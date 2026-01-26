琅讀金句／當別人的話語刺傷你時，你的大腦正在經歷真實的疼痛，不是你想太多
【琅讀金句】
當這些人回想起分手時刻的痛苦時，大腦中負責處理身體疼痛的區域竟然被刺激了──就像他們真的受到傷害一樣。
這個研究告訴我們一個重要事實：當我們聽到傷人的話語時，大腦會產生類似身體受傷的反應，這就是為什麼我們會說「那句話很傷人」──因為它真的在生理層面造成了疼痛。當別人的話語刺傷你時，你的大腦正在經歷真實的疼痛，不是你想太多。
真正的強大不是不會受傷，而是受傷後能在30秒內重新站起來！
情緒崩潰的那一刻，如何穩住自己？
超過500位學員親身印證！
別人需要思考才能冷靜，你只需要30秒就能平靜！
情緒一來就爆炸，事後懊悔？本書教你當下就能止損。
面對衝突不知道怎麼應對？本書教你話術和動作指引。
想要更有情緒掌控力？本書就是你的訓練場。
你是不是曾經在工作中被主管的一句話氣到想摔滑鼠？
或在生活中被家人一句話刺到心靈深處？
這本書要給「情緒容易炸裂」的你！
無論你是員工、父母、伴侶、學生、創業者，只要你有情緒，本書都能幫你在30秒內止怒、止損、止崩潰。
每種情緒都有對應的急救法，就像情緒界的急診室，不只止痛，還幫你恢復元氣。
記住！情緒不是敵人，但你得學會當它的主人。
心智教練鍾育騰自己也曾是「情緒受害者」，他發現，很多人不是不想控制情緒，而是不知道怎麼控制。
於是結合心理學、行為科學、實際案例，設計出這套快速有效的情緒急救法，讓大家不再被情緒牽著鼻子走！
讀完本書你會學到：
如何在情緒來襲時快速冷靜下來（不是深呼吸那種老套）。
面對壓力、焦慮、憤怒、委屈時的即時處理技巧。
建立自己的「情緒急救箱」，隨時備用。
用簡單動作、語言、思維轉換，讓情緒不再主宰你。
更懂自己，也更懂別人的情緒反應。
本書特色：
30秒見效：不是理論，是立即可用的技巧。
情境式教學：針對不同情緒狀況，提出對應的急救法。
零門檻實用：不需要心理學背景，人人都能上手。
【編輯推薦】
真正的強大，不是不受傷，而是能迅速回穩。本書由心智教練鍾育騰設計，結合心理學與行為科學，提出一套「30 秒情緒急救法」，幫助你在憤怒、焦慮、委屈與高壓情境即時止損，不需要心理學背景，人人都能上手。透過情境式引導、具體話術與簡單動作，讓情緒不再失控。無論職場衝突或親密關係受挫，都能快速穩住自己，重新掌握情緒的主導權。
本文摘選自布克文化／城邦文化出版之《30秒情緒急救法：哈佛、史丹佛、柏克萊等多所大學證實！諮商心理師鍾育騰教你快速擺脫職場、人際、家庭壓力，告別焦慮、失眠的83個情緒處方箋》。
