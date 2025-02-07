2025台北國際書展／馮翊綱帶新作《狐說狂言》登台預演 盼年輕族群進劇場看相聲

「做劇場的人，最能引發你興趣的就是劇本的內容。」相聲瓦舍團長暨藝術總監馮翊綱說道，語畢，時一修登台，與馮翊綱一同為觀眾帶來最新作品《狐說狂言》中的段子，全場全神貫注，時不時哄堂大笑，甚至能聽見小朋友低語回應。2025台北國際書展今（6）日下午，請來當代相聲大師馮翊綱與時一修為新作《狐說狂言》宣傳。

書名：狐說狂言

作者：馮翊綱

出版社：印刻



《狐說狂言》是馮翊綱的第二十本劇本書，合併《狐說》與《六段狂言》兩套作品，自2022年疫情期間陸續完成，總共十六個段子，之後將搬上相聲瓦舍舞台並於全年度演出。而在今天的活動當中，馮翊綱與時一修預先演出其中兩個段子〈野狐禪〉和〈滕六巽二〉，台下相聲迷大飽耳福。

有觀眾好奇，相聲瓦舍的作品時常結合時事，《狐說狂言》創作至今已有一段時間，演出時是否有機會加入近期議題，馮翊綱回應：「三級警戒期間作為一個劇場人，作為一個劇作家，我所能做的唯一的一件事情就是把它寫下來。我困在家裡面，滿腦子浮現出來的就是各種妖魔鬼怪，那是一個病魔籠罩在全世界的時代。所以你問我時事不時事？我認為《狐說狂言》是非常的時事，而它所記憶下來的不是一個今天的事情。」另外，一月初時，相聲瓦舍臉書社團發布了一連串有關「中國人」、「無專屬」、「無疆域」、「無時限」的貼文，引來爭議，馮翊綱則表示，這是藉由社群媒體的廣告策略和創意，利用容易引起大家注意的話題，將表演資訊發送出去，而此作法的廣告效能為何，屆時五月開演後會再向大家報告。

相聲瓦舍團長暨藝術總監馮翊綱與時一修為登台，為新作《狐說狂言》宣傳。圖／台北國際書展

現場除了吸引中年世代入場聽講之外，也不乏看見青年世代的身影。有年輕觀眾提問，如何在不迎合年輕人的情況下，讓更多學生關注相聲瓦舍或是相聲？馮翊綱坦言，作品的魅力若不在現場便無法感受，亦無法靠文字傳達，「這是一個分眾的時代，我沒有辦法讓年輕人注意到我，或特意的要讓年輕人怎麼注意到我，因為自主性在年輕人身上。」但他說，傳統媒體的時代已經過去，會透過上其他同行的節目、短影音或Podcast再多露出，他也期盼自己所做的事情能產生魅力，讓年情人到劇場看戲，也保證來到劇場後會被吸引住而離不開，「相聲瓦舍是一個有文化魅力、有語言魅力的團體，在當今社會也不太常見了，我只能期許我自己繼續做到這一些。」最後馮翊綱也說到，他唯一能做的事情，就是不在自己原本的文化主張或努力的方向上退步。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網