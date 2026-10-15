2026 原創基地節／松菸年度盛會11/6強勢回歸！邀台法藝術團隊、Z世代相聲演員等9組創作者共同回應「消失與保存」

松山文創園區 年度盛事「原創基地節 」將於11月6日至11月15日盛大展開！邁入第15屆，今年原創基地節以「在，不再？」為主題，回望松菸從昔日的菸廠工業村，轉型至今日文化生活場域的發展歷程，延伸思考城市發展、產業轉型與氣候變遷 之間的關聯；同時探討50年後園區面臨極端氣候威脅的保存危機，期盼讓不同世代在「消失與保存」之間開啟對話。

今年展演內容特別串聯英國 氣候科學家Ed Hawkins MBE教授所創作的「氣候條紋圖」(Climate Stripes)計畫，將1871年至2025年的「臺北氣候條紋圖」(Taipei Stripes)延伸至主視覺與藝術創作，邀集各界合作夥伴們共同響應「#ShowYourStripes」行動。為期十天的活動期間將展出現地創作藝術作品、現地表演、室內主題展及超過20場主題系列活動，邀請民眾從藝術、文化與日常生活出發，重新思考環境變遷下的保存與延續，一同發現生活中的「在」與「不再」。

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主題展首度移師二號倉庫！室內5件現地創作以作品說故事 共同詮釋空間轉變

本屆原創基地節室內主題展首次設於二號倉庫，邀請藝術家透過現地創作，詮釋其對於園區的歷史 、空間轉變以及年度主題的想像；今年也攜手justfont、優織隆及榮成紙業等跨領域合作夥伴，從文字設計、紡織材料到造紙產業，展現傳統文化與產業如何透過創新回應時代變遷。

室內展區共有五件作品：互動燈光廊道《AURA》由誕生於法國里昂、深耕臺灣的新媒體藝術團隊hellobastworkshop打造而成，作品廊道型態發想自二號倉庫上方昔日運送菸品的輸送帶。走進長廊，以「臺北氣候條紋圖」色彩延伸的專屬光球會隨著腳步移動，與他人錯身交會時，兩顆光球更將暈染出新色彩，巧妙象徵氣候變遷與人際相遇都並非一瞬之間，而是不斷暈染與累積的過程。影像空間裝置《書譜：萬物演算 #4》出自藝術家段沐之手，作品結合工業紙材裝置、影像與聲響，將留有輸送台與高起平台的二號倉庫空間一隅轉化為一個持續運作的書寫工廠，藉此回應二號倉庫的空間特質與歷史脈絡。

2026原創基地節運用「臺北氣候條紋圖」延伸創作，圖為園區工作服圖像設計。圖／松山文創園區提供

誕生於法國里昂、深耕臺灣的新媒體藝術團隊hellobastworkshop為2026原創基地節打造互動燈光廊道《AURA》。圖／松山文創園區提供

泥毯現地裝置《捲起》為跨領域藝術家康雅筑作品，從捲菸製造過程中經常被忽略的物質出發，重新捲起土地、纖維、礦物、歷史與時間，將原料從土地走向商品的生產路徑，鋪展為一張被放大的紙鈔地毯。跟著空氣流動、觀者行走與空間震動，看紋樣逐漸擴散與位移，回應產業的消逝。紙箱雕塑《工業綠洲：生態方舟》由藝術家鍾凱翔創作，其創作理念源於紙箱在日常搬遷、包裝與保護物件之運用，未因消失的工業而逝去。在都市綠化的過程中，松菸猶如野生動物的生態方舟，成為動物停留之所，抬頭可見候鳥蒼鷺、白鼻心穿行、也可循聲找貢德氏赤蛙的身影。空間感測燈光裝置《resona: aura》為新媒體藝術團隊何理互動之作，該作品捕捉展場中因觀眾停留、呼吸與移動所造成的二氧化碳濃度變化，並將其轉化為即時生成的燈光節奏。

戶外3件作品長期展示 小圓環裝置串聯臺法兩地 現地表演邀民眾互動體驗

今年現地創作有三件作品將於戶外長期展出，同樣出自何理互動的燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》設置於辦公廳舍前小圓環，外型如同人造月亮觀測儀，能即時讀取臺北的溫度與天氣資訊；11月6日至8日期間，每逢整點，作品更將與位在法國的《觀月計畫：文森堡》連線交換天候資訊，讓兩地的生活環境在古蹟 場域中互動會合，觀者能透過眼前的光影變化，即時感知遠方城市的氣候樣貌。由藝術家廖建忠創作的動力雕塑裝置《菸絲、沙金與噴水龐克》位在辦公廳舍北側植栽區，作品從過往製菸工廠裡的菸葉切斷機發想而來。已不易見的機具中精密的齒輪構件結構，將過去生產線上的菸絲轉變成液態的流水，水流對應著輝煌的經濟。歷史、記憶與資本，在潺潺作響的機械噴泉幻想中不停延伸與反思。藝術家李明道Akibo的擴增實境(AR)藝術作品《地球呼吸》可於文創大街掃碼觀賞及互動，作品將人類的呼吸與地球的命運緊密相連，邀請每位觀者在擴增實境藝術下一同思考、共同守護極端氣候的未來裡每一次的自由呼吸。

