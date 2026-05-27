琅讀金句／長大就是慢慢圓謊的過程，一個個找出那些說過的謊言，去完成，或遺忘。

只有把自己誠實剖開，才知道是甜、是苦澀，還是偽裝堅強。

★★「哈哈台」主持人傑尼 aka 「林榮三文學獎」得主洪倪★★

★★無數人踮腳尖盼望 首部散文創作★★

「這是我的三十歲回憶錄，一些不寫會忘，又說不出口的事情。」——洪倪

書名：《賣瓜的人【文壇年度耀眼新星】》 作者：洪倪 出版社：遠流出版 出版時間：2026年4月29日

是一部成長紀實錄，也是世代青年掙扎為生的切片。

北上就學工作後，作者折返於老家與異鄉間，同時面對現實生活的關卡考驗，一路磕碰跌撞，試著蟬蛻出屬於自己的小宇宙。

自嘲如一根「歪扭小黃瓜」的她，在生活裡，跑步、打鼓、料理、打遊戲；在工作中，街頭採訪、暗自觀察眾生群像。慢慢地，她學會祝自己與身邊的人生日快樂，學會坦率承認那些忍抑好強的謊話、看懂妥瑞症帶給自身的醒覺，並自許成為一個也能滋養他人的「高級大人」。

透過文字，作者誠實地剖開自己，直視內在的壓抑、脆弱、欲望、匱乏感，以及各種偽裝。語言機靈，敘事節制中有犀利，憂傷裡時而不經意流露幽默與荒謬。

【編輯推薦】

以日常場景切入，《賣瓜的人》不急於鋪陳宏大敘事，而是以細膩筆觸描摹人與人之間微妙的距離與渴望。作者以近乎冷靜的觀察，寫出角色在現實與自我之間的拉扯，那些看似平凡的選擇，實則藏著難以言說的重量。文字節制卻有餘韻，讀來輕巧，卻在不知不覺中刺中人心。《賣瓜的人》展現了成熟而獨特的敘事氣質，值得細讀與回味。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自遠流出版之《賣瓜的人【文壇年度耀眼新星】（電子書特別收錄「與素玉aka洪倪媽媽的哈哈對話」）》。