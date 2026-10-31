【日本名勝浮世繪】令狐少俠／山高神代櫻（下）：從太空萌芽的6瓣奇蹟、8萬株水仙地毯到台日樹木信仰文化

文／令狐少俠（張胤賢 ）

(五)

除了千年神櫻外，實相寺內還隱藏著一株極其特別的現代奇蹟——「宇宙神代櫻」。

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2008 年 11 月，這株千年神櫻的種子，跟隨日本太空 人若田光一，一起搭乘太空船，進駐國際太空站（ISS）的「希望號」實驗艙。在無重力的太空中、寂靜的星海裡，流浪了約 8 個月，環繞地球高達 4100 圈。直到隔年 7 月，這「太空種子」才跟著若田光一平安返回地球。

在種子出發前，實相寺的僧侶曾不抱期待地表示：「神代櫻因為樹齡實在太老，過去幾百年來採集的種子，從來沒有成功發芽過。」沒想到，奇蹟就在宇宙的祝福中誕生了。

當太空種子返回地球後，這批老樹的種子竟然打破了千年的不孕紀錄，成功發芽了兩顆，其中一株便被細心種回了實相寺的境內。一般而言，神代櫻品種（江戶彼岸櫻）從種子到開花，通常需要 10 年以上的漫長光陰；但這棵上過太空的強悍幼苗，竟然在短短 3 到 4 年內就奇蹟般地綻放了第一朵花。

搭載神櫻種子的「希望號實驗艙」標誌。圖／維基百科：希望號實驗艙

更神奇的是，它甚至產生了不可思議的「生長變異」。

母樹神代櫻的花朵，千百年來始終維持著嚴格的「5 片花瓣」。然而，這棵宇宙櫻在開花時，部分花朵竟然驚人地長出了「6 片花瓣」。科學家推測，這或許是太空中強烈的宇宙射線或無重力環境，誘發了基因的突變。但在實相寺的僧侶與信徒眼中，這多出來的第六片花瓣，有著一段極其浪漫且深刻的佛理詮釋：

僧侶們認為「六」這個數字正對應了佛教中的「六道輪迴」（天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生）。這顆種子跟隨太空人遠赴宇宙，就如同前往佛教所說的「天道」修行了一圈。當它重返人間、再度開花時，便把那段屬於宇宙天道的記憶，化作了第六片花瓣帶回了大地。

不只如此，植物學家也發現，宇宙櫻在開花時，花朵多數是「面向地面」低頭綻放的。這與母樹神代櫻花 朵朝向四方、傲視歲月的姿態完全不同。看著它微微頷首的模樣，人們總會溫柔地說：這棵去過群星的櫻花，是在用它最謙卑的姿態，向這片生養它、守護它的實相寺大地致敬呢。

宇宙神代櫻。圖／實相寺官網

6 片花瓣的宇宙神櫻特寫照。圖／實相寺官方社群貼文

看完了神奇的太空種子，我們再將目光轉移到同樣會讓人聲聲驚豔的萬株水仙花。

(六)

當你漫步前往實相寺的入口，映入眼簾的，是一整片黃白相間、交織如地毯般的水仙花海。保守估計，這裡至少種植了八萬多株水仙。

但你是否曾好奇，為什麼一座歷史悠久的佛寺門前，會聚集如此驚人數量的大片水仙呢？

其實眼前這片水仙美景並非天然形成，而是植物學家與當地居民在「神櫻世紀大搶救」時，精心設計出的生態保護圈。由於神代櫻歷經多次風災，再加上大量遊客常年踩踏所導致「土壤窒息」，在2003年初被診斷評估面臨枯死的風險。為了拯救老樹，樹醫與當地的居民進行土壤改良：挖開硬化土地、換上混有木炭與微生物的鬆軟新土，更在外圍架設了永久性的防護木欄，徹底隔離遊客。

那麼，這滿地的水仙花又是做什麼用的呢？

守護千年神櫻的黃色水仙。圖 / 維基百科：Hokuto Yamanashi Jissoji Narcissus Field And Cherry Tree，京浜にけ 攝影

