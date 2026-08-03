2026臺灣文博會／行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠體驗文化空總「第零位元」，展場搶先看

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026臺灣文博會在空總國家文化基地開幕，規模與展期皆創新高。

2026臺灣文博會在空總國家文化基地開幕，規模與展期皆創新高。 重點二： 鄭麗君強調「第零位元」主題，呼應AI時代下的人文與良善治理。

鄭麗君強調「第零位元」主題，呼應AI時代下的人文與良善治理。 重點三：文化部以10年政策脈絡串聯展覽，預估參與人次將突破65萬。

2026臺灣文博會 今（7/31）日在空總國家文化基地（簡稱文化空總 ）舉行開幕式，行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠、立法委員吳思瑤、郭昱晴；瓜地馬拉共和國大使館參事Carlos Matus、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、印度台北協會會長Ninad Deshpande、波蘭臺北辦事處處長Janusz Henryk Bilski、國家文化藝術基金會董事長彭俊亨、台灣角色品牌授權協會秘書長彭愛萍等出席，共同宣告展期最長、規模最大的2026臺灣文博會即將展開。

2026臺灣文博會今（7/31）日在空總國家文化基地舉行開幕式。

於空總國家文化基地古蹟 大樓前合影。

鄭麗君：AI 時代的人文與良善治理

行政院副院長鄭麗君致詞表示，有機會參與臺灣文博會，並且見證空總古蹟大樓的修復完成，有如與家人團聚般的感動。空總有將近90年的歷史疊層，從日治時期追求現代化的工業研究所，到戰後的空軍總司令部，如今一步一步轉型成為空總國家文化基地。這一路走來，彷彿象徵著臺灣人在這塊土地上打造的韌性，以及找回自我的面貌。即將要首度向社會打開大門的古蹟大樓，結合最具創意的臺灣文博會，將臺北的歷史紋理與臺灣當代最具爆發力的創意，完美的交會在一起。

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行政院副院長鄭麗君於2026臺灣文博會開幕儀式致詞。

鄭麗君說，對於現在同時擔任行政院智慧國家推動小組召集人的她來說，特別喜愛今年文博會的主題「第零位元」。「我不會忘記人才是科技的主人」，鄭麗君說，雖然在每個時代，科技都會對社會帶來改變，但決定科技用途的始終是人與社會；同樣的數位科技在集權社會是用來監控人民，但是在民主社會則可以用來回應人的需求、創造社會福祉與解決問題，成就一個更好的社會。相信在自由民主臺灣這塊土地上，所孕育的人文精神與社會價值，可以提供指引，避免在科技時代快速發展過程中迷失了自我；在自由民主多元包容的臺灣，AI治理也能讓臺灣成為一個AI良善應用的典範。「這是我從文化部到行政院推動AI發展，不會忘記的初衷」。

李遠：參展品牌成長25%，今年盼破65萬人次參與

對於今日行政院副院長，也是前任文化部長鄭麗君出席，文化部長李遠有感而發的表示，今年因應4年一度的全國文化會議，文化部特別整理了從2016年時任部長鄭麗君開始至今10年的文化政策，從整理的過程，他越來越清楚的理解，「文化工作是一棒接一棒的往下累積」，鄭麗君部長任內擘劃的許多政策，讓後來的每一任部長都能在已經訂下的許多座標下，繼續前行。如今日的空總國家文化基地，從2015年經濟部以「TAF空總創新基地」營運，到2018年時由文化部以「空總文化實驗場」正式接手，雖然過程中挑戰很多，但是卻也代表國家對於文化的重視。

文化部部長李遠於2026臺灣文博會開幕儀式致詞。

李遠說，在「部部都是文化部」的理念下，文化部可能多了很多工作，但是在行政院及副院長鄭麗君的協助下，仍然能見到10年來，文化部這架飛機，不管是遇到亂流或是黑暗，它仍然一直向前飛。他也用「飛機起飛，誰也擋不住」鼓勵自己，當每次遭遇挫折時就告訴自己，「誰也擋不住我們一起往前走」。

文化部表示，2026文博會參與品牌及使用攤位都成長25%以上，預期將超越65萬人次參與的新紀錄。今年年度主題「第零位元」，回應人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考，象徵創作最初的起點。即將於8月1日率先在空總國家文化基地古蹟大樓開展的文化策展，將從「第零位元」開展出「不要急，你做得很好」、「未來旅行社」、「人性封存 讀取 然後解壓縮」、「Wake Up！感知覺醒」到「回到明日前」5大展區。除了走逛精彩展覽內容，文化策展自開幕首週起連續5個週日推出「從0到∞的文化IP 生成術」活動，包含2場名人帶逛及3場主題講座，透過不同領域的交流對話，帶領民眾看見文化內容跨越媒材、世代與產業的多元可能，感受臺灣文化IP持續生成、邁向國際的創新能量。

