琅讀金句／空白時間不是浪費，而是讓身心休息與復原的必要練習。

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／Unsplash
圖／Unsplash

我們必須學會如何運用「空白時間」，這不代表非得去「做」什麼，而是創造一段時間，讓我們的大腦和心靈得以休息與復原。

比方說，不帶手機散步、靜靜地冥想，或只是望著窗外發呆，這些看似什麼也沒做的時刻，其實都極具意義。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

書名：《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》
作者：韓善英
出版社：方舟文化
出版日期：2025年10月8日

早上靠美式咖啡續命，進公司後立刻被如海浪般湧來的 Email 和待辦事項淹沒；

好不容易撐到中午喘口氣，吃完午餐後又迎來「飽睏」大魔王。

下午繼續沒處理完的雜事、主管臨時交辦的任務──抬頭一看，又六點了。

一天忙下來，待辦清單劃掉不少，心裡卻覺得空虛又疲憊：

想做的事永遠被擠到假日，疲勞的身心只能偶爾靠特休來療癒自己……

你是不是很想問：「今天也這麼努力了，為什麼生活卻沒有變好？」

因為，你掉進了的陷阱，卻沒意識到「管理能量」才是把努力轉化為成果的關鍵。

【編輯推薦】

這本書中提供一系列立即可用的技巧，幫助你在生活中輕鬆掌握能量管理技巧：

★讓早上充滿能量的兩種簡單活動

★建立專屬「能量手冊」

★鍛鍊「能量肌肉」的方法

★克服倦怠感的提問清單

★用「重構效應」把壓力轉化為能量……

當你學會能量管理，不再和自己對抗，你會發現──

高效與餘裕可以並存，每一刻都像最佳狀態。

從現在開始，把能量放在對的地方，輕鬆踏上自己想要的人生道路！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自出版之《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 時間管理 生活休閒 成功法 商業財經 方舟文化 出版風向球

延伸閱讀

琅讀金句／空白時間不是浪費，而是讓身心休息與復原的必要練習。

琅讀金句／我們今後要奮戰的對象，不是搶走我們工作機會的AI人工智慧，而是背負著人生逐步走向下坡命運的自己

琅讀金句／改變，是為了成為自己更喜歡的樣子。唯有如此，你才會覺得生命的主控權掌握在自己手裡

琅讀金句／持續的心智刺激、社交互動和規律運動，才能對抗退休後的認知衰退風險

猜你喜歡