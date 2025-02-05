2025台北國際書展／真的「泰」神秘：探索「神秘泰國」主題館

2025台北國際書展於2月4日世貿一館開幕，泰國展區以「神秘泰國」為主題，展出偵探、鬼怪及神秘題材系列書籍。開幕典禮上，除了呈現泰國傳統舞蹈及特色小吃外，也宣布三位泰國作家即將舉辦的精彩講座活動，分別是文學藝術家兼紀實作家阿涅克・納威卡蒙（Mr. Anake Nawigamune）、知名懸疑偵探小說家柴拉特・皮比帕塔納普拉普（Mr. Chairat Pipitpattanaprap），以及新星耽美作家卡蒙維帕・潘蓬帕歐（Ms. Kamonwipa Panpongpaew）。

圖／台北國際書展

典禮邀請多位貴賓蒞臨，包括台北書展基金會董事長吳韻儀、泰國商務處處長李凱莉、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆(Narong Boonsatheanwong)，以及泰國創意文化策進院圖書產業指導委員會暨出版商協會執行委員會主席Theerapat Charoensuk。現場安排了兩位身著傳統服飾的泰國舞者表演，並提供泰式綠豆糕、泰式千層糕，及泰國皇室最愛的「泰國花餃子(Chor Muang)」供賓客、讀者們品嚐。

處長李凱莉表示，今年泰國展區規模更勝往年，共有27家泰國出版商參展，書籍類型豐富多元、老少咸宜。她希望藉此機會將泰國文化軟實力引進台灣，讓台灣觀眾了解泰國的文學、藝術、電影等領域，更希望這次書展可以讓更多泰國書籍出售版權台灣市場銷售。另外，代表文那隆則期望透過書展實現「讀萬卷書，行萬里路」的理念，讓台灣讀者能透過書籍深入了解泰國文化。

圖／台北國際書展

圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網