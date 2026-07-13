50歲異特龍出沒台北街頭！ 臺博館特展《骨早味》迷因風恐龍模型掀童年回憶殺

曾陪伴許多人成長的臺博館異特龍回來了。國立臺灣博物館 今天為暑假特展《骨早味：異特龍記憶與化石 繪圖》舉辦別開生面的行動式開幕活動，一隻有著50歲「資歷」的異特龍模型 化身「野生異特龍」，把臺北市東西軸線上的地標建築都走了一趟，現身西門町、總統府、松山慈祐宮、臺北101、國父紀念館、中正紀念堂及臺博館四大園區，沿途吸引不少民眾駐足拍照，也勾起許多人兒時到臺博館看恐龍 的共同回憶。

《骨早味：異特龍記憶與化石繪圖》即日起於臺博館本館大廳展出至11月1日。 圖／國立臺灣博物館 提供

這隻異特龍模型於1970年代自日本 引入，曾在臺博館展示近30年，是不少臺灣民眾認識恐龍的第一印象。2004年因館舍整修退場，沉寂多年後，今年終於重新亮相。

臺博館表示，重新展出的目的並非只是懷舊，而是希望讓觀眾從這件經典模型，看見不同年代對恐龍的科學理解如何改變。早期異特龍的站姿、尾巴姿勢與現代復原圖像已有不少差異，正反映古生物研究持續發展，科學知識也會隨新發現不斷修正。

此次《骨早味》特展除展示異特龍模型外，也結合館藏化石標本與古生物博物畫，帶領觀眾了解古生物如何透過化石、繪圖與模型逐步被重建，並重新認識博物館如何保存科學知識與時代記憶。

臺博館長陳登欽表示，這件從現在的觀點看來頗有喜感的異特龍模型，對許多觀眾而言，不只是記憶中的恐龍，更是臺博館和這座城市一起走過半世紀生活的一部分。希望老朋友能找回童年記憶，也讓新世代觀眾從不同角度認識自然史與博物館展示。

異特龍訪松山慈祐宮，遠古生命與百年信仰驚喜同框 圖／國立臺灣博物館 提供

50歲異特龍重返江湖，第一站先到西門町採購，為睽違多年的重返臺博館做足準備。 圖／國立臺灣博物館 提供

異特龍現身國父紀念館，吸引民眾爭相捕捉「野生恐龍」。 圖／國立臺灣博物館 提供

「野生異特龍」完成臺北巡遊，回到臺博館吸引大小朋友開心合影，正式宣布《骨早味》開展！ 圖／國立臺灣博物館 提供

遠古霸主異特龍打卡中正紀念堂。 圖／國立臺灣博物館 提供

圖／國立臺灣博物館 提供

臺博館首度讓這件大型展件走入城市，以「捕捉野生異特龍」為主題，讓恐龍穿梭城市景觀，在古蹟、廟宇與現代建築間形成強烈反差，也展現了當代的娛樂生活中，恐龍有更多城市情境的存在。

《骨早味：異特龍記憶與化石繪圖》即日起於臺博館本館大廳展出至11月1日，展期間也將推出教育推廣、影像創作及親子活動，邀請不同世代再次與這隻50歲異特龍相見。

同場加映：「犀」望看到你－臺博古老回憶照片徵集活動，只到7月底，歡迎有珍貴照片的民眾，踴躍投稿！ 圖／國立臺灣博物館 提供

同場加映：「犀」望看到你－臺博古老回憶照片徵集活動只到7月底，歡迎有珍貴照片的民眾，踴躍投稿！ 圖／國立臺灣博物館 提供