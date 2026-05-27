新竹市美術館《百合——直到觸及我們的情感象限》從漫畫到電影 展覽揭示性別認同新觀點

「百合」，這個源於 1970 年代的日本次文化語境，最初用來指涉以女性之間情感為主題的漫畫創作，而楊双子在《少女之愛》一書中擴延「百合」的意義為女性自由流動的情感與關係座標。

凹與山 x 沂風漫研社《Hidden Album》。圖／新竹市美術館

新竹市美術館《百合——直到觸及我們的情感象限》一展即日起至8月2日，從「百合」充滿愛戀與迷離的詞彙出發，匯聚了九組海內外藝術家，包含：代表威尼斯雙年展韓國館（2019）的藝術家鄭恩瑛（siren eun young jung）、艾美獎得主加拿大藝術家佩特拉・托頓（Petra Totten）、剛於倫敦海沃德美術館舉辦個展的李奧森、曾參展瀨戶內國際藝術祭的日本藝術家西山美奈子（Minako Nishiyama）、首度入圍金曲獎（2026）的女子雙人樂團凹與山、擅長詼諧觀點切入的藝術家黃海欣，曾於多處國內外重要機構展覽的林安琪 （Ciwas Tahos）、王亮尹與劉文瑄，以及新竹女中沂風漫研社等，一同梳理戰後與當代的女性生命與情感經驗。

百合不只百合，從寶塚、漫畫、電影到性別與自我認同的情感經驗

「百合」（Yuri）一詞，隨著文化的發展，這類敘事逐漸滲入更廣泛的大眾文化媒介，包括文學、影視與網路創作等。那些游移於友情與愛戀之間的親密情誼，也透過大眾文化觸及女性對性別與自我認同的情感經驗。作家楊双子就曾提出，「百合」並非單一方向的愛戀或分類標籤，而更像是一種自由流動的情感座標，一種觀察、想像與投射關係的方式。

鄭恩瑛 《由閃光、殘影、速度與噪音所構築的表演》。圖／新竹市美術館

另一方面，「女性慾望另一個女性」的情感其實也不是在「百合」一詞出現後，才被觀察到。如果我們綜觀東亞歷史，就會發現從臺灣原住民族泰雅族的「Temahahoi 女人社」傳說、台灣全女班歌仔戲，到風靡女性觀眾的寶塚歌劇團、韓國女性國劇等以「純女」為核心的表演傳統，都曾以不同形式描繪女性彼此之間的情感、凝視與慾望投射。

因此在《百合——直到觸及我們的情感象限》，策展人王咏琳和林映穎，並不限定「百合」只是一種明確的關係，而認為這接近是一種對情感與性別的延伸想像。「百合」不再只是談論女女戀愛或慾望，而是一種柔軟的相遇，一種得以鬆動分類、重新想像親密關係的觀看方式。在這個意義之下，展覽試圖探問：「百合」如何在當代開展出一種開放且未被完全定義、屬於女性主體的文化經驗與情感空間。

策展人王咏琳、林映穎。圖／新竹市美術館

鄭恩瑛《由閃光、殘影、速度與噪音所構築的表演》。圖／新竹市美術館

九組海內外女性藝術家，開展出的百合宇宙

本次特別委託日本西山美奈子現地製作其備受好評的《灰姑娘俗麗誌 S+ 》。該系列援引少女文化，混合了「莉卡娃娃屋」和日本純女劇團寶塚舞台的背板，更曾受邀於紀念寶塚歌劇團九十週年的展覽《Takarazuka: The Land of Dream》中展出，去年於國立新美術館「時代的稜鏡——1989-2010在日本誕生的藝術」展出時吸引不少觀眾注意，這次藝術家也為台灣觀眾帶來特別裝置版本。

西山美奈子《灰姑娘俗麗誌 S+ 》。圖／新竹市美術館

林安琪 （Ciwas Tahos）的《Pswagi Temahahoi》探討泰雅族傳說中，帶有酷兒特質的Temahahoi（女人社）；以藝術實踐持續重新檢視「女性主義—酷兒」（feminist-queer）的方法論的鄭恩瑛（siren eun young jung），從2008年開始展開對「女性國劇」（yeoseong gukgeuk）之研究、調查與分析，以藝術書寫這個一度風行卻又消失的全女性韓國傳統劇場民族誌；曾獲得艾美獎的加拿大藝術家佩特拉・托頓（Petra Totten），其作品《我的身體是一處所在，就像其他任何所在一樣》，邀請觀眾跟隨跨性別女性 Carrie踏上旅程，感受遮蔽其身分複雜性和「跨性別空間」的地方經驗。

