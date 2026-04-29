琅讀金句／空白時間不是浪費，而是讓身心休息與復原的必要練習。
【琅讀金句】
我們必須學會如何運用「空白時間」，這不代表非得去「做」什麼，而是創造一段時間，讓我們的大腦和心靈得以休息與復原。
比方說，不帶手機散步、靜靜地冥想，或只是望著窗外發呆，這些看似什麼也沒做的時刻，其實都極具意義。
逛書店
早上靠美式咖啡續命，進公司後立刻被如海浪般湧來的 Email 和待辦事項淹沒；
好不容易撐到中午喘口氣，吃完午餐後又迎來「飽睏」大魔王。
下午繼續沒處理完的雜事、主管臨時交辦的任務──抬頭一看，又六點了。
一天忙下來，待辦清單劃掉不少，心裡卻覺得空虛又疲憊：
想做的事永遠被擠到假日，疲勞的身心只能偶爾靠特休來療癒自己……
你是不是很想問：「今天也這麼努力了，為什麼生活卻沒有變好？」
因為，你掉進了時間管理的陷阱，卻沒意識到「管理能量」才是把努力轉化為成果的關鍵。
【編輯推薦】
這本書中提供一系列立即可用的技巧，幫助你在生活中輕鬆掌握能量管理技巧：
★讓早上充滿能量的兩種簡單活動
★建立專屬「能量手冊」
★鍛鍊「能量肌肉」的方法
★克服倦怠感的提問清單
★用「重構效應」把壓力轉化為能量……
當你學會能量管理，不再和自己對抗，你會發現──
高效與餘裕可以並存，每一刻都像最佳狀態。
從現在開始，把能量放在對的地方，輕鬆踏上自己想要的人生道路！
●本文摘選自方舟文化出版之《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
🎁 在職場保持善良真的吃虧？投票抽好書《職場好人學》
🎁 在眾神看顧的島嶼，哪種瞬間讓你感到安定？投票抽好書《眾神之島3》
📰 琅讀金句／進香路上人們相互交流，為了信仰和心念奉獻是真正價值所在
📰 百萬人朝聖保平安！大甲鎮瀾宮媽祖遶境列世界三大宗教盛事
📰 白沙屯和大甲媽祖遶境差在哪？鑽轎腳的意義與禁忌有哪些？
📰 祭拜素食為佳 「世界級女神」傳說神蹟一次看