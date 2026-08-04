雄獅文具「2026彩耀日」團戰遊戲、怪獸剉冰、潮T彩繪等，打造最繽紛街頭色彩藝術

盛夏最受矚目的色彩盛事即將登場！每年僅此一場、錯過再等一年的「2026 彩耀日 COLOR BOOM!!」，將於 2026 年 8 月 15 日至 8 月 30 日期間的每週六、日、一，在桃園 龍潭的「雄獅 文具 想像力製造所」盛大回歸。

今年全面升級活動規模，解除水槍裝填限制，在陽光下引爆繽紛顏料的瘋狂交織。這場夏日玩色派對，將顛覆常規的黑白單調，邀請大人小孩一起來到大自然環繞的園區盡情放電，共同創作出專屬這個夏天的混色行動藝術。

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三大主題展區解禁，大人小孩火力全開盡情放電

今年彩耀日特別規劃了三大核心體驗活動，讓大小朋友能在戶外空間享受色彩的魅力。首先是考驗敏捷度與走位技巧的「彩步迷陣」，參與者需在精心佈置的陣地中穿梭；接著是互動性極高的「繽紛色擊」，讓大家拿起色彩工具瞄準目標，將視線所及染上最奔放的街頭塗鴉；最後則是視覺震撼力十足的「流彩碰撞」，感受色彩顏料隨機交織的隨性美學。此外，針對六歲以下的小朋友，週末早上更貼心規劃了限額的「迷你流彩碰撞」，讓幼童也能在草地上安全地揮灑創意、釋放體力。

雄獅文具「2026彩耀日」強勢回歸 限時狂歡 打造全台最繽紛街頭色彩藝術，解禁水槍大戰、吃超萌怪獸剉冰。圖／雄獅文具

體驗自己 絹印獨一無二的彩耀戰袍。圖／雄獅文具

自製專屬潮流 T-shirt，可水洗與不可水洗顏料的藝術碰撞

為了讓民眾留下獨一無二的紀念，特別推出「就印Me ! Tee 恤似顏繪」專業課程。參與者將使用「不可水洗」且具備永久保存價值的絹印顏料，在白色 T-shirt 上親手繪製出充滿美學態度的獨特上衣；而隨後在彩耀日戶外活動中，則全程採用雄獅文具獨家研發的「可水洗特殊顏料」。當兩種顏料在活動中交織碰撞，對戰後的痕跡在回家清洗後便遇水消逝，只留下手作似顏繪的圖樣，讓大家帶回家的只有滿滿的精彩回憶。

參加「就印Me ! Tee 恤似顏繪」專業課程，體驗自己 絹印獨一無二的彩耀戰袍。圖／雄獅文具

期間限定創意食堂，彩耀怪獸剉冰消暑補給

在經歷了豐富的色彩體驗、徹底釋放精力之後，園區也準備了豐富的期間限定消暑補給。想像力製造所特別推出了吸睛又美味的雄獅小食堂美食，專為夏季打造的打卡美食「彩耀怪獸剉冰」。冰涼沁心的豐富口感與極具美學的外觀設計，不僅滿足視覺與味覺的雙重享受，更能在盛夏的高溫中為全家人消暑降溫，在瘋狂玩色後迅速補足體力，繼續暢玩館內的各項室內體驗。

更多活動資訊可至雄獅文具官網或至粉FB粉絲團查詢。

雄獅小食堂超萌的彩耀怪獸剉冰消暑補給，多種口味任君挑選，沁涼一整個夏天。圖／雄獅文具

活動資訊 【2026彩耀日COLOR BOOM!!】

活動日期：2025/8/15(六)至8/30(日)

營業時間：09:00~17:00 (最晚入館時間：15:30)

地點：雄獅文具想像力製造所（桃園市龍潭區中原路二段188號）

【2026彩耀日COLOR BOOM!!】主視覺海報。圖／雄獅文具