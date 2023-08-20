瓊瑤創作60週年演唱會！李翊君、動力火車等歌手小巨蛋重現經典曲

享譽華語文壇的作家瓊瑤，在創作首部長篇小說「窗外」出版60周年之際，舉辦「2023當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，今（19）日邀來古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲6組歌手齊聚小巨蛋，帶來超過30首瓊瑤金曲，85歲的瓊瑤也親臨現場，對現場近萬名觀眾表達感謝：「作品至今還能被大家記得、傳唱，相當感動與滿足！」

瓊瑤的電視劇曾佔據無數個晚間8點檔，今由潘越雲打頭陣，「在水一方」、「七重門」等歌曲，其中「幾度夕陽紅」是瓊瑤第一部電視劇的主題曲，緊接著登場是「五阿哥」古巨基，以「天上人間」華麗登台，更帶來「情深深雨濛濛」、「好想好想」，正在巡演的他染著半紅髮來，他在「情深深雨濛濛」中的「何書桓」一角深植人心，他笑說：「大家好，今天是何書桓的靈魂帶著古巨基的靈魂來。」透露當初在敲檔期時，他就叮嚀經紀人要把所有行程排開力挺瓊瑤，因為「沒有阿姨找我去拍戲，就沒有那麼多朋友認識可以拍戲的古巨基」。這趟他帶爸媽、老婆和兒子來，「剛在後台爸媽跟瓊瑤阿姨合照，我覺得很溫暖，時間過得真快」。

三金歌王殷正洋接力演唱「不如歸去」、「彩雲飛」等，把瓊瑤筆下的恩怨情仇一一呈現眼前。高勝美細膩婉約的嗓音詮釋「天若有情」、「無語問蒼天」前奏一響起，開啟「六個夢」系列的「三朵花」和「啞妻」的回憶。動力火車一登場就令全場沸騰，一曲「燃燒吧火鳥」掀起一波高潮，並用「當」與背後螢幕「還珠格格」片段帶領觀眾回到劇情。

壓軸登場的李翊君帶來出道歌曲，也是為瓊瑤電視劇作品「婉君」所演唱的主題曲「婉君」，李翊君說：「學生時期外表不出色的我被選去演唱這首歌，讓我有了不一樣的人生，相當感謝瓊瑤老師。」她說到哽咽淚崩，「在我成長過程中，我有一半的零用錢，都拿去租小說了，我對阿姨的小說如數家珍，沒想過人生有機會，可以唱過阿姨的連續劇主題曲，對我來講好像做夢一樣，當年對我來講，就好像在做夢一樣，人生當中有非常多的貴人...」說完，她又帶來「雨蝶」，她擦了擦眼淚說：「今天晚上這個演唱會對我來講，比其他人還要緊張，不能哭喔！哭了會不能唱歌。」

最後瓊瑤本人也親自登台，與李翊君擁抱，「今天我看到了我喜歡的歌手，唱過我的歌或是連續劇主題曲，我真的是太開心了，這是我漫長的60年，今天我站在這裡，我已經85歲了，我有的時候會想，我怎麼會把我的一生，好多的時間用來寫作、編劇、拍戲。」

她說曾經會懷疑那些時候是怎麼活過來的，也問過自己值得嗎，「可是今天晚上我終於知道我為什麼要做這麼辛苦的60年，一切都因為你們。」表示非常感謝大家來歡聚一堂。台下歌迷大叫「我愛你」，她笑說：「不要把我弄哭。」又說：「我說不出我有多麼感謝你們來，聽說入場時在下大雨，那都是古巨基害的，他唱了太多『情深深雨濛濛』。」

「2023『當那一首歌響起』瓊瑤創作60週年演唱會」19日晚間在台北小巨蛋舉行，吸引許多歌迷粉絲到場聆賞，作家瓊瑤（台上中左）在歌手李翊君（台上中右）陪同下，登台向歌迷發表談話。中央社記者張新偉攝 112年8月19日 潘越雲打頭陣上場。圖／寬宏藝術提供 古巨基感謝瓊瑤提攜。圖／寬宏藝術提供 瓊瑤(右三)與動力火車(左起)、殷正洋、潘越雲、李翊君合照。圖／寬宏藝術提供