語推廣痛點

國立臺灣文學館陳瑩芳館長表示，臺文館長期推動臺灣台語文學的創作與推廣，希望透過多元形式讓母語走入日常生活。此次繪本名稱的「目𥍉仔」在台語中意指「眨眼片刻」或「轉瞬之間」，全書以 17 組台語聲母搭配17篇短詩與水墨圖像創作，敘說臺灣文學基地的各種微物、建築，並延伸至臺北市歷史及地景變遷與發展，聯想創意令人驚豔。且不論是台語熟手還是初學者，都能從這本連結「生活經驗」、「城市風景」及「文化記憶」的繪本，藉由讀、唸、說來進行學習。

合作出版的時行文化總編輯廖志墭則分享，《目𥍉仔》不只是台文版的 A to Z 字母書，更是一部「兼具親子學習與詩意」的創新工具書。編輯團隊察覺到台語家庭父母對於「聲音朗讀」的殷切需求，本作從台語聲母出發，完美回應了當代母語推廣的痛點，11月起也將於全台四地展開面向觀眾與創作者的巡迴分享會。

國立臺灣文學館陳瑩芳館長以台語分享，這本《目𥍉仔》台文字母書，正是你我學習台語最好的幫手。（國立臺灣文學館提供）

台文版 A to Z 字母書！臺文館語時行文化合作出版台語繪本《目𥍉仔》，隨書附贈華文對照摺頁與台語朗讀音檔，無論台語熟手還是初學者，都能輕鬆共讀。（國立臺灣文學館提供）

宛如寫給子女的溫柔情書

為確保文稿的嚴謹與易讀，本作特別邀請知名作家鄭順聰審定，並隨書附贈華文對照摺頁與由BALLBOSS親自上陣的台語朗讀音檔。鄭順聰形容本作像是作者寫給子女的溫柔情書，朗讀音檔中更充滿如蚊帳般的溫暖安全感。他也特別勉勵大眾，只要把自己當成剛出生的學習者、在生活中保持好奇心，就能透過本作詼諧活潑的口氣與腔調，走進台語學習的風景。

繪本《目𥍉仔》新書發表會中，邀請音樂劇演員康雅婷朗讀繪本片段。（國立臺灣文學館提供）

創作者BALLBOSS分享，歷經前兩作藉由他人的跨語言轉譯，三部曲壓軸的《目𥍉仔》則是他首度挑戰直接以台語正字創作的成果。本書大膽打破語言學習的枯燥框架，收錄全數17組台語聲母，以齊東街日式宿舍群為藍本，融入與女兒的台語對話。他嘗試將城市歷史建築轉化為聲音與時間的風景。「目𥍉仔」的時間感在書中化為時間的跳轉與生命的轉瞬即逝，且巧妙轉化為詩意水墨。他希望這本書對讀者而言不只是學習書，更像是一件充滿溫暖心意的「玩具」。此次更跨界與裝置藝術家合作，將台語聲母立體化為「軟雕塑」，讓觀眾無論在書頁中、或展場空間內，都能在遊戲感中重新發現「台語是我們從未遺失的生活風景」。

繪本《目𥍉仔》的台語審查委員鄭順聰致詞時，邀請觀眾們假想成為剛出生的小嬰兒，以好奇心翻閱繪本、從頭學習台語。（國立臺灣文學館提供）

波隆那入圍插畫家 BALLBOSS 在「N for 目𥍉仔」原畫展導覽解密，將日式宿舍歷史與「和女兒的台語對話」，融合為一場活潑、有趣的遊戲。（國立臺灣文學館提供）

臺文基地原畫展 全台巡迴推廣劇場陸續登場！

配合新書出版，臺文館即日起於臺灣文學基地「文學厝」策辦「N for 目𥍉仔」原畫展，展出珍貴的原畫草稿、台語聲母造型「軟雕塑」，並設計有趣的朗讀互動大挑戰。此外，為扎根母語教育，臺文館與「夾腳拖劇團」合作辦理3場校園推廣活動，將前進臺北市立大學附設實驗國民小學、新北市板橋區文德國民小學、新北市新店區中正國民小學，透過劇團改編繪本進行戲劇展演與互動體驗，引導學童認識台語聲母及其文化意涵。另將自11月起陸續於臺文館、臺灣文學基地、以及北、中、南部獨立書店等地辦理5場巡迴推廣活動，由作者親自分享創作歷程。歡迎全台喜愛繪本、圖像與文化的讀者，一起走進這幅由聲音與時間交織的台語風景。

臺灣文學基地「文學厝」即日起推出「N for 目𥍉仔」原畫展，展出台語繪本《目𥍉仔》原畫草稿外，更將台語聲母造型化為吸睛的「軟雕塑」，展現跨界創意。（國立臺灣文學館提供）

臺灣文學基地「文學厝」即日起推出「N for 目𥍉仔」原畫展，展出台語繪本《目𥍉仔》原畫草稿外，更期許以17組台語聲母引以觀眾好奇！（國立臺灣文學館提供）

展覽資訊 ： 【「N for 目𥍉仔」原畫展】

展覽地點：臺灣文學基地「文學厝」（臺北市中正區濟南路二段27號）

開放時間：每週二至週日10-18時（週一休館，逢國定假日照常開館，連續假日結束後一日休館）