何理互動於小圓環的燈光動力裝置《觀月計畫：松山文創園區》模擬圖。圖／松山文創園區提供

藝術家李明道Akibo的擴增實境(AR)藝術作品《地球呼吸》模擬圖。圖／松山文創園區提供

藝術家李明道Akibo的擴增實境(AR)藝術作品《地球呼吸》模擬圖。圖／松山文創園區提供

視覺藝術之外，今年亦邀請Z世代 相聲 演員宋明翰、吳思偉新創之「相聲有哏」說唱藝術團體，以及皮影戲團隊「影子傳奇劇團」帶來現地表演。相聲有哏演出作品《相聲，轉向......？》將於松菸口定點演出，跨越百年的三個段子，從街頭說唱到當代創作，再到荒謬破格的未來狂想，在歡笑與翻轉間，流露出的卻是相聲面對時間洪流的掙扎與兩難。邀請民眾一同觀賞與思考，在大眾獵奇成癮、市場娛樂至上的時代，相聲還能轉向哪裡？又能變出什麼新花樣？影子傳奇劇團則在二號倉庫前演出皮影戲《有影，還在》，並同時提供戲偶體驗，從認識臺灣皮影戲的歷史與傳統戲偶工藝開始，欣賞藝師操演與趣味皮影短劇，再親手彩繪、組裝戲偶與操偶。從欣賞到親身參與，感受傳統皮影藝術的魅力，讓文化在不同世代間持續傳承。

以宋明翰、吳思偉為首的說唱藝術團體「相聲有哏」將於松菸口演出《相聲，轉向......？》。(左上：黃逸豪、左下：段彥希、中上：宋明翰、中下：吳思偉、右上：劉毓謙)。圖／松山文創園區提供

影子傳奇劇團將於二號倉庫前演出皮影戲《有影，還在》，並同時提供戲偶體驗。圖／松山文創園區提供

87週年廠慶落幕 跨世代松菸精神持續傳承 採購媒合展售會等主題活動接續登場

松山文創園區前身「臺灣總督府專賣局松山煙草工場」（後更名為松山菸廠）於1939年正式啟用，長達60年的菸廠時代見證了臺灣產業發展，也凝聚了一代代員工的共同記憶。自2023年起，園區連續四年於10月10日邀請菸廠老員工「回娘家」，今年甫落幕的87週年廠慶迎來300位老員工齊聚同歡、重溫舊日情誼，讓過往的人文記憶在世代交會中持續傳承。今年原創基地節正是以此為靈感，探討園區從昔日工業村轉型為今日文化生活場域的歷程，並進一步思考城市發展、產業轉型與環境變遷的關聯。園區期盼在保存歷史記憶的同時，能持續與新世代展開對話，並透過文化資產保存與當代創作的交會，串聯過去與現在，讓松菸的歷史成為新世代理解場域、思考未來的起點。

松山文創園區10月10日舉辦松山菸廠87週年廠慶，邀請老員工回娘家歡聚。圖／松山文創園區提供

松菸87週年廠慶席開36桌，受邀參加的老員工來自菸廠各部門。圖／松山文創園區提供

此外，園區於2026原創基地節期間將接續推出逾20場走讀、工作坊與座談會等豐富的主題系列活動，邀請民眾從多元角度探索環境、文化與生活的變遷。其中「城市裡的微氣候觀察｜互動地圖工作坊」將於11月1日率先開跑，帶領民眾走進園區不同空間，從體感到科學資料，一起找出影響環境溫度的線索。而在原創基地節開展首三日，由文化部及臺北市文化局指導、臺北市文化基金會主辦的「臺北採購媒合暨展售會」將於北向製菸工廠一樓同步登場，活動集結全臺原創品牌與島嶼好物，為產業端與消費者打造近距離交流的平台，讓臺灣設計與地方風土深入日常生活。歡迎市民朋友於11月蒞臨松山文創園區，在藝術、文化與產業交流之間，看見臺灣豐沛的創意能量。

2026原創基地節「在，不再？」主視覺。圖／松山文創園區提供

活動/展覽資訊 2026 原創基地節──在，不再？

日期｜11/6(五)–11/15(日)

地點｜松山文創園區 全園區

※戶外展區24小時開放

※室內主題展位於二號倉庫，開放時間10:00-20:00

活動網頁：https://sccp.tw/ss02pqy6v

粉絲專頁：https://sccp.tw/ss00oYfYf 2026臺北採購媒合暨展售會

日期｜11/6(五)13:00-21:00 產業採購媒合；11/7(六)–11/8(日) 11:00-20:00 品牌展售開放

地點｜松山文創園區 北向製菸工廠一樓