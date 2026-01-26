琅讀金句／當別人的話語刺傷你時，你的大腦正在經歷真實的疼痛，不是你想太多

當這些人回想起分手時刻的痛苦時，大腦中負責處理身體疼痛的區域竟然被刺激了──就像他們真的受到傷害一樣。 這個研究告訴我們一個重要事實：當我們聽到傷人的話語時，大腦會產生類似身體受傷的反應，這就是為什麼我們會說「那句話很傷人」──因為它真的在生理層面造成了疼痛。當別人的話語刺傷你時，你的大腦正在經歷真實的疼痛，不是你想太多。

書名：《30秒情緒急救法：哈佛、史丹佛、柏克萊等多所大學證實！諮商心理師鍾育騰教你快速擺脫職場、人際、家庭壓力，告別焦慮、失眠的83個情緒處方箋》 作者：鍾育騰 出版社：布克文化／城邦文化 出版時間：2026年1月6日

真正的強大不是不會受傷，而是受傷後能在30秒內重新站起來！

情緒崩潰的那一刻，如何穩住自己？

超過500位學員親身印證！

別人需要思考才能冷靜，你只需要30秒就能平靜！

情緒一來就爆炸，事後懊悔？本書教你當下就能止損。

面對衝突不知道怎麼應對？本書教你話術和動作指引。

壓力太大、焦慮失控？本書幫你快速回穩。

想要更有情緒掌控力？本書就是你的訓練場。

你是不是曾經在工作中被主管的一句話氣到想摔滑鼠？

或在生活中被家人一句話刺到心靈深處？

這本書要給「情緒容易炸裂」的你！

無論你是員工、父母、伴侶、學生、創業者，只要你有情緒，本書都能幫你在30秒內止怒、止損、止崩潰。

每種情緒都有對應的急救法，就像情緒界的急診室，不只止痛，還幫你恢復元氣。

記住！情緒不是敵人，但你得學會當它的主人。

心智教練鍾育騰自己也曾是「情緒受害者」，他發現，很多人不是不想控制情緒，而是不知道怎麼控制。

於是結合心理學、行為科學、實際案例，設計出這套快速有效的情緒急救法，讓大家不再被情緒牽著鼻子走！

讀完本書你會學到：

如何在情緒來襲時快速冷靜下來（不是深呼吸那種老套）。

面對壓力、焦慮、憤怒、委屈時的即時處理技巧。

建立自己的「情緒急救箱」，隨時備用。

用簡單動作、語言、思維轉換，讓情緒不再主宰你。

更懂自己，也更懂別人的情緒反應。

本書特色：

30秒見效：不是理論，是立即可用的技巧。

情境式教學：針對不同情緒狀況，提出對應的急救法。

零門檻實用：不需要心理學背景，人人都能上手。

【編輯推薦】

真正的強大，不是不受傷，而是能迅速回穩。本書由心智教練鍾育騰設計，結合心理學與行為科學，提出一套「30 秒情緒急救法」，幫助你在憤怒、焦慮、委屈與高壓情境即時止損，不需要心理學背景，人人都能上手。透過情境式引導、具體話術與簡單動作，讓情緒不再失控。無論職場衝突或親密關係受挫，都能快速穩住自己，重新掌握情緒的主導權。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自布克文化／城邦文化出版之《30秒情緒急救法：哈佛、史丹佛、柏克萊等多所大學證實！諮商心理師鍾育騰教你快速擺脫職場、人際、家庭壓力，告別焦慮、失眠的83個情緒處方箋》。