林安琪 《Pswagi Temahahoi》。圖／新竹市美術館

林安琪Ciwas Tahos《Pswagi Temahahoi》。圖／新竹市美術館

Petra Totten與其作品《我的身體是一處所在，就像其他任何所在一樣》。圖／新竹市美術館

Petra Totten《我的身體是一處所在，就像其他任何所在一樣》。圖／新竹市美術館

Petra Totten《我的身體是一處所在，就像其他任何所在一樣》。圖／新竹市美術館

甫完成倫敦海沃德美術館個展的李奧森，其新作《因為會是一下子全消失的滅亡》，受委託者託付，將陌生死者的遺物，帶到遙遠的湖邊與雪地埋葬，透過此一裝置作品，重現社會對於女同志的限制與死後的荒涼；專注於在日常生活中挖掘抽象的詩意的劉文瑄，呈現出感覺、記憶與自然之間的連結，而長期關注「欲望」這個人類共通感情的王亮尹，則藉由甜點繪畫，呈現人類飽食之外的額外求索。而擅長詼諧觀點切入的藝術家黃海欣，一系列作品圖像《鋼管do re mi》、《網美登山》、《In the Gym》和《台北女子三溫暖》等繪稿，展出藝術家十年裡對於女性當代生活的觀察。

李奧森 《因為會是一下子全消失的滅亡》。圖／新竹市美術館

劉文瑄《靈光：光畫》。圖／新竹市美術館

黃海欣《In the Gym》。圖／新竹市美術館

黃海欣《台北女子三溫暖》。圖／新竹市美術館

本展也特別邀請甫入圍金曲獎（2026）的電氣民謠雙人組「凹與山」，從其專輯《Hidden Album》出發，該專輯取用「現代人手機中的隱藏相簿／專輯隱藏曲目」之雙關意涵，談論社會邊緣的情感記憶，並與新竹女中沂風漫研社聯手合作，創作 13 部百合短篇漫畫。

放映、講座、派對與工作坊，開啟性別之討論

《百合——直到觸及我們的情感象限》一展作為新竹市美術館「日常的未來」年度展覽第一檔，也同時與新竹的絕版影像館、新竹市影像博物館合作，舉辦多場放映會，包含對於展覽形塑重要的李美彌《女子學校》。該片在1982年上映時， 以女校之中曖昧難明的同窗情誼作為核心敘事，這樣具有顛覆性的題材在當時引發高度社會關注，同時也是同性戀議題逐漸在臺灣社會浮現之際，片尾主角們的無奈妥協，也間接映照出當時社會對同性戀仍普遍抱持負面觀感的時代壓力。

除了放映外，本展更將舉辦多元的活動，如與剛拿下國際布克獎的得主楊双子共同座談，與浪漫銀河大舞廳 「女子學校」展覽聯名派對、淑女俱樂部 （女同志小誌製作組織）合作座談、佩特拉．托頓藝術家座談等。

《百合——直到觸及我們的情感象限》將從電影、漫畫、音樂、表演與當代藝術創作出發，觀看「百合」如何在不同文化脈絡中被書寫、理解與再創造，並進一步討論女性彼此如何成為情感鏡像與身體經驗的容器。展覽結合跨地域與世代的歷史文化切片、大眾文化與情感經驗，描繪女性如何成長、共存與相互回應，也鋪展出帶有百合敘事性的感性經驗，並將「百合」的討論延伸至當代社會與政治現實之中，思考女性如何在既有結構之內，持續創造屬於自己的空間、關係與情感語言。本展展期從2026年5月26日至8月2日。

策展人林映穎和王咏琳、、藝術家李奧森、劉文瑄、王亮尹、西山美奈子、Petra Totten、凹與山與新竹女中沂風漫研社大合照。圖／新竹市美術館

展覽資訊 百合——直到觸及我們的情感象限

展期：2026.5.26—8.2

展覽地點 新竹市美術館（主展場）、 新竹絕版影像館 （講座、作品放映）、新竹市影像博物館 （講座、作品放映）

策展人：王咏琳、林映穎 參展藝術家：

王亮尹、西山美奈子 Minako Nishiyama、佩特拉．托頓 Petra Totten、李奧森、林安琪 Ciwas Tahos、黃海欣、劉文瑄、鄭恩瑛 siren eun young jung、凹與山 x 沂風漫研社 其他講座或活動 佩特拉．托頓藝術家座談

2026.05.27 (三) 19:00-21:00

台北「在地實驗」

講者｜佩特拉．托頓 /電影導演 《女子學校》電影放映暨座談

2026.6.13 (六) 14:00-16:00

新竹市影像博物館

講者｜蔡華臻 / 國立陽明交大社會與文化研究所助理教授 「情感的飾品書寫」首飾工作坊

2026.6.7 (日) 14:00-16:00 新竹市美術館

2026.7.4 (六) 14:00-16:00 絕版影像館

授課講師｜黃子娟 老師 療癒調香工作坊

2026.6.27 (六) 14:00-16:00

2026.8.1 (六) 14:00-16:00

新竹市美術館

授課講師｜捲子香氛工作室 《薛平貴與王寶釧》修復版電影放映暨座談

2026.7.4 (六) 14:00-16:00

新竹市影像博物館

講者｜曾吉賢 / 國立臺南藝術大學音像紀錄研究所所長 「百合」展覽座談暨導覽

2026.7.11 (六) 14:30-17:00

新竹市美術館

與談｜楊双子 / 作家、王咏琳 & 林映穎 / 本展策展人 《夢幻女孩》電影放映暨座談

2026.7.18 (六) 14:00-16:00

絕版影像館 UP Gallery

講者｜程阿介 / 鳥組人演劇團藝術總監

主持｜林映穎 / 本展策展人