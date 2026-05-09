琅讀金句／懂得何時放手的人，是真正贏家；而放棄，本身也是一項技能

《快樂性感的百萬富翁》是全球暢銷書《執行長日記》作者史蒂文・巴列特的首部作品，透過這本書重新拆解人們對「成功」的想像。出身破產家庭的他，18歲時曾在日記裡寫下夢想：25歲前成為擁有豪車、財富與伴侶的百萬富翁。後來，他真的成為上市公司創辦人與千萬富翁，卻在夢想成真的那一刻，發現自己並沒有因此獲得真正的快樂。這段親身經歷，讓他開始反思：我們從小被灌輸的成功公式，是否其實正把人帶往空虛與迷失？

本書結合作者自身故事、心理學研究與哲學思考，探討金錢、成就、熱情與幸福之間的關係，帶領讀者重新定義「對自己而言真正重要的事」。史蒂文提出一套具體且實用的思維架構，幫助人們在混亂與不確定中做出選擇：如何找到熱情、累積職涯價值、判斷該堅持或放棄，以及如何在追求成就的同時，仍保有內心的滿足，找到人生方向與自我價值。

書名：《快樂性感的百萬富翁：《執行長日記》作者，關於成功、財富、幸福的反思》 作者：史蒂文．巴列特 Steven Bartlett 出版社：悅知文化 出版時間：2026年4月30日

【編輯推薦】

這本書最特別的地方，在於它顛覆了我們習以為常的「永不放棄才叫成功」。作者以自身從創業巔峰主動離職的經歷，重新思考什麼才是真正值得堅持的人生，懂得適時放手並不是失敗，反而是人生贏家。對總是在硬撐、害怕改變的人來說，會帶來不同的共鳴與啟發。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化出版之《快樂性感的百萬富翁：《執行長日記》作者，關於成功、財富、幸福的反思》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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