琅讀金句／空白時間不是浪費，而是讓身心休息與復原的必要練習。

書名：《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》 作者：韓善英 出版社：方舟文化 出版日期：2025年10月8日

早上靠美式咖啡續命，進公司後立刻被如海浪般湧來的 Email 和待辦事項淹沒；

好不容易撐到中午喘口氣，吃完午餐後又迎來「飽睏」大魔王。

下午繼續沒處理完的雜事、主管臨時交辦的任務──抬頭一看，又六點了。

一天忙下來，待辦清單劃掉不少，心裡卻覺得空虛又疲憊：

想做的事永遠被擠到假日，疲勞的身心只能偶爾靠特休來療癒自己……

你是不是很想問：「今天也這麼努力了，為什麼生活卻沒有變好？」

因為，你掉進了時間管理的陷阱，卻沒意識到「管理能量」才是把努力轉化為成果的關鍵。

【編輯推薦】

這本書中提供一系列立即可用的技巧，幫助你在生活中輕鬆掌握能量管理技巧：

★讓早上充滿能量的兩種簡單活動 ★建立專屬「能量手冊」 ★鍛鍊「能量肌肉」的方法 ★克服倦怠感的提問清單 ★用「重構效應」把壓力轉化為能量……

當你學會能量管理，不再和自己對抗，你會發現──

高效與餘裕可以並存，每一刻都像最佳狀態。

從現在開始，把能量放在對的地方，輕鬆踏上自己想要的人生道路！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自方舟文化出版之《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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