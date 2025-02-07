2025台北國際書展／前副總統陳建仁蒞臨愛徒新書發表會　吳明賢活出行俠仗醫生命之道

2025台北國際書展進入第三天，今(6)於藍沙龍舉行《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》新書發表會，前副總統陳建仁、林肇堂教授、許金川教授特地與會，獻上祝福給該書作者、同時也是台大醫院院長吳明賢。陳建仁副總統和名醫林肇堂教授兩人是吳明賢博士班的指導教授，本次師生同堂，場面十分溫馨。

圖／台北國際書展

陳副總統表示，很榮幸當他的博士班指導教授，當他的教授相當容易，因為吳院長很聰明，不需要老師花太大的腦筋。同時他也讚許吳明賢是仁醫、良醫，更是名醫，在教學、行政、服務上都做得相當傑出，這是台大的福氣，更是中華民國的福氣，有這樣一位好的醫師，可以讓年輕醫師來做典範。

陳副總統指出，吳明賢院長到馬祖做肺癌研究，變成國際上消除胃癌的重要典範， 相關論文發表在國際期刊上，從馬祖小島上的居民到全人類都受惠，好的醫生能有好的研究成果，就可以嘉惠全世界、全人類的健康。

圖／台北國際書展

書名：《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》

作者：吳明賢

出版社：聯經出版

出版日期：2025年1月16日



吳明賢院長提到書名的起因，先說明讀佛經對他最大的兩個影響，一是生命的意義在修行，而修行可以解決生老病死的痛苦。另外國中時開始接觸武俠小說，武俠重點在「俠」，他體悟到「俠之大者，為國為民」，跟佛在某種意義上有相似處。這兩者正呼應了《行俠仗醫，以醫弘道》這個書名。

吳明賢院長認為，書就像降落傘一樣，只要打開就會有作用，這本書裡寫的不是知識，而是哲理和常識，推薦大家來看。陳副總統也強調，這本書不只是值得我們醫界的朋友來看，我相信年輕的朋友好好看一本書，來學習一個對社會有貢獻 而且對全世界人類健康都有影響的好醫師，他的歷程、心境，與善同行，對當今社會是重要的。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網