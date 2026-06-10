琅讀金句／成長就是一遍遍推翻深信不疑的過去，再帶著迷惘，堅定地走向下一個自己

百萬級暢銷作家．老楊的貓頭鷹【暢銷典藏改版#第5彈】，網路好評共逾400,000則

書名：《每天演好一個情緒穩定的大人【暢銷典藏改版】》 作者：老楊的貓頭鷹 出版社：高寶書版 出版時間：2026年4月22日

那些年看老楊作品長大的你，現在過得還好嗎？成為自己理想中的大人了嗎？

看完這本書，希望你能進階成不動聲色的大人，把情緒當成一門生意並且自負盈虧，希望你：

既有本事看清他人不願說破的真相，也能保守本心不沉淪於俗世；

既能在不同場合進退得宜，從容以對，也能適時替自己的情緒鬆綁，任萬物如風從自己身上穿過。

【編輯推薦】

這本書作者不灌輸「明天會更好」的盲目雞湯，而是用文字告訴你：情緒穩定不是沒有情緒，而是學會了與內心的風暴和平共處。 它教你如何在社會的現實中戒掉玻璃心、如何在人際關係裡收回廉價的討好，並把那些說不出口的委屈，轉化為保護自己的底氣。如果你也覺得過日子像在「演戲」，快被生活耗盡了電力，這本書會幫你卸下防備，找回那個不必再演、真正強大且自由的自己。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自高寶書版之《每天演好一個情緒穩定的大人【暢銷典藏改版】》。