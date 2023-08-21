2023桃城文學什光紀展開 首場沙龍邀廖輝英、鍾文音對談創作的女聲

嘉義市是文化古城，人文薈萃，因為木材業、醫療發展，繁榮市區經濟也帶動文學活動的興起，過去有賴雨若為首的羅山吟社，張李德和的琳瑯山閣群，方輝龍的鷗社，文學風氣繼而興起。嘉義市政府文化局為深化嘉義地方文學，營造文學創作氛圍，今年擴大辦理桃城文學獎結合文學季，於8月20日舉辦開幕儀式，啟動「2023桃城文學什光紀」系列活動。

黃敏惠市長指出，桃城文學獎首度舉辦於1998年，第二屆於2002年辦理，2012年復辦第3屆，此後持續耕耘至今年，已邁入第十四屆，嘉義市是一個百工百業的城市，經濟繁榮，帶動文學活動復甦，要讓桃城文學興盛，就要建立桃城文學品牌，透過專屬文學品牌命名，強化活動記憶、延續印象並加深影響力，藉由跨領域的文學議題帶動討論，扎根地方書寫和城市閱讀，落實在地經驗書寫的真諦，不管您從哪裡來，這裡都有您書寫的位置，號召大家一同座標桃城，從一個旅人到成為在嘉義地方的人。

盧怡君局長表示，首次打造文學品牌「桃城文學什光紀」呼應在地文學蓬勃發展，除了建立品牌更規劃一系列動靜態精彩活動，邀請在地作家、藝文工作者共襄盛舉，本年度slogan為「靈感生活的一期一會」，文化局珍視所有的文化藝術資產，靈感是一切文化藝術資產的原型，靈感可能從我們的生活、情感、觀察中迸發，進而誕生經典的文學作品。我們希望從嘉義出發，重視在地經驗、挹注在地的聲音，寫桃城四季晨昏的美麗，紀念每一次獨有的靈感所誕生。

策展人王聰威強調，今年首度整合第14屆桃城文學獎徵件和文學季系列活動，以「和文學度過豐富多彩的時光」為核心精神，定名「桃城文學什光紀：靈感生活的一期一會」，自8至11月展開大師沙龍、文學旅行、特色展覽、跨域野餐、神秘派對等活動，為使更多民眾感受桃城文學什光紀的光芒，由重磅大師沙龍兩位知名作家廖輝英搭檔鍾文音，以「創作的女聲」為題進行開幕對談，為桃城文學什光紀系列活動揭開序幕，陸續以影像、對談、地景探索、場域串聯等方式挖掘在地故事，期待與民眾共同紀錄精彩的文學風景！

「2023桃城文學什光紀」系列活動精彩內容報名連結與相關資訊將陸續於臉書粉專及官網發布，歡迎所有喜歡創作或對創作有興趣想探索的朋友們把握機會、踴躍參與，搶先獲取第一手相關消息！

文化局官網：https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/

桃城什光紀臉書粉專：https://www.facebook.com/chiayiliterature/

開場演出-嘉義女中舞蹈班。（圖／聯經出版提供）

開幕式-市長黃敏惠致詞。（圖／聯經出版提供）

開幕式-局長盧怡君致詞

策展人王聰威致詞。（圖／聯經出版提供）

開幕沙龍-廖輝英x鍾文音。（圖／聯經出版提供）