展區結合多部熱門IP作的策展巧思

在各個文化策展區之間，亦透過知名臺灣文化IP延伸展區策展概念，包括「未來旅行社」集結《火神的眼淚》、《村裡來了個暴走女外科》及《聽海湧》等影視 作品，帶領觀者穿梭海線風景，重新感受生命、歷史與土地的故事；「人性封存 讀取 然後解壓縮」則透過《2073年的電子玩具》、《灰燼花園》與《一桿秤仔》等漫畫作品，結合文化處方籤互動體驗，邀請觀者探索作品、解壓縮專屬的人性檔案；「Wake Up！感知覺醒」匯聚霞海城隍廟月老、《三個不結婚的女人》、《台灣粉鳥三部曲》、《周慕姿放心說》、《父親母親》及《五木大學》等跨界IP，從愛情、情緒到歷史記憶喚醒五感；「回到明日前」則精選《從破少年到酷小孩》、安達窯「免丟陶瓷」系列及小滿風土等選品，讓文化創意化為日常生活的靈感與滋養。

2026臺灣文博會文化策展區創意總監陳怡潔於開幕儀式致詞。

2026臺灣文博會文化策展區地景作品「不要急 你做得很好」

2026臺灣文博會文化策展區地景作品「不要急 你做得很好」

2026臺灣文博會文化策展區「人性封存 讀取然後解壓縮」。

2026臺灣文博會文化策展區「Wake up!感知覺醒」

從修復古蹟到轉型正義 看見台灣歷史與自由

同樣於8月1日在古蹟大樓開展的「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」，展期至11月15日。從修復後古蹟大樓出發，回顧終戰以來臺灣累積力量，並持續守護自由、日常生活的歷程。展場設計結合空總歷史建築、飛行意象與多媒體互動，串聯不同時代的記憶與觀看視角。藉由空總自身所承載的軍事、威權與文化轉型記憶，使過去與當代在同一場域中重新交會。邀請觀眾看見臺灣如何在一代代人的選擇、勞動與記憶中走到現在，也思考希望共同守住、帶往未來的日常。

「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」策展人羅健毓於開幕儀式致詞。

同樣於8月1日在古蹟大樓開展的「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」 回顧終戰以來臺灣累積力量，並持續守護自由、日常生活的歷程。

同樣於8月1日在古蹟大樓開展的「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」 回顧終戰以來臺灣累積力量，並持續守護自由、日常生活的歷程。

文化部表示，今年臺灣文博會是空總國家文化基地古蹟大樓首度正式啟用的展覽，這不只是一次展覽的開始，也是一座富有歷史的建築重新回到公共生活的重要時刻，歡迎大家來感受「第零位元」所傳遞的創作初心與文化能量，也走進臺灣豐富、多元而充滿生命力的文化現場。除了明日將展開的文化策展區外，南港展覽館1館的品牌商展也將於8月6日正式開展，歡迎民眾使用線上預約快速入場。

其他相關資訊請見2026臺灣文博會官網、社群專頁FB臉書和IG

2026臺灣文博會文化策展區「未來旅行社」

2026臺灣文博會文化策展區「回到明日前」

國立臺灣工藝研究發展中心策劃的「物演流形」展覽讓觀眾穿梭於7大居家生活模組空間。

國立臺灣工藝研究發展中心策劃的「物演流形」展覽讓觀眾穿梭於7大居家生活模組空間。

精華 FAQ Q1：2026臺灣文博會今年在什麼地點開幕，並有何特別意義？ 開幕式在空總國家文化基地舉行，且是古蹟大樓修復後首度正式啟用的大型展覽，象徵歷史建築重新走入公共生活，也展現臺灣文化轉型成果。

Q2：今年文博會主題「第零位元」想傳達什麼概念？ 主題回應AI快速發展下對創造力本質的重新思考，強調科技應由人主導，並以臺灣的自由、民主與多元價值作為AI良善應用的指引。

Q3：文博會有哪些展區與活動，民眾可如何參與？ 文化策展自8月1日至8月31日於空總展出，品牌商展則在8月6日後於南港展覽館登場，另有5個週日的IP生成活動，民眾可先線上預約入場。