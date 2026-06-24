琅讀金句／打破中年停滯僵局！「走出去」是讀懂時代脈動的唯一方法

【琅讀金句 】 在人生進入中年 時，活力開始衰退，「走出去」是一種扭轉局面的方法，也就是在自己選擇的方向拓展活動範圍。一個人若是關在自己的世界，心智就容易變得狹隘、停滯不前，時間彷彿靜止了，但其實只有自己停住而已，世界仍在飛速運轉。要讀懂時代脈動，唯一的方法就是走出去。

50歲是人生舞台轉換的時刻——

你不再只為家人與工作而活，而是開始尋找新主題及生命之窗，展開一場「我才是主角」的獨白與演出。這時是展開第二人生 、真正為自己而活的最佳時機！

․翻轉50歲的中年焦慮，開始為自己而活

中年不是衰退和失去，而是展開第二人生、真正為自己而活的最佳時機。中年人生導師李湖仙以多年中年諮商和研究經驗，整理出一套屬於中年世代的生活策略，面對空巢期、關係轉變、身分鬆動和未來不確定性，提供具體建議，為你在變動中找到新方向。

․ 結合心理學 和生活實踐，每天都可以完成的美好生活提案

從日常出發，提供簡單且可持續的實踐方法。歌唱、塗鴉、還有幽默感等看似微小的行動，都轉化為自我修復的工具；寫一點東西、讀幾頁文章、說好聽的話……這些輕巧卻有效的練習，每個人都能立即上手，讓幸福落實在生活裡。

書名：《50歲的人生提案：中年之路最常見的33個生命轉折，心理學家給你的指引》 作者：李湖仙 出版社：商業周刊 出版時間：2026年05月28日

【編輯推薦】

五十知天命？不，五十歲是人生最優雅、最自由的「第二青春期」。

當人生邁入五字頭，生命的風景開始產生劇烈的質變。身體的初老訊號變得誠實、孩子長大離巢迎來空巢期、職場頂峰後的退休規劃迫在眉睫，甚至開始面臨同儕或長輩的離散。這時我們才驚覺，過去大半輩子都在為「別人」的期待而活，當那些責任逐漸卸下，面對空出來的自我，我們反而感到前所未有的迷惘與集體焦慮。

《50歲的人生提案》是心理學家為這個關鍵分水嶺量身打造的「後半場導航系統」。書中精選了五十歲跨越至老年前期最常遇見的 33 個生命轉折。它不談不切實際的樂活心靈口號，而是以心理學與行為科學為根基，溫柔且理性地剖析：如何面對老去的恐懼？如何重塑夫妻關係與空巢期的孤獨？如何在中年轉折中找到全新的自我配速？

這本書想告訴每一位五十歲的行者：天命不是用來「知」的，而是用來「自己定義」的。 既然前半生已經圓滿了社會與家庭的履歷，後半生就該理直氣壯地為自己量身打造一份最精彩、最無憾的人生提案。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自商業周刊出版之《50歲的人生提案：中年之路最常見的33個生命轉折，心理學家給你的指引》。