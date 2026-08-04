穿在身上的璀璨文明！故宮南院「織光顯影」特展 探索亞洲異國金縷衣的絕美風華

琅琅悅讀／ 國立故宮博物院 南部院區
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：故宮南院
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：故宮南院

自古以來，人們習慣以衣著彰顯身分、喜好與性格，因此織品是最貼近身體的文化符碼，除了呈現工藝技術，更記錄著跨域的交流與集體記憶。國立故宮博物院南部院區8月1日起推出新展—「織光顯影—亞洲織品的物質交流與故事流轉」，邀請觀眾從光與影的視角，細細體悟織品在微光中所散發的獨特氛圍，探索亞洲織品多元面貌與交流故事。

自8月1日起推出新展「織光顯影—亞洲織品的物質交流與故事流轉」，邀請觀眾從光與影的視角，探索亞洲織品多元面貌與交流故事。

特展「織光顯影」總覽與簡介

本展精選院藏亞洲織品，策劃「華麗燦光：金與織物的交會」與「智慧靈光：永恆故事的流轉」兩大單元，分別從物質技術探討金色織物的材料與技術交流，及從精神象徵面向追索故事性織品的豐富意涵。

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故宮南院處策展人楊芳綺助理研究員表示，本展覽焦點 為19世紀下半葉至20世紀初鄂圖曼帝國時期的〈女性長袍〉，這件酒紅色絲絨長袍為阿爾巴尼亞女性的傳統盛裝，領口、前襟、袖口和下擺處繡有立體卷草紋飾，大量的金色織紋與深紅絨布形成強烈對比。長袖圓領窄身、下擺呈喇叭狀的開叉設計，步行間創造層次豐富的視覺美感。

展覽焦點文物為鄂圖曼帝國時期的〈女性長袍〉，是阿爾巴尼亞女性的傳統盛裝，大量的金色織紋與深紅絨布形成強烈對比。

金貴不已的璀璨風華

第一單元「華麗燦光：金與織物的交會」探討金屬縫合進纖維所發展出的織物，對當下而言材料與技術極為珍稀。20世紀早期孟加拉地區的〈薄棉紗織金錦紗麗〉，在近乎透明的棉紗基底上利用短梭回緯技法，以金、白、灰色緯紗顯現圖案，柔軟細棉與挺韌金線完美結合，曾風靡歐洲宮廷；另一件20世紀印尼松巴地區的〈珠繡雙獅紋章包〉，包身兩側飾有鏡像對稱的立獅，圖案結構與荷蘭東 公司（VOC）紋章極相似，展現本土工藝吸納外來文化；18-19世紀印度地區〈金地花束紋刺繡紗麗首面（殘片）〉，底布由片金線與絲線交織，以珍珠繡出白花、紅寶石花心、綠寶石為葉，並以捻金線勾勒輪廓，工藝甚巧，展現蒙兀兒宮廷風華。

孟加拉地區的〈薄棉紗織金錦紗麗〉，在近乎透明的棉紗基底上利用短梭回緯技法，柔軟細棉與挺韌金線完美結合，曾風靡歐洲宮廷。

印尼松巴地區的〈珠繡雙獅紋章包〉，包身兩側飾有鏡像對稱的立獅，展現本土工藝吸納外來文化。

18-19世紀 印度 金地花束紋刺繡紗麗首面（殘片）。圖／國立故宮博物院南部院區官網

印度〈金地花束紋刺繡紗麗首面（殘片）〉，底布由片金線與絲線交織，工藝甚巧，展現蒙兀兒宮廷風華。

神聖而移動的劇場織品

「智慧靈光：永恆故事的流轉」單元則聚焦敘事長卷織品，宛如「移動的劇場」。其中展出18世紀後期至19世紀印度的〈儀式用繪染掛布〉，畫面是印度史詩《羅摩衍那》，精細描繪主角羅摩生平關鍵事件。當它被懸掛於幽暗寺廟中隨微弱燭火晃動，畫面場景更顯生動；為此特別向國立臺灣博物館商借7件 偶服飾，其中戲偶 ，與《羅摩衍那》的白毛神猴哈奴曼正可與《西遊記》孫悟空做跨越時空的文化交流；這些戲偶服飾以金蔥線局部裝飾，除了與戲臺金漆交相輝映外，演出時也因燈光增添了神聖的儀式感。

印度〈儀式用繪染掛布〉，畫面是印度史詩《羅摩衍那》，精細描繪主角羅摩生平關鍵事件。

向國立臺灣博物館借展的布袋戲偶中，孫悟空與《羅摩衍那》的白毛神猴哈奴曼做跨越時空的文化交流。

「織光顯影—亞洲織品的物質交流與故事流轉」第一檔即日起至11月1日止，第二檔自12月5日起至116年3月7日止，邀請大家前來追索微光中的織品故事。故宮南院也呼籲，廣受全齡歡迎的「2026夏日親子藝術月—藝字遊戲」，及值得一刷再刷的「2026故宮南院水舞展演—水韻墨舞」均至8月30日止，8月15日至8月23日期間天天推出情人節限定版水舞節目。歡迎闔家蒞臨故宮南院，逛新展、玩闖關及賞水舞一次滿足。

「2026夏日親子藝術月—藝字遊戲」8月還有豐富的活動，歡迎大小朋友蒞臨體驗和闖關。

活動/

織光顯影：亞洲織品的物質交流與故事流轉
時間：第一檔 115年8月1日—115年11月1日
第二檔 115年12月5日—116年3月7日
地點：國立故宮博物院南部院區 S304展廳

2026夏日親子藝術月—藝字遊戲
時間：即日起—115年8月30日
地點：國立故宮博物院南部院區 全區

2026故宮南院水舞展演—水韻墨舞
即日起—115年8月30日16:30至21:30（尾場21:15開始）
（每小時4場，每場約8分鐘。每週一停演）
*日間水舞：16:30至18:30
*夜間水舞：18:30至21:30
*「情人節限定版」水舞：8月15日至8月23日（8月17日週一特別加演）
地點：國立故宮博物院南部院區 園區至善湖

清涼一夏—古人如何消暑
時間：即日起—115年9月6日
地點：國立故宮博物院南部院區 S302展廳

錯字書法特展
時間：即日起—115年9月6日
地點：國立故宮博物院南部院區 S101展廳

銷夏：書畫中的夏日意象
時間：即日起—115年9月28日
地點：國立故宮博物院南部院區 S203展廳

「織光顯影—亞洲織品的物質交流與故事流轉」特展主視覺。圖／故宮南院

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