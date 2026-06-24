2026首爾國際書展／開幕首日現場直擊！「臺灣感性：女性情緒」讓台灣館再次人潮爆滿

2026首爾國際書展「台灣感性主題館」，由台北書展基金會主辦，於6月24日開幕受到韓國 民眾熱烈喜愛，展館內人潮洶湧，包括「臺灣感性：女性情緒」的八大主題區及書展基金會與南海藝廊、童里洋行和Mangasick精選的百種臺灣小誌區都擠滿女性讀者駐足，成功引發共鳴，開幕首日由臺灣文學館邀請的作家陳慧、李昂 、利格拉樂·阿𡠄與馬翊航 也特地到場參觀並與書展基金會董事長郝明義 合影。

左起作家陳慧、書展基金會董事長郝明義、作家李昂、利格拉樂·阿𡠄、馬翊航於書展基金會主辦的「臺灣感性主題館」前合影

書展基金會董事長郝明義表示，繼2025年臺灣受邀擔任首爾書展 主題國後，台北書展基金會希望持續深化「臺灣感性」的文化品牌意涵。今年選擇以「女性情緒」作為策展主題，不僅因首爾書展擁有高度女性讀者參與，更因臺灣與韓國女性雖身處不同歷史與社會脈絡，卻同樣經歷過性別結構的壓力與挑戰，並在抵抗、修復、書寫與創作中發展出各自的力量。透過由OPENBOOK閱讀誌擔任協力單位，共同精選64本代表性作品八大主題，帶領讀者看見不同世代女性如何在社會與個人生命中尋找自己的位置。

臺灣重要且知名的作家李昂也將於今晚(6/24)19:00-20:30於首爾市立圖書館，盛大展開「李昂的文學世界─臺灣女性文學的發展趨勢及其對當代社會的影響」由韓國外語大學文化科技融合學院院長林大根主持，介紹臺灣女性文學大師李昂深邃的文學世界，並探討臺灣女性文學的發展趨勢及其對當代社會的影響。將「臺灣感性：女性情緒」一波波的推動擴延，讓韓國讀者體會到更多與臺灣的共感及共鳴。

「女性情緒」展區，以8大主題牆搭配「閱讀風景手札」進行問答互動。

臺灣感性女性情緒的主題結合「女性情緒」閱讀風景手札，韓國讀者正在收集最呼應自己情緒的卡片。

2026首爾國際書展「臺灣感性主題館」女性讀者正在翻閱出版社專區書籍

臺灣感性主題館 小誌區 吸引韓國讀者人潮爆滿。

韓國讀者透過女性情緒專屬QA選擇內心答案抽取卡牌，不僅能深度認識臺灣推薦好書，更在互動中投射自我、理解內在情感。