文資局「烽火船說－水下文化資產特展」巡展第四站 澎湖郵便局壓軸登場

由文化部文化資產局與國立科學工藝博物館攜手推出的「烽火船說－水下文化資產特展」，繼高雄、金門與臺中等地巡迴展出，累計吸引逾6萬人次參觀，廣獲好評。展覽最終站今（6）日於澎湖郵便局壓軸開幕，串聯臺灣海上交通往來與歷次戰事的時代記憶，引領觀眾深入探索臺灣海域交會之境的深層脈絡，在沉船與水下遺存之間，感受水下文化資產所承載的歷史啟示，並從大時代的傳奇與海洋的記憶中思索和平的可貴。

澎湖郵便局。圖／維基百科

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，位處臺灣海峽關鍵樞紐的澎湖群島，自古以來除了是東亞海上航道的重要中繼熱點，亦是兵家必爭之地，從明清時期的海防佈署、清法戰爭、甲午戰爭，到二次世界大戰，澎湖曾歷經海上烽煙四起、戰火交織的歲月，而海平面之下，則沉靜留存沉船與遺物，成為見證歷史的物證，澎湖亦為我國水下文化資產最豐富之區域，10處列冊沉船中，有8艘發現於澎湖海域，足見當地自古以來所處海上重要之樞紐地位。

國立科學工藝博物館館長李秀鳳指出，本次特展選址於「澎湖郵便局」與「馬公水上警察官吏派出所」，兩處場域皆為承載歲月痕跡的歷史建築。在深具文化厚度的空間中，帶領觀眾探索橫跨百年的沉船故事，不僅是推廣水下資產保存的理念，更是一場深刻的文化實踐。期盼透過澎湖這片觀光勝地，能讓旅人在領略海島風情的同時，也能與在地居民一同走進歷史場域，親近並守護珍貴的水下文化遺產。

文化部文化資產局主任秘書張祐創致詞 國立科學工藝博物館館長李秀鳳致詞

本次展覽分為三大展區，「臺灣海洋戰爭史」讓觀眾了解歷史上戰船與武器在不同時期的變革，並透過地面互動投影裝置，重現自明清時期至二戰橫跨三百年的重大海戰事件，在沉浸式互動中理解各場戰役背後的時代背景與歷史意義。「臺灣列冊沉船」介紹我國10處列冊的重要沉船遺址，涵蓋清代往返臺灣與中國沿海的商船、19世紀中晚期的西方船隻，以及二戰期間的軍事船艦。這些船隻的發現，為19至20世紀閩臺海上貿易與中西方造船工藝史提供重要線索，也見證了臺灣與世界交流之密切以及戰爭時期動盪的局勢。「守護與永續」展區則特別介紹水下考古團隊如何運用專業裝備、精密儀器與科學方法，深入調查海底遺址；同時透過互動式拼圖體驗裝置，說明不同材質出水遺物的修復方式。期盼觀眾在寓教於樂的參與過程中，不僅理解水下文化資產保存的技術內涵，更能感受專業與長期守護的精神。

展場導覽情形

展場介紹古今戰船及武器

「烽火船說-水下文化資產特展」澎湖場開幕式合影

澎湖的歷史，除了存在於岸上的砲台與古蹟，更深藏於海底。那些沉靜無聲的船骸與遺物，是戰爭記憶的見證者，也是和平時代的重要提醒。透過本次展覽，期盼觀眾在觀光休憩的同時，同步認識水下文化資產，亦能循著澎湖海域的歷史軌跡，進行深層的歷史反思，以古鑑今，珍惜得來不易的和平。