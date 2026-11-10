走在複數時間的容器裡，「坂本龍一｜觀音．聽時」七張觀展地圖

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何謂「設置音樂」？

簡單地說，就是把音樂還原為物理振動，就像人發聲時，必須經過肺臟、聲帶、口鼻腔共鳴、舌頭嘴唇形狀的改變才能夠被聽見。

現在，請把這個場景代換成北美館，在北美館一樓展場。聲音經喇叭送出，在牆壁、天花板、地板與觀眾身上撞擊、反射。在多聲道的音場裡，你的每一步移動都帶動不同的共鳴，你的定位、移動的速度，甚至於轉身的角度，都在即時改寫這個音場。

坂本與合作藝術家是下指令的腦，也是那團被推擠出來的空氣；而你是聲帶、鼻腔、舌頭，諸如此類的器官。你們一同完成一則句型與文法皆無定的話語，你的身體就是作品的結構性元素之一。

「設置音樂」（installation music）此一概念，由坂本在2017年提出，用以指涉一種將樂曲在空間中被重新配置的創作方式。展覽「坂本龍一｜觀音．聽時」即是溯及設置音樂的概念如何從想法，演變為可被身體經驗的空間。

從歌劇到裝置

坂本對設置音樂的思考可見於1980年代。1985年的紀錄片《坂本龍一：東京旋律》（Tokyo Melody），他已談到音樂可以被拆成時間碎片，不必受到線性時間所約束。

而今次於北美館展出其檔案資料的1999年歌劇作品《LIFE》檔案，正是坂本的設置音樂方法論的起點。

2007年，坂本繼《LIFE》後，再次與高谷史郎合作，將歌劇拆解為裝置《LIFE——流動、無形、無聲……》（LIFE – fluid, invisible, inaudible…）；二者的差異，正落在歌劇版本仍有嚴格的固定結構與時間順序，如一切的音樂會演出一般；裝置版本則將聲音從這種固定時間結構中解放出來。

在現場，你不能正襟危坐地留在定點上，你得主動去找聲音，辨別此處與彼處的差異而退回上一步，聲響已經改變。

有時是尖銳的高音雜揉影像中的雨絲。有時是影像裡的狙擊鏡先出現，然後是無線電通訊的對話。在多數時候，《LIFE——流動、無形、無聲……》的聲畫是根本分離、無從聯想的，你是這複雜音景中唯一的、暫時的、可替換的組織者。

與高谷史郎共創之作品《LIFE——流動、無形、無聲……》。圖／北美館提供

與高谷史郎共創之作品《LIFE——流動、無形、無聲……》。圖／北美館提供

1999年歌劇作品《LIFE》檔案選粹。圖／北美館提供

讓不可見者可感

2013年與高谷史郎共同創作的《水的樣態1》（water state 1）則以水核心，天花板上的裝置讓水滴落入水盤，產生漣漪。

作品目的是「將看不見的自然數據轉譯成可感知的視覺與聽覺現象」，但真正參觀時，你會嘗試釐清是漣漪驅動聲響，抑或顛倒過來。

現場裝置可見日式庭園的語彙，水如鏡面，錯落在一旁的大石。喇叭裡是未來主義的華麗音色，水滴緊湊鬆散與音效的變化有一定對應。

有些時候，落下的水滴會在水面上結成氣泡，與漣漪同樣疏忽即逝；有些時候則是低頻造成著震盪。但意義並不被聲音壟斷。因為水是綿延不絕，每次落下的型態都不重複。《水的樣態1》令人聯想到關於生命如露如夢幻泡影的說法，態度卻是積極的，正因存在短暫，才留得住時間。

與高谷史郎共創之作品《水的樣態1》展間。圖／北美館提供

與高谷史郎共創之作品《水的樣態1》局部。圖／北美館提供

非同步的時間

2017年專輯《async》，坂本明確表示要告別被節拍器綁死的時間。如同自然環境裡的聲音從來不可能精準對齊，各有各的時間軸，他要做的是「非同步」的音樂。同年舉辦的「設置音樂展」，則是對該專輯進行真正意義上的解構，聲音散落於空間四處，空間於是成了複數時間的容器。

之後的《async——沉浸》系列（async–immersion, 2023）持續同樣的探索，《async》充盈於實體空間中；巨型螢幕則播放高谷史郎設計的影像，自然環境、工作室空間，以一種類似日本庭院推沙的禪意相互溶解，影像與聲音獨立發展，亦是整場展覽中唯一使用到文本的作品。

與高谷史郎共創之作品《async——沉浸》展間。圖／北美館提供

展覽的其他幾件協作作品，則著重於處理感知的邊界。阿比查邦・韋拉斯塔古的《async——初光》（async–first light, 2017）、《沉睡者》（Durmiente, 2021）存在互文關係，日常風景宛如入夢前的思緒斷簡，史雲端從清醒到睡眠的過程，也與眾人的惺忪睡眼形成呼應；卡斯滕．尼古拉（Carsten Nicolai）的《光幻視》（PHOSPHENES, 2024）以閉眼時產生的光幻視為概念，現場如眼翳、如霧、如散開的絲線、發光的海洋生物、長天大雲，又如眼睛將閉未閉時才能察覺到的，停留在眼球上的塵埃與微生物。

同為尼古拉的作品《內／外》（ENDO EXO, 2024）展示自然歷史博物館的骨骼與標本，鏡頭格外專注在動物標本的雙眼上，並以光圈收放造成景深變化，以呈現不同的標本眼睛，抑或失去眼睛的動物骨架，然而標本的眼睛，似乎也更接近人類、是富有情感的眼睛，雙眼因此在作品中具備多重內涵。

「坂本龍一｜觀音．聽時」梳理坂本過去二十年的設置音樂實踐，坂本一步步把「聽」變成一件富有空間性與身體感的活動。觀眾不再只是坐在音響旁，而是走進某段時間的河流裡。

觀展叮嚀：為維護展期間作品觀賞品質及著作權益，本展僅開放《async——沉浸》、《LIFE——流動、無形、無聲……》及《感測流2026——不可見、不可聞（臺北版）》三件作品予大眾拍照與錄影，其餘作品及文獻展區均禁止拍攝。

展覽資訊 ： 《坂本龍一｜觀音．聽時》 時間：2026/10/31 - 2027/03/14 地點：臺北市立美術館 1A、1B 展覽室