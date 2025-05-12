一刻鯨選x時報有聲書系列展品全面75折！聆聽充滿品味的生活知識美學

熱門有聲書推薦

《天長地久》／龍應台 著

台灣首任文化部長龍應台，全書親聲朗讀《天長地久》👉前往一刻鯨選購買有聲書，立即收聽！

陪你好好看待每一堂的生命課題。

「我們假裝正常過日子，其實都知道你們真正渴望的，我們最難給……」

龍應台最深情的文字、最誠摯的嗓音，為什麼卻讓人痛至肺腑？

▎十九封給美君的信：在時光的漂洗中，思索生命的來和去▎

不再是匆匆來，匆匆一瞥，匆匆走；不再是虛晃一招的『媽你好嗎』然後就坐到一旁低頭看手機；不再是一個月打一兩次淺淺的照面；真正兩腳著地，留在你身旁，我才認識了九十三歲的你，失智的你。

我無法讓你重生力氣走路，無法讓你突然開口跟我說話，無法判知當我說『我很愛你媽媽』時你是否聽懂，但是我發現有很多事情可以做，而且只有留在你身旁時才做得到。

人生的聚，有定額；人生的散，有期程，你無法索求，更無法延期。而總是在機會過去之後，我才明白，我必須學會把暫時片刻當作天長地久，把所有的『旅寓』給予『家園』的對待，陪伴美君是我錯失後的課業實踐。

《好命整理》／廖文君 著

人生整理教練的實用教學《好命整理》👉前往一刻鯨選購買有聲書，立即收聽！

生命的本質就是──好命又好運！

物品的價值，來自於你給出的定義；人生的價值，來自你怎麼看待自己！

每一個行為都是與自己的內心對話，每一個整理，都只屬於當下的自己！

只有當你願意開始思考，我們才能夠重新解構人生。

你知道「萬物的起源」跟人類的關係嗎？而物品的出現又是為了什麼？

實際上，我們認為有「雜物」會需要清理，是因為不明白天地萬物的力量，也代表對「自己」的不理解。

我們的人生到底有多少事情來自於自己的選擇？

你的規劃、你的喜好、你的人生，是你真心想要的嗎？還是被「暗示」成為的呢？

只有當你願意開始思考，我們才能夠重新的解構人生。

因為事情，永遠不會只是眼睛單純看得到的樣子。

讓我們穿上白天的自己（衣），輕快的邁向人生的道路（鞋），背著夢想（包），在旅人的協助中與夜晚的自己（床）相遇。

「聲」歷其境的小說推薦

《老人與海》／海明威 著

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★二十世紀美國文學經典

★諾貝爾文學獎、普立茲獎得獎之作

譯者魯羊既是作家，也是詩人，《老人與海》是他第一次翻譯的完整作品，各界好評「彷佛終於用正確的姿勢打開了這個故事」，並被譽為里程碑式的經典中文譯本，此譯本已銷售40萬冊。

專業聲優演繹老人在海上單獨與鯊魚對抗，以及漫長的84天的航行，適合給從來無法讀完本書的你。

「人可以被毀滅，但不能被打敗。」

一位老人孤身在海上捕魚，八十四天過去，卻一無所獲，最後終於遇上一條超過一千磅的超大馬林魚，老人與大魚展開了力量與智慧的對決。大魚本來只是老人的獵物，但老人在對抗大魚的過程中，卻漸漸對這隻頑強的動物產生敬意，甚至視之為兄弟、為朋友，然而身為漁夫，老人必須讓牠知道：「一個人能做到什麼，能忍受什麼。」

最後老人用了兩天兩夜才將其刺死。返航途中卻遇上鯊魚聞風而至，接連襲擊，又經過一天一夜的纏鬥，老人傾其所有，用刀刺、用槳插，戰至一兵一卒，才解決了輪番前來的鯊魚。然而，大魚卻也被啃食殆盡，僅存骨架……

