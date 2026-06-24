2026首爾國際書展／臺灣感性館再出擊！以「女性情緒」魅力與64本選書 共繪台韓讀者的情感地圖

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺韓讀者透過閱讀分享生命故事，深化文化與版權交流。

臺韓讀者透過閱讀分享生命故事，深化文化與版權交流。 重點二： 展館精選64本作品與24處臺灣地景，呈現情感地圖。

展館精選64本作品與24處臺灣地景，呈現情感地圖。 重點三：臺灣感性館以女性情緒為題，參與2026首爾國際書展。

2026年首爾國際書展（Seoul International Book Fair, SIBF）將於6月24日至28日在首爾江南區COEX展覽中心舉行。台北書展基金會持續推動臺灣出版內容與創作者的國際展示及版權交流，今年延續廣受好評的「臺灣感性」品牌，以「女性 情緒」（대만 감성: 여성 정서）為主題策畫主題展館，透過文學、圖像、非虛構與漫畫等出版作品，向韓國讀者展開一場關於情緒、生命經驗與社會變遷的深度對話。

臺韓出版界長年交流密切，兩地讀者亦共享許多情感與文化經驗。繼2025年臺灣受邀擔任首爾書展 主題國後，台北書展基金會希望持續深化「臺灣感性」的文化品牌意涵。今年選擇以「女性情緒」作為交流主題，不僅因首爾書展擁有高度女性讀者參與，更因臺灣與韓國女性雖身處不同歷史與社會脈絡，卻同樣經歷過性別結構的壓力與挑戰，並在抵抗、修復、書寫與創作中發展出各自的力量。

基金會特別邀請長期關注臺灣閱讀與出版趨勢的OPENBOOK閱讀誌擔任協力單位，共同精選64本代表性作品，從女性的生命經驗、情感記憶、身體處境、家庭關係、社會壓力與創作能量出發，呈現臺灣出版中關於女性情緒的多元面貌。

「女性情緒」並非單一情感，而是身體、家庭、制度與社會記憶交會後留下的總和。展覽以八個主題切入，包括「自信與專注：女性職人的光芒」、「承擔與疲憊：家庭、母職與日常壓力」、「哀傷與不再沉默：身體自主與拒絕性侵」、「苦悶與覺醒：她的生命史」、「堅韌與脆弱：女性的力量」、「自在與喜悅：活出自我的女性」、「溫柔的勇氣：女同生命經驗」以及「親密的探索：性、身體與關係」，帶領讀者看見不同世代女性如何在社會與個人生命中尋找自己的位置。

展館主視覺由知名插畫家林廉恩創作，以細膩而富有情緒層次的畫面回應展覽主題。除了64本選書之外，展場更規劃24處與女性情緒相互呼應的臺灣地景，從大稻埕女性勞動記憶、馬祖藍眼淚的微光閃現，到池上伯朗大道的自在步調與阿里山雲海的迷惘與重生，透過閱讀與風景的連結，向韓國讀者介紹另一種觀看臺灣的方式。

為增加參與感，展覽特別設計《女性情緒閱讀風景手札》，讀者可依照展區提問探索自身情緒，抽取對應的情緒小卡，並循著卡片指引尋找臺灣地景故事。完成八個主題探索後，便能集結成一本專屬於自己的閱讀風景手札。主辦單位也邀請韓國讀者分享心中與女性情緒相關的韓國景點，共同完成一張橫跨臺韓的情感地圖。

除了主題展覽之外，館內也將展出由南海藝廊、童里洋行與Mangasick精選的百種臺灣小誌，以及中央研究院、暢談國際文化、和英出版社、信誼基金出版社、台灣獨立出版聯盟、大塊文化、國立臺灣大學出版中心與心靈工坊等出版社與機構的出版成果，呈現臺灣出版生態的豐富樣貌。

（左起）李昂，聯經出版，《殺夫：鹿城故事》；李昂，九歌出版，《彼岸的川婆》。圖／琅琅讀墨

展期間也將舉辦多場交流活動。6月26日晚間6時於Readers Hall 1舉行「臺灣的女性情緒：從個人創傷到社會共感——臺灣作家的觀察與書寫」，由作家李昂 與導演黃惠偵對談，韓國動詞出版社創辦人魯柔多主持；6月27日晚間6時則舉辦「臺灣的女性情緒：和韓國的對話」，由OPENBOOK閱讀誌總編輯周月英與韓國《中央日報》國際部主任李英喜對談，台北書展基金會董事長郝明義 主持。

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此外，臺灣作家也將走出書展現場，前往首爾市立圖書館 與市民交流。6月24日晚間，李昂將以自身創作經驗分享臺灣女性文學的發展脈絡及其時代意義；6月25日晚間則由利格拉樂．阿𡠄、馬翊航與黃惠偵分享臺灣原住民與移民敘事，兩場活動皆由韓國外語大學文化科技融合學院院長林大根主持。值得一提的是，本次展出的64本選書也將全數捐贈予首爾市立圖書館，讓展覽結束後，臺灣作品仍能持續進入韓國讀者的閱讀生活。

（左起）格拉樂．阿𡠄，晨星出版，《女族記事》；黃惠偵，遠流出版，《我和我的T媽媽》。圖／琅琅讀墨

呼應首爾書展2026年主題「Homo Duduri－提問者」，台北書展基金會希望透過「女性情緒」提出一個跨越文化與國界的提問：我們如何理解自己、理解他人，並在不斷變動的世界中，保有柔軟而堅定的力量。從一本書開始，從一種情緒出發，期待臺灣與韓國讀者透過閱讀分享彼此的生命故事，也讓來自臺灣的書寫，在另一座城市被閱讀、被理解，並找到共鳴。

歡迎讀者們多加利用2026首爾國際書展臺灣感性館節目表，期待各位一同共襄盛舉。

展覽資訊 ： 2026首爾國際書展 「臺灣感性：女性情緒」主題館｜Hall A, A2401

◉地點｜首爾江南區 COEX 展覽中心（Hall A、Hall B1）

◉展期｜6/24（三）–6/28（日）

◉時間｜6/24–6/27 10:00–19:00；6/28 10:00–17:00

精華 FAQ Q1：臺灣感性館今年在首爾書展的主題是什麼？ 今年主題為「女性情緒」，延續臺灣感性品牌，從文學、圖像、非虛構與漫畫切入，呈現女性在生命經驗、社會壓力與創作能量中的多元面貌，並與韓國讀者展開對話。

Q2：展館如何讓讀者連結臺灣作品與地方風景？ 展館精選64本代表作，並搭配24處臺灣地景，像大稻埕、馬祖藍眼淚、池上與阿里山等，讓讀者透過閱讀與風景對照情緒，進一步理解臺灣文化與女性經驗。

Q3：書展期間有哪些重要交流活動與後續安排？ 展期間有李昂、黃惠偵與周月英等人的論壇，也安排作家走入首爾市立圖書館分享。另將把64本選書全數捐贈圖書館，讓臺灣作品在書展後仍持續被韓國讀者閱讀。