在新改良的鬆軟土壤上，如果任由雜草叢生，反而會抽走神櫻所需的養分；若是光禿禿一片，大雨一來又容易造成水土流失。於是，專家選擇種滿密密麻麻的水仙。水仙的根系深淺適中，既能幫忙抓住地表土壤、防止雨水沖刷，又能保持土質的疏鬆透氣。水仙在春季盛開後，到了夏天地上部便會自然枯萎，還可以轉化為滋養老樹根系的天然有機肥。

更妙的是，由於水仙花的葉片中含有「石蒜鹼」等天然毒素，當地的田鼠、害蟲不敢靠近啃食，進而保護了神代櫻新長出來的鮮嫩新根，免受野生動物的破壞。

這群默默在櫻花樹下築起生態防護網的水仙，不僅為老樹注入了重生的生機，更是孕育出了一場無心插柳的視覺奇蹟。

專家與地方志工的出發點純粹是為了「救樹」，誰也沒有料到，水仙花期竟然與神代櫻的綻放期完美重疊。每年 4 月上旬，當神代櫻在枝頭綻開淡粉紅色的華麗花朵時，地面上萬株水仙也約定共同鋪滿大地，再襯托著遠方白雪皚皚的南阿爾卑斯山脈，交織成了全日本絕無僅有的「三色大絕景」。

下一次，當你有機會站在這片美景前，記得留意那地面的一抹抹亮麗鮮黃，那可是眾人共同守護千歲神櫻，所留下最溫柔的美麗印記。

最後，我們來看看台灣的「金城武 樹」。

(七)

在台灣的台東，有一棵因廣告而聲名大噪的「金城武樹」，至今仍是許多人前往台東必訪的打卡行程。然而，隨著世代交替，許多年輕人早已不再認識誰是金城武。於是這棵以當代明星命名的樹，開始在時間的淘洗中淡出大眾的記憶。

反觀山高村的神代櫻，在日本近千年的守護下，卻依舊挺立，並繼續堅定地邁向下一個世紀。

這種鮮明的對比，不禁令人感慨且好奇：究竟是什麼樣的文化差異，讓日本人對樹木擁有如此近乎癡迷的執著？

答案，就藏在日本古老的神道教信仰裡。

在日本神道教中，神明的量詞並非「位」或「尊」，而是獨特的「柱」。日本人相信，相信神靈是沒有具體形態的，祂們會沿著高聳的樹木降臨人間。因此，巨大的古樹被視為神靈的「依代」——也就是神靈在人間依附的媒介。當人們砍下這些神聖的樹木，將其立起作為神社建築的支柱時，這些支柱本身便承載了神性。久而久之，計算神明的單位便演變成了「一柱神」、「兩柱神」。

回到山高神代櫻，對日本人而言，它從來就不僅僅是一棵植物。

它那盤根錯節、直衝雲霄的姿態，在古人眼中，就是一根活生生連結天地的「自然之柱」。它既是日本武尊手植的聖物，又是日蓮聖人神蹟的見證。在歲月的淬鍊下，這棵櫻花樹本身，早已成為一尊活在人間、守護大地的「神柱」。

這或許就是「金城武樹」與「神代櫻」最根本的差異。

明星的光環固然耀眼，卻如花火般短暫，隨著流行文化的轉移注定斑駁消散。但日本人守護神代櫻，守護的不是一個名字，而是一份對大自然最純粹的崇敬。他們將神明寄託於樹，又將歷史、神話、甚至對宇宙的想像，一層又一層地包裹在這棵老樹的深邃年輪裡。

當我們終於沿著人潮的腳步，站在這棵千年古櫻前，我們讀懂了周圍那八萬株鮮黃水仙的溫柔，也讀懂了那朵六瓣宇宙櫻的浪漫。廟體早已殞落，歲月淘洗了一切虛名，但只要這根連結天地的「神柱」依然挺立，春風一吹，那拼命綻放的粉紅花海，就是大自然對人類的千年守護，最深情的回報。

臺東縣池上鄉伯朗大道金城武樹 。圖／維基百科，JianEn Yu攝影