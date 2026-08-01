流量不再等於成長！一手掌握電子報、會員變現與LINE分眾，「深度會員經營精準行銷班」招生中！

面對社群紅利消退、自然觸及下降，如何將一次性的流量 轉化為願意長期互動的忠實會員，已成為媒體與內容產業的重要課題。台北市雜誌商業同業公會將於2026年8月28日舉辦「深度會員經營精準行銷 班」，協助行銷、社群及內容團隊建立高黏著、高轉換的會員經營模式。

本次課程邀請三位產業專家擔任講師：TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團內容長楊士範，將解析電子報的內容定位、案例與平台工具；方格子vocus創辦人兼執行長翁子騏，分享舊會員留存、沉睡會員喚醒及新會員開發策略；經緯廣告科技營運長李中琪，則帶領學員掌握LINE官方帳號分眾推播、自動化行銷與API串接應用。

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課程亮點 一次看：

亮點一：解密電子報復興，建立高黏著讀者深度連結

從傳統流量思維轉向建立訂閱關係，全面解析國內外電子報破圈與變現的不同路徑與成功案例。提供平台與工具挑選的完整武器庫，讓您精準打造專屬讀者生態圈。

亮點二：啟動流量變現雙引擎，新舊客經營全面升級

深入剖析舊客留存（Retention）策略與新客開發（Acquisition）模組，善用會員專屬權益設計與內容試閱牆漏斗。此外，更提供沉睡會員的喚醒機制，有效將社群與搜尋流量轉化為實質的註冊會員。

亮點三：LINE OA 私域再進化，打造精準自動化行銷旅程

協助學員掌握 LINE 官方帳號的行銷優勢與最新功能，結合圖文選單、條件觸發的自動化推播與 API 串接靈活應用。透過客製化的分眾溝通機制，成功讓一般好友升級為品牌鐵粉，打造高轉換的循環式行銷。

亮點四：業界重量級名師齊聚，傳授實戰心法

邀請到TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團內容長楊士範、方格子創辦人兼執行長翁子騏，以及經緯廣告科技營運長李中琪親自授課。透過一整日的密集培訓，讓學員能一次掌握業界頂尖的實戰經驗與經營策略。

「深度會員經營精準行銷班課程發放報名中，即日起至8/14(五)前報名享早鳥優惠，「兩人同行，第二人免費」優惠，適合企業同仁、行銷夥伴及跨部門團隊共同進修，數量有限，額滿為止。機會難得，詳情見 線上報名網址 查詢。

【課程資訊】 擺脫社群演算法綁架，用電子報與LINE建立專屬私域流量 ！深度會員經營精準行銷班

課程時間｜ 2026年8月28日（五）10:30－16:40（10:00開始報到）

活動地點｜ 台北市大安區基隆路二段172-1號11樓

主辦單位｜台北市雜誌商業同業公會