琅讀金句／想不通的焦慮，就用腳步去解開；讓身體先動起來，心自然會鬆綁

「我以為到了40歲會有什麼不一樣，為什麼現在還是一樣崩潰呢？」──四十世代的共同困境，心理學 家為你解答

40歲是梳理人生的最佳時機──不討厭誰，也不羨慕誰，這樣的人就是最富有的人。

與其盯著別人，不如坐下來好好歇息、疼惜自己，對自己說一句：「接下來的人生也會好好的。」

──這是一個想放棄，卻還是想好好生活的年紀──

「雖然想死，但還是想吃辣炒年糕。」用這句話形容40歲再貼切不過。死亡是絕望的心情，而「想吃辣炒年糕」象徵著仍想繼續追求生活中的快樂。40歲，正是如此矛盾，一方面承受現實的重擊，一方面仍熱愛生活的滋味。

韓國6000萬流量心理學家李湖仙，被譽為最懂中年 人的人生導師，寫下給40世代的人生提案，帶你在迷惘與不安中，重新找回生活的美好。

書名：《40歲的人生提案：中年之路最常見的30個生命課題，心理學家給你的解答》 作者：李湖仙 出版社：商業周刊 出版時間：2026年5月28日

【編輯推薦】

四十而不惑？別騙了。四十歲的我們，往往正經歷人生拉扯感最強烈、最渴望交出新提案的轉折期。

如果你正站在「四十歲」這個人生的中場十字路口，感到前所未有的心力交瘁，請放心，你絕對不孤單。此時的我們，身體開始發出細微的抗議，父母逐漸步入需要照顧的老年，職場卡在一個不上不下的尷尬高度，而對內，那個被壓抑多年的「自我」開始大聲吶喊。

《40歲的人生提案》不是一本教你如何財富自由或追求世俗成功的雞湯書，而是一位資深心理學家送給所有中年行者的溫柔處方。書中毫無保留地羅列了中年之路最常見的 30 個生命課題——從職涯的無力感、婚姻的逐漸失溫、親人離散的焦慮，到面對老去的恐懼。心理學家不給空泛的安慰，而是從行為科學與心理諮商的專業視角，一刀剖開問題的核心，給你清晰、理智且具備實操性的解答。

這本書想告訴你：中年不是青春的終點，而是「真正為自己而活」的起點。 過去你為了符合社會與家庭的期待拼盡全力，現在，是時候拿回人生的主導權，為自己的下半場寫一份最舒心的提案了。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自商業周刊 出版之《40歲的人生提案：中年之路最常見的30個生命課題，心理學家給你的解答》。