琅讀金句／把未知的嘗試當成一場小小體驗，即便發現不適合，也是為下次成功儲備的幸運養分
【琅讀金句 】
仔細想想，其實人生裡很少會有「一敗塗地、無法挽回」的失誤。不妨先從小事開始，去嘗試那些一直想做卻還沒開始的事，把它當成一次「小小體驗」就好。
要是因此收穫了快樂或新發現，那當然是大幸運！就算最後發現「啊，這不適合我」，其實也同樣是幸運 ── 因為那是下一次成功的重要養分。
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本書以「北歐 人的五種時間」為軸，帶領讀者在日常裡放慢腳步，陪你一起找到專屬的節奏：
➤暫停充電── 練習停下腳步，在繁忙步調裡按下暫停鍵，學會真正休息。
➤我就是我── 回到本心，擁抱自己的節奏，不去迎合、不必比較。
➤逐事而行── 一次只專注一件事，擺脫多工焦慮，把注意力 放回當下。
➤多點玩心── 在日常裡加入小小巧思，點亮生活，創造驚喜。
➤療癒陪伴── 在與人相處與獨處間，都能感受到安心與支持。
作者以移居北歐後自身的「轉念」，搭配最簡單也最有效的「日常提案」，示範在台灣也能複製的「剛剛好的舒心時光」。點一盞燭光、喝杯咖啡、看一場夕陽、出去散個步……這些微小卻真實的片刻，都能讓幸福更靠近。
【編輯推薦】
我們總是在追求「下一階段」的成功，卻忘了停下腳步看看「現在」的生活。
這本書沒有生硬的社會學分析，而是透過作者細膩的在地觀察，將北歐人如何平衡工作與生活、如何看待家庭與個人空間、以及如何在日常瑣事中實踐「Lagom（不多不少剛剛好）」與「Hygge（舒適溫馨）」的哲學，化為一幅幅生動的生活提案。
這不只是一本介紹北歐文化的書，更是一本送給所有現代人的「生活轉念指南」。它教會我們，幸福不是擁有的更多，而是明白什麼是「足夠」。如果你也正被生活的時間追著跑，感到迷惘與疲憊，不妨翻開這本書，給自己點一盞燈、泡一杯咖啡，跟著北歐人的節奏，重新找回讓內心安穩的幸福頻率。
●本文摘選自幸福文化 出版之《北歐時間：世界第一幸福國度教會我的事》。
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