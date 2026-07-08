琅讀金句／把未知的嘗試當成一場小小體驗，即便發現不適合，也是為下次成功儲備的幸運養分

本書以「北歐 人的五種時間」為軸，帶領讀者在日常裡放慢腳步，陪你一起找到專屬的節奏：

➤暫停充電── 練習停下腳步，在繁忙步調裡按下暫停鍵，學會真正休息。

➤我就是我── 回到本心，擁抱自己的節奏，不去迎合、不必比較。

➤逐事而行── 一次只專注一件事，擺脫多工焦慮，把注意力 放回當下。

➤多點玩心── 在日常裡加入小小巧思，點亮生活，創造驚喜。

➤療癒陪伴── 在與人相處與獨處間，都能感受到安心與支持。

作者以移居北歐後自身的「轉念」，搭配最簡單也最有效的「日常提案」，示範在台灣也能複製的「剛剛好的舒心時光」。點一盞燭光、喝杯咖啡、看一場夕陽、出去散個步……這些微小卻真實的片刻，都能讓幸福更靠近。

書名：《北歐時間：世界第一幸福國度教會我的事》 作者：日暮Inko 出版社：讀書共和國／幸福文化 出版時間：2026年04月22日

【編輯推薦】

我們總是在追求「下一階段」的成功，卻忘了停下腳步看看「現在」的生活。

這本書沒有生硬的社會學分析，而是透過作者細膩的在地觀察，將北歐人如何平衡工作與生活、如何看待家庭與個人空間、以及如何在日常瑣事中實踐「Lagom（不多不少剛剛好）」與「Hygge（舒適溫馨）」的哲學，化為一幅幅生動的生活提案。

這不只是一本介紹北歐文化的書，更是一本送給所有現代人的「生活轉念指南」。它教會我們，幸福不是擁有的更多，而是明白什麼是「足夠」。如果你也正被生活的時間追著跑，感到迷惘與疲憊，不妨翻開這本書，給自己點一盞燈、泡一杯咖啡，跟著北歐人的節奏，重新找回讓內心安穩的幸福頻率。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自幸福文化 出版之《北歐時間：世界第一幸福國度教會我的事》。