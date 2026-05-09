琅讀金句／懂得何時放手的人，是真正贏家；而放棄，本身也是一項技能
【琅讀金句】
我可以肯定地告訴你：懂得何時放手的人，才是真正的贏家；而放棄，本身也是一項技能。
懂得何時該放手、轉向、抽身有毒的情境，拒絕將就的人生，或放下心知不再適合的事並繼續前行──這是一項足以左右人生走向的關鍵能力。那些真正擁有滿足感、愛與成就的人，也就是所謂的人生「贏家」，往往早已直覺性地掌握了這項能力。
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道理人人都懂，卻知易行難。阻止我們去尋找「對的事物」的最大力量，往往來自「錯的事物」所形成的引力──那些舊的、熟悉的、看似安全的選項。
《快樂性感的百萬富翁》是全球暢銷書《執行長日記》作者史蒂文・巴列特的首部作品，透過這本書重新拆解人們對「成功」的想像。出身破產家庭的他，18歲時曾在日記裡寫下夢想：25歲前成為擁有豪車、財富與伴侶的百萬富翁。後來，他真的成為上市公司創辦人與千萬富翁，卻在夢想成真的那一刻，發現自己並沒有因此獲得真正的快樂。這段親身經歷，讓他開始反思：我們從小被灌輸的成功公式，是否其實正把人帶往空虛與迷失？
本書結合作者自身故事、心理學研究與哲學思考，探討金錢、成就、熱情與幸福之間的關係，帶領讀者重新定義「對自己而言真正重要的事」。史蒂文提出一套具體且實用的思維架構，幫助人們在混亂與不確定中做出選擇：如何找到熱情、累積職涯價值、判斷該堅持或放棄，以及如何在追求成就的同時，仍保有內心的滿足，找到人生方向與自我價值。
【編輯推薦】
這本書最特別的地方，在於它顛覆了我們習以為常的「永不放棄才叫成功」。作者以自身從創業巔峰主動離職的經歷，重新思考什麼才是真正值得堅持的人生，懂得適時放手並不是失敗，反而是人生贏家。對總是在硬撐、害怕改變的人來說，會帶來不同的共鳴與啟發。
●本文摘選自悅知文化出版之《快樂性感的百萬富翁：《執行長日記》作者，關於成功、財富、幸福的反思》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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