《大亨小傳》／史考特．費茲傑羅 著

暢銷電影原著小說《大亨小傳》👉前往一刻鯨選購買有聲書，立即收聽！

「他的夢似乎已近在咫尺，他幾乎不可能抓不住。」

隨著一九一八年一次世界大戰結束，美國進入一個新時代──咆哮的二○年代（Roaring Twenties），戰後「迷失的一代」登場，持續了一百多年的美國夢漸漸動搖，美國人掙扎在傳統價值觀和新的價值觀之間，出版於一九二五年的《大亨小傳》，正好揭示了「美國夢」的式微與幻滅。

費茲傑羅對於人物的描寫細膩到位，小說中不斷以黛西的聲音來暗示她的性格，如「她的嗓音充滿了金錢」；甚至用動物的名字為小說中的人物命名，以顯示蓋茨比的賓客中各色人物均有；對場景的描述也如詩般優美，像是：「有時候，一個影子在上面化妝室的百葉窗上移動，給另一個影子讓路，一隊模糊的影子，在一面無形的鏡子中塗脂抹粉。」如此一部近百年的經典，永遠值得再讀一遍。

療癒身心推薦

《我不要完美，只要完整：成為自己的七堂課》／丁寧 著

演員丁寧獻給徬徨的你《我不要完美，只要完整：成為自己的七堂課》👉前往一刻鯨選購買有聲書，立即收聽！

～原著獲國家圖書館編入 2019人生哲學書～

最實用的一本人生哲學書，讓丁寧用她溫暖而堅定的聲音告訴你：「一個當初只想紅的藝人辦到了，你也一定可以做得到。」

曾出過三本書皆以運動、飲食為主，最後一本二○一○年出版後，丁寧結婚生子，繼續磨練演技。面對忙碌高壓的生活，她曾經徬徨恐懼、失意沮喪，甚至一度懷疑自己，直到近年才逐漸懂得如何跟自己相處，並寫下這些年的經驗。

金馬獎前半年，她完成本書，娓娓道出自己扭曲的童年、挫敗的感情、混亂的人生，以及到達谷底後，如何討厭自己、如何從泥淖中驚醒，她接觸過無數形而上的心靈課程，換來一次又一次空洞與徬徨，直到遇見瑜伽，學習透過操作形而下的身體，意外發現心靈隨之清澈強壯，更明白與失敗的自己共處之道。

如今，同時具備瑜伽老師身分的丁寧，想讓更多人知道透過呼吸與身體律動，心靈會獲得比快樂更重要的平靜。

《禪學入門》／鈴木大拙 著

世界禪學宗師鈴木大拙帶你安定內心《禪學入門》👉前往一刻鯨選購買有聲書，立即收聽！

現代人追求美滿生活，行住坐臥立於本心得到自在，就從學禪開始吧！

無論是實踐斷捨離、落實正念生活，或是要培養原子習慣，所有的新生活提案，都能在禪宗裡找到根源。

禪學對近代西方世界的影響，除了思想大師如海德格、佛洛姆都有涉略，就連蘋果創辦人賈伯斯也熱衷於禪修，而西方世界接觸禪學的源頭，就是鈴木大拙，本書就是他獻給初心者的第一本書。

本書一開頭，鈴木就向讀者解釋，禪宗雖然屬於正統佛教的支派，但因為早年佛教傳入中國時，佛教徒太重視複雜的形上學概念與思辯，離人生問題愈來愈遙遠，所以達摩祖師才西來，創立「不立文字、直指人心」的禪宗。

正由於禪宗要突破文字與理性上的障礙，所以一般人常常會以為它很神祕或是虛無。鈴木大拙破解這個迷思，並依序介紹禪的特點：

一、禪是非邏輯的，避免讓我們執著於觀念與二分法。

二、擺脫了理性的枷鎖之後，我們才能從生命中找到更高的正面意義。

三、禪是實用的，訓練與經驗才是本體。

本書出版於二十世紀初，之所以能成為跨時代經典，也在於它指出了人類總是很難察覺，生命的困境往往來自於內在的問題，正如作者所言：「每當我們焦慮、沮喪時，總是先想到怎麼變快樂，但卻沒有想到，自己做了什麼去打擾到原本平靜的內心。」